Дешан: Не видяхме много от Роналдо

|Група 1
|Фарьорски острови
|3:2КР
|Малта
|Група 1
|Румъния
|1:1КР
|Северна Ирландия
|Група 1
|Италия
|1:1КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Гибралтар
|1:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Северна Македония
|2:1КР
|Армения
|Група 1
|Азербайджан
|1:2КР
|Люксембург
|Група 1
|Кипър
|0:2КР
|Черна Гора
|Група 3
|Португалия
|4:1КР
|Хърватия
|Група 1
|Андора
|0:1КР
|Фарьорски острови
|Група 1
|Северна Ирландия
|1:5КР
|Норвегия
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|1:2КР
|Полша
|Група 1
|Нидерландия
|0:1КР
|Италия
|Група 2
|Грузия
|1:1КР
|Северна Македония
|Група 2
|Сан Марино
|0:2КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Швеция
|0:2КР
|Португалия
|Група 1
|Кипър
|0:1КР
|Азербайджан
|Група 1
|Люксембург
|0:1КР
|Черна Гора
|Група 1
|Люксембург
|2:0КР
|Кипър
|Група 1
|Черна Гора
|2:0КР
|Азербайджан
|Група 2
|Лихтенщайн
|0:1КР
|Гибралтар
|Група 1
|Фарьорски острови
|1:1КР
|Латвия
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|0:0КР
|Нидерландия
|Група 2
|Естония
|3:3КР
|Северна Македония
|Група 1
|Северна Ирландия
|0:1КР
|Австрия
|Група 3
|Франция
|0:0КР
|Португалия
|Група 1
|Азербайджан
|13.1019:00
|Кипър
|Група 2
|Лихтенщайн
|13.1021:45
|Сан Марино
|Група 1
|Фарьорски острови
|13.1021:45
|Андора
|Група 1
|Черна Гора
|13.1021:45
|Люксембург
|Група 1
|Норвегия
|14.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 1
|Полша
|14.1021:45
|Босна и Херцеговина
|Група 3
|Португалия
|14.1021:45
|Швеция
|Група 2
|Северна Македония
|14.1021:45
|Грузия
|Група 2
|Сан Марино
|14.1116:00
|Гибралтар
|Група 1
|Латвия
|14.1119:00
|Фарьорски острови
|Група 1
|Азербайджан
|14.1119:00
|Черна Гора
|Група 1
|Кипър
|14.1119:00
|Люксембург
|Група 3
|Португалия
|14.1121:45
|Франция
|Група 2
|Северна Македония
|15.1116:00
|Естония
|Група 1
|Холандия
|15.1119:00
|Босна и Херцеговина
|Група 1
|Австрия
|15.1121:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Гибралтар
|17.1121:45
|Лихтенщайн
|Група 1
|Малта
|17.1121:45
|Фарьорски острови
|Група 3
|Хърватия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 1
|Люксембург
|17.1121:45
|Азербайджан
|Група 1
|Черна Гора
|17.1121:45
|Кипър
|Група 2
|Армения
|18.1119:00
|Северна Македония
|Група 1
|Северна Ирландия
|18.1121:45
|Румъния
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|18.1121:45
|Италия
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Дешан: Не видяхме много от Роналдо12 октомври 2020 | 11:33 - Обновена
|Титуляри
|Юго Лорис
|1
|1
|Руи Патрисио
|Бенжамен Павар
|2
|2
|Нелсон Семедо
|Рафаел Варан
|4
|4
|Рубен Диаш
|Преснел Кимпембе
|3
|3
|Пепе
|Люка Ернандес
|21
|5
|Рафаел Герейро
|Адриен Рабио
|8
|13
|Данило Перейра
|Н'Голо Канте
|13
|11
|Бруно Фернандеш
|Пол Погба
|6
|14
|Вилиам Карвальо
|Антоан Гризман
|7
|23
|Жоао Феликс
|Килиан Мбапе
|10
|7
|Кристиано Роналдо
|Оливие Жиру
|9
|10
|Бернардо Силва
|Резерви
|Антони Марсиал
|19
|17
|Trincao
|Кингсли Коман
|11
|21
|Диого Жота
|8
|Жоао Моутиньо
|20
|Жоао Кансело
|16
|Ренато Санчес
|89'
|Рафаел Герейроизлиза
|Жоао Канселовлиза
|Жоао Феликсизлиза
|Trincaoвлиза
|88'
|Вилиам Карвальоизлиза
|Жоао Моутиньовлиза
|Килиан Мбапеизлиза
|84'
|Кингсли Команвлиза
|80'
|Бруно Фернандешизлиза
|Ренато Санчесвлиза
|Оливие Жируизлиза
|74'
|Антони Марсиалвлиза
|61'
|Бернардо Силваизлиза
|Диого Жотавлиза
|2'
|Рубен Диашжълт картон
|Лига на нациите
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Португалия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6:1 (5)
|
7
|2
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:2 (3)
|
7
|3
|Хърватия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:9 (-4)
|
3
|4
|Швеция
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1:5 (-4)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
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