В Словакия представиха новия селекционер на националния тим

|Група 1
|Фарьорски острови
|3:2КР
|Малта
|Група 1
|Румъния
|1:1КР
|Северна Ирландия
|Група 1
|Италия
|1:1КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Гибралтар
|1:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Северна Македония
|2:1КР
|Армения
|Група 1
|Азербайджан
|1:2КР
|Люксембург
|Група 1
|Кипър
|0:2КР
|Черна Гора
|Група 3
|Португалия
|4:1КР
|Хърватия
|Група 1
|Андора
|0:1КР
|Фарьорски острови
|Група 1
|Северна Ирландия
|1:5КР
|Норвегия
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|1:2КР
|Полша
|Група 1
|Нидерландия
|0:1КР
|Италия
|Група 2
|Грузия
|1:1КР
|Северна Македония
|Група 2
|Сан Марино
|0:2КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Швеция
|0:2КР
|Португалия
|Група 1
|Кипър
|0:1КР
|Азербайджан
|Група 1
|Люксембург
|0:1КР
|Черна Гора
|Група 1
|Люксембург
|2:0КР
|Кипър
|Група 1
|Черна Гора
|2:0КР
|Азербайджан
|Група 2
|Лихтенщайн
|0:1КР
|Гибралтар
|Група 1
|Фарьорски острови
|1:1КР
|Латвия
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|0:0КР
|Нидерландия
|Група 2
|Естония
|3:3КР
|Северна Македония
|Група 1
|Северна Ирландия
|0:1КР
|Австрия
|Група 3
|Франция
|0:0КР
|Португалия
|Група 1
|Азербайджан
|0:0КР
|Кипър
|Група 2
|Лихтенщайн
|0:0КР
|Сан Марино
|Група 1
|Фарьорски острови
|2:0КР
|Андора
|Група 1
|Черна Гора
|1:2КР
|Люксембург
|Група 1
|Норвегия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 1
|Италия
|1:1КР
|Нидерландия
|Група 1
|Полша
|3:0КР
|Босна и Херцеговина
|Група 3
|Португалия
|3:0КР
|Швеция
|Група 2
|Северна Македония
|1:1КР
|Грузия
|Група 2
|Сан Марино
|14.1116:00
|Гибралтар
|Група 1
|Латвия
|14.1119:00
|Фарьорски острови
|Група 1
|Азербайджан
|14.1119:00
|Черна Гора
|Група 1
|Кипър
|14.1119:00
|Люксембург
|Група 3
|Португалия
|14.1121:45
|Франция
|Група 2
|Северна Македония
|15.1116:00
|Естония
|Група 1
|Холандия
|15.1119:00
|Босна и Херцеговина
|Група 1
|Австрия
|15.1121:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Гибралтар
|17.1121:45
|Лихтенщайн
|Група 1
|Малта
|17.1121:45
|Фарьорски острови
|Група 3
|Хърватия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 1
|Люксембург
|17.1121:45
|Азербайджан
|Група 1
|Черна Гора
|17.1121:45
|Кипър
|Група 2
|Армения
|18.1119:00
|Северна Македония
|Група 1
|Северна Ирландия
|18.1121:45
|Румъния
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|18.1121:45
|Италия
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В Словакия представиха новия селекционер на националния тим21 октомври 2020 | 14:15 - Обновена
47-годишният Щефан Таркович е новият селекционер на националния отбор на Словакия по футбол, след като името му се въртеше в публичното пространство, но днес официално беше представен.
Помощници на Таркович ще бъдат двама известни бивши футболисти от началото 21-и век: Марек Минтал и Самуел Словак. Таркович е бил основно помощник на Ян Козак до 2018-а година, след това за малко стана временен треньор. Сега се връща на поста вече официално, след като Павел Хапал беше уволнен заради лошите резултати в Лигата на Нациите през октомври. Пред него обаче има важен тест още другия месец, тъй като словаците ще гостуват на Северна Ирландия в плейоф за място на Европейското първенство по футбол.
"За да изберем подходящия треньор, първо трябва да определим от какво се нуждаем. И тъй като естествената и непринудена твърда ръка, която играчите уважаваха, донесе успех на словашкия национален отбор, ние се нуждаем от такъв избор".
"Разбира се, в комбинация с треньорски умения, и все пак кандидатурата трябва да бъде приета от обществеността за благото на каузата.аТъжно е обаче, че освен Ян Козакаи Владимир Вайсание нямаме други на такова ниво. Първият за момента приключи с националния отбор, а вторият ще вземем много трудно, тъй като има хубав договор с Грузия и също се стреми да се класира за Европейското първенство, коментира президентът на местния футболен съюз Ян Ковачик.
Много хора искаха Адриан Гула и Мартин Шевела, но все пак трябват много качества, за да си национален треньор, обясни още шефът на словашкия футбол. И тъй като предишият селекционер Павел Хапал е от Чехия, идеята била да се заложи сега на местен специалист.
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SPORTAL.BGСпортни новини
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