Маските важат дори и за Кристиано Роналдо

Olha a responsabilidade, Robozão! Cristiano Ronaldo, que está na arquibancada, levou essa chamada aí por estar sem máscara. Todo mundo tem que usar para se proteger, não tem jeito! #NationsLeagueNoEI . Portugal x Croácia é na TNT, no YouTube ( https://t.co/6l1lXPRpGt ) e no @EIPlus pic.twitter.com/nqpLl01nh6

За разлика от останалите хора около себе си, той не си беше сложил маска. Служителка на стадиона забеляза това и отиде да го помоли той също да си сложи маска. Футболистът веднага го направи, но по-късно се видя, че си я беше свалил под брадичката.

As reações de Cristiano Ronaldo durante o jogo contra a Croácia pelas lentes da nossa câmera EXCLUSIVA! Se liga em como o Robozão se comportou na arquibancada! #NationsLeagueNoEI #NationsNaTNT

.

Suécia x Portugal é terça, às 15h15, na TNT, no YouTube (com imagens) e no @EIPlus! pic.twitter.com/mxreGv17J2