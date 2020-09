Гигс: Направихме още един топ мач, България много ни затрудни

Селекционерът на Уелс Райън Гигс остана доволен от победата с 1:0 над България от Лигата на нациите. Той също така похвали играта на нашия национален отбор.“Направихме два топ мача толкова рано през сезона. Вдъхновени сме, но можем да се справим още по-добре. Два мача без допуснат гол, не е зле. България много ни затрудни в тази среща. Те си помагаха по целия терен. Имаха и повече мачове от нас през настоящия сезон. Бързо виждаха топката - нещо, което не правехме през второто полувреме. Ние трябва да се подобряваме, това е нашата цел.

@@@

RYAN GIGGS: 'happy that subs can come on and make an impact' pic.twitter.com/S664QY0Wya