Исландия – Англия (съставите)

Отборите на Исландия и Англия излизат в среща от група на 2 дивизия „А“ на Лигата на нациите.





Селекционерът на британците Гарет Саутгейт заложи на трио в атака, изградено от Рахим Стърлинг, Хари Кейн и Джейдън Санчо. Джо Гомес и Ерик Дайър заеха места в центъра на защитата. Домакините играят в 4-4-2 с Бьодвасон и Сигборсон.

Here it is: your #ThreeLions team for our first game of the year! pic.twitter.com/FmKAmco4qt