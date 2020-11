Мартинес вярва, че Лукаку ще бъде готов, братята Азар също се завръщат

Щабът на Белгия вярва, че нападателят Ромелу Лукаку ще бъде готов за игра за следващите мачове на националния отбор през ноември, въпреки че през цялата изминала седмица той е извън строя и не тренира. Нападателят на Интер получи мускулно разтежение по време на срещата с Шахтьор (Донецк) от Шампионската лига на 27-и октомври и заради травмата пропусна мачовете с Парма от първенството и поражението от Реал Мадрид пак в турнира на УЕФА през тази седмица.



"Ние сме уверени, че има достатъчно време за него, за да се възстанови преди да се съберем в понеделник. Затова той е в отбора. Разбира се, че ще бъде прегледан, когато пристигне, но смятам вече има достатъчно комуникация между него и нашия лекарски щаб", заяви селекционерът на белгийците Роберто Мартинес, който днес анонсира група от 32-а човека за мачовете с Швейцария, Дания и Англия.



Едер Азар се връща след излекувана контузия, както и брат му Торган. Играещият в японското първенство защитник Томас Вермален (Висел Кобе) няма как да се присъедини към отбора, тъй като рестрикциите за пътуване от Азия в Европа не му позволяват да се включи веднага в тренировките.

При това положение селекционерът Мартинес извика Себастиан Борнаув от Кьолн.



"Присъствието на Еден Азар в отбора е наистина позитивна новина за нашия отбор. Той записа вече три мача за Реал Мадрид и в тях беше наистина впечатляващ. Което ни кара да сме щастливи", добави треньорът.



Шарл де Кетелере от ФК Брюж е извикан за първи път в състава, а няма да видим на терена Тимъти Кастане и Яник-Ферейра Караско, докато Дивок Ориги е в лоша форма и не е повикан.



Третите от последното Световно първенство приемат Швейцария в сряда в контролна среща. Програмата им продължава с нови две домакинства в турнира Лига на Нациите - на 15-и ноември на Дания и три дни по-късно на Англия. И трите срещи ще се проведат при закрити врати на стадиона в Льовен.

Here are the Devils for our last games of 2020 #COMEONBELGIUM pic.twitter.com/OF04gizLrl