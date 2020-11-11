Белгия повика нов вратар в последния момент

|Група 1
|Фарьорски острови
|3:2КР
|Малта
|Група 1
|Румъния
|1:1КР
|Северна Ирландия
|Група 1
|Италия
|1:1КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Гибралтар
|1:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Северна Македония
|2:1КР
|Армения
|Група 1
|Азербайджан
|1:2КР
|Люксембург
|Група 1
|Кипър
|0:2КР
|Черна Гора
|Група 3
|Португалия
|4:1КР
|Хърватия
|Група 1
|Андора
|0:1КР
|Фарьорски острови
|Група 1
|Северна Ирландия
|1:5КР
|Норвегия
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|1:2КР
|Полша
|Група 1
|Нидерландия
|0:1КР
|Италия
|Група 2
|Грузия
|1:1КР
|Северна Македония
|Група 2
|Сан Марино
|0:2КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Швеция
|0:2КР
|Португалия
|Група 1
|Кипър
|0:1КР
|Азербайджан
|Група 1
|Люксембург
|0:1КР
|Черна Гора
|Група 1
|Люксембург
|2:0КР
|Кипър
|Група 1
|Черна Гора
|2:0КР
|Азербайджан
|Група 2
|Лихтенщайн
|0:1КР
|Гибралтар
|Група 1
|Фарьорски острови
|1:1КР
|Латвия
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|0:0КР
|Нидерландия
|Група 2
|Естония
|3:3КР
|Северна Македония
|Група 1
|Северна Ирландия
|0:1КР
|Австрия
|Група 3
|Франция
|0:0КР
|Португалия
|Група 1
|Азербайджан
|0:0КР
|Кипър
|Група 2
|Лихтенщайн
|0:0КР
|Сан Марино
|Група 1
|Фарьорски острови
|2:0КР
|Андора
|Група 1
|Черна Гора
|1:2КР
|Люксембург
|Група 1
|Норвегия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 1
|Италия
|1:1КР
|Нидерландия
|Група 1
|Полша
|3:0КР
|Босна и Херцеговина
|Група 3
|Португалия
|3:0КР
|Швеция
|Група 2
|Северна Македония
|1:1КР
|Грузия
|Група 2
|Сан Марино
|14.1116:00
|Гибралтар
|Група 1
|Латвия
|14.1119:00
|Фарьорски острови
|Група 1
|Азербайджан
|14.1119:00
|Черна Гора
|Група 1
|Кипър
|14.1119:00
|Люксембург
|Група 3
|Португалия
|14.1121:45
|Франция
|Група 2
|Северна Македония
|15.1116:00
|Естония
|Група 1
|Холандия
|15.1119:00
|Босна и Херцеговина
|Група 1
|Австрия
|15.1121:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Гибралтар
|17.1121:45
|Лихтенщайн
|Група 1
|Малта
|17.1121:45
|Фарьорски острови
|Група 3
|Хърватия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 1
|Люксембург
|17.1121:45
|Азербайджан
|Група 1
|Черна Гора
|17.1121:45
|Кипър
|Група 2
|Армения
|18.1119:00
|Северна Македония
|Група 1
|Северна Ирландия
|18.1121:45
|Румъния
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|18.1121:45
|Италия
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Белгия повика нов вратар в последния момент11 ноември 2020 | 18:29 - Обновена
Белгийският национален селекционер Роберто Мартинес извика вратаря Гаетан Коуке днес, след като се оказа, че Томас Камински е заразен с коронавирус и рано сутринта е напуснал лагера. Камински, който пази за Блекбърн Роувърс в Лига Чемпиъншип, щеше да получи минути в някоя от трите срещи на "червените дяволи": днес срещу Швейцария, срещу Англия и срещу Дания в Лигата на Нациите.
22-годишният Коуке играе за Мехелен в белгийската елитна дивизия. По принцип е смятан дълго време за вратар номер 4 на Белгия след Тибо Куртоа, Симон Миньоле и Куен Кастелс, но в последните месеци загуби тази битка. Камински беше извикан да замени третия вратар Хендрик ван Кромбруге, който обаче обърна глезен и беше освободен. Иначе стражът на Блекбърн е вторият белгийски национал, който напуска лагера заради коронавирус след Еден Азар, който остана под карантина в Испания.
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SPORTAL.BGСпортни новини
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