Кристиано Роналдо с поредно историческо постижение

08 септември 2020 | 23:32 - Обновена
Прочетена 5339
Кристиано Роналдо с поредно историческо постижение
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Мегазвездата на Португалия и Ювентус Кристиано Роналдо записа поредно историческо постижение срещу името си.

Нападателят на "мореплавателите" отбеляза и двата гола за успеха над Швеция като гост в двубой от Лига А, група 3 на Лигата на нациите и така стана първият европеец със 100 гола за националния си отбор. До този момент единственият футболист с над 100 попадения за националния отбор беше иранската легенда Али Даеи, който има 109, но оцеляването на рекорда му е вече въпрос на време.

Роналдо пропусна първия мач на Португалия в Лигата на нациите заради инфекция на крака след ужилване от пчела, но тази вечер се завърна триумфално на терена.

Гостите от Иберийския полуостров имаха предимство, а допълнително бяха улеснени от факта, че шведите останаха с човек по-малко в края на първото полувреме.
Първото полувреме премина сравнително равностойно, като по-добрите възможности бяха за португалците. Роналдо пропусна на два пъти да отбележи юбилейното си попадение номер 100. Всичко обаче свърши в добавеното време, когато Густав Свенсон влезе грубо в краката на Жоао Моутиньо получи втори жълт картон, а Португалия - правото да изпълни пряк свободен удар.

Зад топката застана Роналдо, която я прати директно в мрежата за своето юбилейно попадение.След паузата португалците удариха греда в 61-ата минута чрез Бруно Фернандеш. В 72-ата интригата свърши.

Комбинация между Жоао Феликс и Роналдо завърши с гол №101 за португалеца с националния екип. В последвалите минути до края и Феликс можеше да запише името си сред голмайсторите, но нямаше шанс. Така Португалия записа втори успех в групата и поведе пред Франция само спо показатал голова разлика.

Швеция - Португалия 0:2
0:1 - Кристиано Роналдо 45
0:2 - Кристиано Роналдо 72
Лига на нациите
2 кръг, вторник 8 септември
Швеция
0:2краен резулат
Португалия
Стадион: Friends Arena
Съдия: Danny Makkelie
1
18
3
16
6
8
22
17
13
20
9
12
3
5
20
4
11
13
18
23
15
17
Яне Андерсон
Фернандо Сантош
4-4-2
4-3-3
Титуляри
Робин Олсен Робин Олсен1 Антони Лопеш12 Антони Лопеш
Емил Крафт Емил Крафт16 Жоао Кансело20 Жоао Кансело
Филип Хеландер Филип Хеландер3 Рубен Диаш4 Рубен Диаш
Понтус Янсон Понтус Янсон18 Пепе3 Пепе
Лудвиг Аугустинсон Лудвиг Аугустинсон6 Рафаел Герейро5 Рафаел Герейро
Деян Кулушевски Деян Кулушевски15 Данило Перейра13 Данило Перейра
Кристофер Олсон Кристофер Олсон20 Бруно Фернандеш11 Бруно Фернандеш
Густав Свенсон Густав Свенсон13 Жоао Моутиньо8 Жоао Моутиньо
Емил Форшберг Емил Форшберг10 Кристиано Роналдо7 Кристиано Роналдо
Александър Исак Александър Исак14 Жоао Феликс23 Жоао Феликс
Маркус Берг Маркус Берг9 Бернардо Силва10 Бернардо Силва
Резерви
Албин Екдал Албин Екдал8 Диого Жота15 Диого Жота
Матиас Сванберг Матиас Сванберг17 Гонсало Гедеш17 Гонсало Гедеш
Робин Куайсон Робин Куайсон22 Рубен Невеш18 Рубен Невеш
Деян Кулушевскиизлиза Деян Кулушевски  90'
Албин Екдалвлиза Албин Екдал 
86' Жоао Феликс  Жоао Феликсжълт картон
81' Кристиано Роналдо  Кристиано Роналдоизлиза
Диого Жота  Диого Жотавлиза
Емил Форшбергизлиза Емил Форшберг  79'
Матиас Сванбергвлиза Матиас Сванберг 
73' Жоао Моутиньо  Жоао Моутиньоизлиза
Рубен Невеш  Рубен Невешвлиза
72' Кристиано Роналдо  Кристиано Роналдогол
Александър Исакизлиза Александър Исак  71'
Робин Куайсонвлиза Робин Куайсон 
57' Рафаел Герейро  Рафаел Герейрожълт картон
45' Кристиано Роналдо  Кристиано Роналдогол
Густав Свенсончервен картон Густав Свенсон  44'
22' Бернардо Силва  Бернардо Силваизлиза
Гонсало Гедеш  Гонсало Гедешвлиза
Густав Свенсонжълт картон Густав Свенсон  14'
0 Голове 2
3 Ъглови удари 9
20 Центрирания 26
1 Засади 3
1 Точни удари 8
17 Тъчове 15
4 Неточни удари 5
9 Удари от вратата 5
39 Притежание на топката % 61
0 Жълти картони 2
1 Блокирани удари 5
3 Смени 3
2 Контра атаки 6
8 Извършени фалове 14
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Португалия Португалия
2
2
0
0
6:1 (5)
6
2 Франция Франция
2
2
0
0
5:2 (3)
6
3 Швеция Швеция
2
0
0
2
0:3 (-3)
0
4 Хърватия Хърватия
2
0
0
2
3:8 (-5)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 5339

