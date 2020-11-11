Белгия повика нов вратар в последния момент

Белгийският национален селекционер Роберто Мартинес извика вратаря Гаетан Коуке днес, след като се оказа, че Томас Камински е заразен с коронавирус и рано сутринта е напуснал лагера. Камински, който пази за Блекбърн Роувърс в Лига Чемпиъншип, щеше да получи минути в някоя от трите срещи на "червените дяволи": днес срещу Швейцария, срещу Англия и срещу Дания в Лигата на Нациите.

22-годишният Коуке играе за Мехелен в белгийската елитна дивизия. По принцип е смятан дълго време за вратар номер 4 на Белгия след Тибо Куртоа, Симон Миньоле и Куен Кастелс, но в последните месеци загуби тази битка. Камински беше извикан да замени третия вратар Хендрик ван Кромбруге, който обаче обърна глезен и беше освободен. Иначе стражът на Блекбърн е вторият белгийски национал, който напуска лагера заради коронавирус след Еден Азар, който остана под карантина в Испания.