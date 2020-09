Гарет Бейл: Срещу българите не беше лесно!

Суперзвездата на Уелс Гарет Бейл даде мнението след победата над България в Лигата на нациите. "Драконите" спечелиха с гол в подаването време на тийнейджъра от Ливърпул Неко Уилямс.

"It's fantastic for him, it's fantastic for us!"@Cymru captain Gareth Bale was delighted with Wales' 'fight' in their UEFA Nations League win against Bulgaria after Neco Williams' late winner. pic.twitter.com/arn1hVmzs3