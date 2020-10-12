Дешан: Не видяхме много от Роналдо

Националният селекционер на Франция Дидие Дешан заяви, че е щастлив от факта, че публиката не е видяла твърде много от Кристиано Роналдо снощи при равенството 0:0 с Франция в мача от Лигата на нациите. Роналдо отправи общо три удара за 90 минути игра, но за пореден път не успя да вкара гол срещу този съперник и така се изправя пред пет поредни безплодни мача срещу Франция.

От друга страна Дешан е доволен, че най-после тимът му завърши със суха мрежа, след като допусна попадение в предишните си два мача.

"Винаги можем да се справим по-добре, особено когато срещу нас имаме качествен противника. Те вземат предпазни мерки като нас по отношение на играчите ни, както и ние напарвихме това за Кристиано. Доволни сме, че тази вечер не видяхме твърде много от качествата му", каза Дешан пред телевизия М6.

"Понякога движенията на футболистите не са правилни, понякога подаването също идва малко късно. Но като цяло защитата и полузащитата се представиха доста добре. В последната фаза трябва да бъдем по-добри, за да можем да спечелим мача, дори и след като те са имали шанса също да го правят и още статични положения.

"Знаех, че Португалия е страхотен отбор, и това го видяхме тази вечер. По -добре е, когато има голове в мача, но високото качество на един мач не е само атаката. Получи се един солиден мач, много тактически. Смятам, че ние бяхме по-добри през второто полувреме. Нашият отбор имаше по-сериозен контрол върху топката, но положенията бяха и в двете посоки. Резултатът можеше да се промени, защото имаше класа и в двете посоки."

"Няма да отделям играта на Гризман от другите трима. Тези трима души, които бяха пред защитата бяха много ефективни, така че и Гризман трябва да бъде добавен към тях, доволен е Дешан.