Добави коментар ›› Коментари (13)

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Кр7
(Гост) 13
отговор
09 септември 2020 | 00:37

Най-великият футболист в историята Рейтинг: 2 0

тишо
(Гост) 12
отговор
09 септември 2020 | 00:36

the GOAT Рейтинг: 1 0

GeorG
(Гост) 11
отговор
09 септември 2020 | 00:28

Е, ти сам го каза-огромен процент от головете му са от малката палантерия и дузпи... Тези не бяха такива. Рейтинг: 2 0

GeorG
(Гост) 10
отговор
09 септември 2020 | 00:25

Е, ти сам го каза-огромен процент от головете му са от малката палантерия и дузпи... Тези не бяха такива. Рейтинг: 0 0

ако ви харесва
(Гост) 9
отговор
09 септември 2020 | 00:10

На мене не ми харесва, но цеер7 вкара супер голове и е изобщо явление във футбола. Рейтинг: 6 0

:
(Гост) 8
отговор
09 септември 2020 | 00:08

Най големия , най великият за всички времена Рейтинг: 9 2

*
(Гост) 7
отговор
09 септември 2020 | 00:07

Най големия падат рекорд след рекорд Рейтинг: 8 1

Арабин
(Гост) 6
отговор
09 септември 2020 | 00:05

Нашият кон нито Роналдо нито Меси може да го настигне Рейтинг: 1 2

Зико
(Гост) 5
отговор
09 септември 2020 | 00:01

Негледах мача, преспивах бебчо. Утре пак трябва да е пръв на тренеровката Рейтинг: 4 0

6
(Гост)
09 септември 2020 | 00:03

Розовото му отива, затова е все е пръв Рейтинг: 2 2

к
(Гост) 4
отговор
08 септември 2020 | 23:58

Стига глупости. Гнома от Барцилоната е най! Той има 1000 гола за националния. Ако не сте на ясно, потърсете в интернета - направил съм скриншот от ФИФА20, на която играе сина ми. Там ясно се вижда! Рейтинг: 7 2

Т
(Гост) 3
отговор
08 септември 2020 | 23:58

Е какво да кажеш срещу рекорд. Рейтинг: 6 0

Dr.Dre
(Гост) 2
отговор
08 септември 2020 | 23:56

Велик е, това е! Рейтинг: 10 0

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