Дешан: Не видяхме много от Роналдо

12 октомври 2020 | 11:33 - Обновена
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Дешан: Не видяхме много от Роналдо
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Националният селекционер на Франция Дидие Дешан заяви, че е щастлив от факта, че публиката не е видяла твърде много от Кристиано Роналдо снощи при равенството 0:0 с Франция в мача от Лигата на нациите. Роналдо отправи общо три удара за 90 минути игра, но за пореден път не успя да вкара гол срещу този съперник и така се изправя пред пет поредни безплодни мача срещу Франция.
От друга страна Дешан е доволен, че най-после тимът му завърши със суха мрежа, след като допусна попадение в предишните си два мача.
"Винаги можем да се справим по-добре, особено когато срещу нас имаме качествен противника. Те вземат предпазни мерки като нас по отношение на играчите ни, както и ние напарвихме това за Кристиано. Доволни сме, че тази вечер не видяхме твърде много от качествата му", каза Дешан пред телевизия М6.
"Понякога движенията на футболистите не са правилни, понякога подаването също идва малко късно. Но като цяло защитата и полузащитата се представиха доста добре. В последната фаза трябва да бъдем по-добри, за да можем да спечелим мача, дори и след като те са имали шанса също да го правят и още статични положения.
"Знаех, че Португалия е страхотен отбор, и това го видяхме тази вечер. По-добре е, когато има голове в мача, но високото качество на един мач не е само атаката. Получи се един солиден мач, много тактически. Смятам, че ние бяхме по-добри през второто полувреме. Нашият отбор имаше по-сериозен контрол върху топката, но положенията бяха и в двете посоки. Резултатът можеше да се промени, защото имаше класа и в двете посоки."
"Петлите" започнаха с трима в полузащитата, като това бяха Н'Голо Канте, Пол Погба и Адриен Рабио, а Антоан Гризман беше малко по-напред. Дешан вярва, че и четиримата са изиграли решаваща роля и това е позволило на Франция да диктува играта.
"Няма да отделям играта на Гризман от другите трима. Тези трима души, които бяха пред защитата бяха много ефективни, така че и Гризман трябва да бъде добавен към тях, доволен е Дешан.
Лига на нациите
3 кръг, неделя 11 октомври
Франция
0:0краен резулат
Португалия
Стадион: Stade de France
Съдия: Carlos del Cerro
1
4
3
21
6
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13
2
8
7
19
1
3
20
4
8
2
16
13
7
21
17
Дидие Дешан
Фернандо Сантош
4-3-1-2
4-3-3
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Руи Патрисио1 Руи Патрисио
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Нелсон Семедо2 Нелсон Семедо
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Рубен Диаш4 Рубен Диаш
Преснел Кимпембе Преснел Кимпембе3 Пепе3 Пепе
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Рафаел Герейро5 Рафаел Герейро
Адриен Рабио Адриен Рабио8 Данило Перейра13 Данило Перейра
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Бруно Фернандеш11 Бруно Фернандеш
Пол Погба Пол Погба6 Вилиам Карвальо14 Вилиам Карвальо
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Жоао Феликс23 Жоао Феликс
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Кристиано Роналдо7 Кристиано Роналдо
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Бернардо Силва10 Бернардо Силва
Резерви
Антони Марсиал Антони Марсиал19 Trincao17 Trincao
Кингсли Коман Кингсли Коман11 Диого Жота21 Диого Жота
Жоао Моутиньо8 Жоао Моутиньо
Жоао Кансело20 Жоао Кансело
Ренато Санчес16 Ренато Санчес
89' Рафаел Герейро  Рафаел Герейроизлиза
Жоао Кансело  Жоао Канселовлиза
Жоао Феликс  Жоао Феликсизлиза
Trincao  Trincaoвлиза
88' Вилиам Карвальо  Вилиам Карвальоизлиза
Жоао Моутиньо  Жоао Моутиньовлиза
Килиан Мбапеизлиза Килиан Мбапе  84'
Кингсли Команвлиза Кингсли Коман 
80' Бруно Фернандеш  Бруно Фернандешизлиза
Ренато Санчес  Ренато Санчесвлиза
Оливие Жируизлиза Оливие Жиру  74'
Антони Марсиалвлиза Антони Марсиал 
61' Бернардо Силва  Бернардо Силваизлиза
Диого Жота  Диого Жотавлиза
2' Рубен Диаш  Рубен Диашжълт картон
1 Ъглови удари 4
17 Центрирания 18
2 Засади 2
3 Точни удари 3
11 Тъчове 21
2 Неточни удари 3
2 Удари от вратата 6
51 Притежание на топката % 49
0 Жълти картони 1
4 Блокирани удари 3
2 Смени 5
8 Контра атаки 2
18 Извършени фалове 13
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Португалия Португалия
3
2
1
0
6:1 (5)
7
2 Франция Франция
3
2
1
0
5:2 (3)
7
3 Хърватия Хърватия
3
1
0
2
5:9 (-4)
3
4 Швеция Швеция
3
0
0
3
1:5 (-4)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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