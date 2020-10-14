Лигата на нациите продължава с нова серия вълнуващи сблъсъци

Турнирът Лигата на нациите продължава днес с поредна порция вълнуващи сблъсъци. Във фокуса на вниманието на родния фен безспорно централно място ще заеме мачът на националния ни отбор срещу Уелс в София, който стартира от 21,45 часа. Преди това ще се изиграе и другата среща от нашата група между Финландия и Ейре. Всички резултати и голмайстори в Лигата на нациите
Няма да липсват интересни сблъсъци и по терените на Европа. Англия се изправя срещу Дания, Хърватия приема Франция, а Италия е домакин на Нидерландия. Не е за изпускане и двубоя между Португалия и Швеция. Със сигурност нито един футболен фен няма да скучае тази вечер, независимо от резултата на "лъвовете" срещу "драконите".От 19,00 часа
Финландия - ЕйреГЛЕДАЙТЕ ТУК
Литва - АлбанияГЛЕДАЙТЕ ТУКОт 21,45 часа
Хърватия - ФранцияГЛЕДАЙТЕ ТУК
Англия - ДанияГЛЕДАЙТЕ ТУК
Исландия - БелгияГЛЕДАЙТЕ ТУК
Италия - НидерландияГЛЕДАЙТЕ ТУК
Полша - Босна и ХерцеговинаГЛЕДАЙТЕ ТУК
Португалия - ШвецияГЛЕДАЙТЕ ТУК
БЪЛГАРИЯ - УелсГЛЕДАЙТЕ ТУК
Норвегия - Северна ИрландияГЛЕДАЙТЕ ТУК
Румъния - АвстрияГЛЕДАЙТЕ ТУК
Русия - УнгарияГЛЕДАЙТЕ ТУК
Шотландия - ЧехияГЛЕДАЙТЕ ТУК
Словакия - ИзраелГЛЕДАЙТЕ ТУК
Турция - СърбияГЛЕДАЙТЕ ТУК
Беларус - КазахстанГЛЕДАЙТЕ ТУК
Естония - АрменияГЛЕДАЙТЕ ТУК
Гърция - КосовоГЛЕДАЙТЕ ТУК
Молдова - СловенияГЛЕДАЙТЕ ТУК
Северна Македония - ГрузияГЛЕДАЙТЕ ТУК
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