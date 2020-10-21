В Словакия представиха новия селекционер на националния тим

47-годишният Щефан Таркович е новият селекционер на националния отбор на Словакия по футбол, след като името му се въртеше в публичното пространство, но днес официално беше представен.

Помощници на Таркович ще бъдат двама известни бивши футболисти от началото 21-и век: Марек Минтал и Самуел Словак. Таркович е бил основно помощник на Ян Козак до 2018-а година, след това за малко стана временен треньор. Сега се връща на поста вече официално, след като Павел Хапал беше уволнен заради лошите резултати в Лигата на Нациите през октомври. Пред него обаче има важен тест още другия месец, тъй като словаците ще гостуват на Северна Ирландия в плейоф за място на Европейското първенство по футбол.

"За да изберем подходящия треньор, първо трябва да определим от какво се нуждаем. И тъй като естествената и непринудена твърда ръка, която играчите уважаваха, донесе успех на словашкия национален отбор, ние се нуждаем от такъв избор".

"Разбира се, в комбинация с треньорски умения, и все пак кандидатурата трябва да бъде приета от обществеността за благото на каузата.аТъжно е обаче, че освен Ян Козакаи Владимир Вайсание нямаме други на такова ниво. Първият за момента приключи с националния отбор, а вторият ще вземем много трудно, тъй като има хубав договор с Грузия и също се стреми да се класира за Европейското първенство, коментира президентът на местния футболен съюз Ян Ковачик.

Много хора искаха Адриан Гула и Мартин Шевела, но все пак трябват много качества, за да си национален треньор, обясни още шефът на словашкия футбол. И тъй като предишият селекционер Павел Хапал е от Чехия, идеята била да се заложи сега на местен специалист.