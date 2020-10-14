Лигата на нациите продължава с нова серия вълнуващи сблъсъци

14 октомври 2020 | 07:51 - Обновена
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Лигата на нациите продължава с нова серия вълнуващи сблъсъци
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Турнирът Лигата на нациите продължава днес с поредна порция вълнуващи сблъсъци. Във фокуса на вниманието на родния фен безспорно централно място ще заеме мачът на националния ни отбор срещу Уелс в София, който стартира от 21,45 часа.  Преди това ще се изиграе и другата среща от нашата група между Финландия и Ейре.
Всички резултати и голмайстори в Лигата на нациите
Няма да липсват интересни сблъсъци и по терените на Европа. Англия се изправя срещу Дания, Хърватия приема Франция, а Италия е домакин на Нидерландия. Не е за изпускане и двубоя между Португалия и Швеция. Със сигурност нито един футболен фен няма да скучае тази вечер, независимо от резултата на "лъвовете" срещу "драконите".

От 19,00 часа

Финландия - Ейре

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Литва - Албания

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От 21,45 часа

Хърватия - Франция
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Англия - Дания
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Исландия - Белгия
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Италия - Нидерландия
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Полша - Босна и Херцеговина
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Португалия - Швеция
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БЪЛГАРИЯ - Уелс
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Норвегия - Северна Ирландия
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Румъния - Австрия
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Русия - Унгария
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Шотландия - Чехия
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Словакия - Израел
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Турция - Сърбия
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Беларус - Казахстан
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Естония - Армения
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Гърция - Косово
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Молдова - Словения
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Северна Македония - Грузия
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Спортни новини		 Прочетена 142

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