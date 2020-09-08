Кристиано Роналдо с поредно историческо постижение

|Група 1
|Фарьорски острови
|3:2КР
|Малта
|Група 1
|Румъния
|1:1КР
|Северна Ирландия
|Група 1
|Италия
|1:1КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Гибралтар
|1:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Северна Македония
|2:1КР
|Армения
|Група 1
|Азербайджан
|1:2КР
|Люксембург
|Група 1
|Кипър
|0:2КР
|Черна Гора
|Група 3
|Португалия
|4:1КР
|Хърватия
|Група 1
|Андора
|0:1КР
|Фарьорски острови
|Група 1
|Северна Ирландия
|1:5КР
|Норвегия
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|1:2КР
|Полша
|Група 2
|Грузия
|1:1КР
|Северна Македония
|Група 2
|Сан Марино
|0:2КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Швеция
|0:2КР
|Португалия
|Група 1
|Кипър
|0:1КР
|Азербайджан
|Група 1
|Люксембург
|0:1КР
|Черна Гора
|Група 1
|Люксембург
|10.1016:00
|Кипър
|Група 1
|Черна Гора
|10.1016:00
|Азербайджан
|Група 2
|Лихтенщайн
|10.1019:00
|Гибралтар
|Група 1
|Фарьорски острови
|10.1019:00
|Латвия
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|11.1019:00
|Холандия
|Група 2
|Естония
|11.1019:00
|Северна Македония
|Група 1
|Северна Ирландия
|11.1021:45
|Австрия
|Група 3
|Франция
|11.1021:45
|Португалия
|Група 1
|Азербайджан
|13.1019:00
|Кипър
|Група 2
|Лихтенщайн
|13.1021:45
|Сан Марино
|Група 1
|Фарьорски острови
|13.1021:45
|Андора
|Група 1
|Черна Гора
|13.1021:45
|Люксембург
|Група 1
|Норвегия
|14.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 1
|Полша
|14.1021:45
|Босна и Херцеговина
|Група 3
|Португалия
|14.1021:45
|Швеция
|Група 2
|Северна Македония
|14.1021:45
|Грузия
|Група 2
|Сан Марино
|14.1116:00
|Гибралтар
|Група 1
|Латвия
|14.1119:00
|Фарьорски острови
|Група 1
|Азербайджан
|14.1119:00
|Черна Гора
|Група 1
|Кипър
|14.1119:00
|Люксембург
|Група 3
|Португалия
|14.1121:45
|Франция
|Група 2
|Северна Македония
|15.1116:00
|Естония
|Група 1
|Холандия
|15.1119:00
|Босна и Херцеговина
|Група 1
|Австрия
|15.1121:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Гибралтар
|17.1121:45
|Лихтенщайн
|Група 1
|Малта
|17.1121:45
|Фарьорски острови
|Група 3
|Хърватия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 1
|Люксембург
|17.1121:45
|Азербайджан
|Група 1
|Черна Гора
|17.1121:45
|Кипър
|Група 2
|Армения
|18.1119:00
|Северна Македония
|Група 1
|Северна Ирландия
|18.1121:45
|Румъния
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|18.1121:45
|Италия
|
Кристиано Роналдо с поредно историческо постижение08 септември 2020 | 23:32 - Обновена
|Титуляри
|Робин Олсен
|1
|12
|Антони Лопеш
|Емил Крафт
|16
|20
|Жоао Кансело
|Филип Хеландер
|3
|4
|Рубен Диаш
|Понтус Янсон
|18
|3
|Пепе
|Лудвиг Аугустинсон
|6
|5
|Рафаел Герейро
|Деян Кулушевски
|15
|13
|Данило Перейра
|Кристофер Олсон
|20
|11
|Бруно Фернандеш
|Густав Свенсон
|13
|8
|Жоао Моутиньо
|Емил Форшберг
|10
|7
|Кристиано Роналдо
|Александър Исак
|14
|23
|Жоао Феликс
|Маркус Берг
|9
|10
|Бернардо Силва
|Резерви
|Албин Екдал
|8
|15
|Диого Жота
|Матиас Сванберг
|17
|17
|Гонсало Гедеш
|Робин Куайсон
|22
|18
|Рубен Невеш
|Деян Кулушевскиизлиза
|90'
|Албин Екдалвлиза
|86'
|Жоао Феликсжълт картон
|81'
|Кристиано Роналдоизлиза
|Диого Жотавлиза
|Емил Форшбергизлиза
|79'
|Матиас Сванбергвлиза
|73'
|Жоао Моутиньоизлиза
|Рубен Невешвлиза
|72'
|Кристиано Роналдогол
|Александър Исакизлиза
|71'
|Робин Куайсонвлиза
|57'
|Рафаел Герейрожълт картон
|45'
|Кристиано Роналдогол
|Густав Свенсончервен картон
|44'
|22'
|Бернардо Силваизлиза
|Гонсало Гедешвлиза
|Густав Свенсонжълт картон
|14'
|Лига на нациите
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Португалия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6:1 (5)
|
6
|2
|Франция
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5:2 (3)
|
6
|3
|Швеция
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0:3 (-3)
|
0
|4
|Хърватия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3:8 (-5)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 5339
(Гост) 13
отговор
Най-великият футболист в историята Рейтинг: 2 0
(Гост) 12
отговор
the GOAT Рейтинг: 1 0
(Гост) 11
отговор
Е, ти сам го каза-огромен процент от головете му са от малката палантерия и дузпи... Тези не бяха такива. Рейтинг: 2 0
(Гост) 10
отговор
Е, ти сам го каза-огромен процент от головете му са от малката палантерия и дузпи... Тези не бяха такива. Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
На мене не ми харесва, но цеер7 вкара супер голове и е изобщо явление във футбола. Рейтинг: 6 0
(Гост) 8
отговор
Най големия , най великият за всички времена Рейтинг: 9 2
(Гост) 7
отговор
Най големия падат рекорд след рекорд Рейтинг: 8 1
(Гост) 6
отговор
Нашият кон нито Роналдо нито Меси може да го настигне Рейтинг: 1 2
(Гост) 5
отговор
Негледах мача, преспивах бебчо. Утре пак трябва да е пръв на тренеровката Рейтинг: 4 0
(Гост)
Розовото му отива, затова е все е пръв Рейтинг: 2 2
(Гост) 4
отговор
Стига глупости. Гнома от Барцилоната е най! Той има 1000 гола за националния. Ако не сте на ясно, потърсете в интернета - направил съм скриншот от ФИФА20, на която играе сина ми. Там ясно се вижда! Рейтинг: 7 2
(Гост) 3
отговор
Е какво да кажеш срещу рекорд. Рейтинг: 6 0
(Гост) 2
отговор
Велик е, това е! Рейтинг: 10 0