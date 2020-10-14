Лигата на нациите продължава с нова серия вълнуващи сблъсъци

Всички резултати и голмайстори в Лигата на нациите

Турнирът Лигата на нациите продължава днес с поредна порция вълнуващи сблъсъци. Във фокуса на вниманието на родния фен безспорно централно място ще заеме мачът на националния ни отбор срещу Уелс в София, който стартира от 21,45 часа. Преди това ще се изиграе и другата среща от нашата група между Финландия и Ейре.Няма да липсват интересни сблъсъци и по терените на Европа. Англия се изправя срещу Дания, Хърватия приема Франция, а Италия е домакин на Нидерландия. Не е за изпускане и двубоя между Португалия и Швеция. Със сигурност нито един футболен фен няма да скучае тази вечер, независимо от резултата на "лъвовете" срещу "драконите".Финландия - ЕйреЛитва - АлбанияХърватия - ФранцияАнглия - ДанияИсландия - БелгияИталия - НидерландияПолша - Босна и ХерцеговинаПортугалия - ШвецияБЪЛГАРИЯ - УелсНорвегия - Северна ИрландияРумъния - АвстрияРусия - УнгарияШотландия - ЧехияСловакия - ИзраелТурция - СърбияБеларус - КазахстанЕстония - АрменияГърция - КосовоМолдова - СловенияСеверна Македония - Грузия