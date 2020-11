Арестуваха Райън Гигс за домашно насилие

Селекционерът на Уелс Райън Гигс е бил арестуван през уикенда по подозрения за домашно насилие спрямо приятелката си Кейт Гревил, съобщава "Сън".

46-годишният Гигс е бил отведен в полицейското управление в Пендълтън след сигнал за безпокойство в дома му в Уорсли в 22:05 часа местно време в неделя. Говорител на полицията уточни, че "около 30-годишна жена е получила леки наранявания, но не се е нуждаела от лечение, а 46-годишен мъж е бил арестуван по подозрения за домашно насилие". Представители на уелсеца заявиха, че той отрича всички обвинения срещу себе си и сътрудничи на органите на реда. Също така легендарният футболист е бил пуснат под гаранция.

