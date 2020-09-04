Занев аут за гостуването в Кардиф

04 септември 2020 | 01:59 - Обновена
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Занев аут за гостуването в Кардиф
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България ще бъде без капитана си Петър Занев в мача срещу Уелс в неделя. "Лъвовете" гостуват в Кардиф на Гарет Бейл и компания във втория си двубой от Лигата на нациите, след като стартираха с 1:1 у дома срещу Ейре. Занев получи травма в домакинството на "детелините" и беше сменен принудително. След мача е станало ясно, че той няма да успее да се възстанови за толкова кратко време и със сигурност ще пропусне визитата в Уелс.

Селекционерът Георги Дерменджиев похвали опитния бранител, който беше избран за капитан от своите съотборници. Занев носи капитанската лента и в клубния си тим.
Лига на нациите
1 кръг, четвъртък 3 септември
България
1:1краен резулат
Ирландия
Стадион: Васил Левски
Съдия: Manuel Schuettengruber
15
1
2
14
5
22
7
10
18
16
17
23
3
4
7
5
10
13
14
18
12
17
Георги Дерменджиев
4-3-3
4-3-3
Титуляри
Георги Георгиев Георги Георгиев1 Дарън Рандълф23 Дарън Рандълф
Страхил Попов Страхил Попов2 Мат Дохърти7 Мат Дохърти
Петър Занев Петър Занев3 Шейн Дъфи4 Шейн Дъфи
Кристиан Димитров Кристиан Димитров5 Джон Игън5 Джон Игън
Антон Недялков Антон Недялков14 Енда Стивънс3 Енда Стивънс
Кристиян Малинов Кристиян Малинов16 Джеф Хендрик13 Джеф Хендрик
Георги Костадинов Георги Костадинов7 Конър Хурихейн14 Конър Хурихейн
Галин Иванов Галин Иванов18 Джеймс Маккарти8 Джеймс Маккарти
Божидар Краев Божидар Краев10 Калъм О'Доуда15 Калъм О'Доуда
Спас Делев Спас Делев9 Адам Уче Ида9 Адам Уче Ида
Тодор Неделев Тодор Неделев8 Аарън-Антъни Конъли17 Аарън-Антъни Конъли
Резерви
Александър Цветков Александър Цветков22 Калъм Робинсън12 Калъм Робинсън
Бирсент Карагарен Бирсент Карагарен17 Шейн Лонг18 Шейн Лонг
Пламен Гълъбов Пламен Гълъбов15 Робърт Брейди10 Робърт Брейди
90' Шейн Дъфи  Шейн Дъфигол
Тодор Неделевизлиза Тодор Неделев  83'
Александър Цветковвлиза Александър Цветков 
Петър Заневизлиза Петър Занев  79'
Пламен Гълъбоввлиза Пламен Гълъбов 
77' Адам Уче Ида  Адам Уче Идаизлиза
Шейн Лонг  Шейн Лонгвлиза
Спас Делевизлиза Спас Делев  76'
Бирсент Карагаренвлиза Бирсент Карагарен 
74' Калъм О'Доуда  Калъм О'Доудаизлиза
Калъм Робинсън  Калъм Робинсънвлиза
70' Джеймс Маккарти  Джеймс Маккартиизлиза
Робърт Брейди  Робърт Брейдивлиза
Божидар Краевгол Божидар Краев  56'
22' Енда Стивънс  Енда Стивънсжълт картон
1 Голове 1
1 Ъглови удари 5
6 Центрирания 21
2 Засади 2
5 Точни удари 3
17 Тъчове 28
3 Неточни удари 8
10 Удари от вратата 5
37 Притежание на топката % 63
0 Жълти картони 1
2 Блокирани удари 2
3 Смени 3
1 Контра атаки 0
15 Извършени фалове 16
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Уелс Уелс
1
1
0
0
1:0 (1)
3
2 България България
1
0
1
0
1:1 (0)
1
3 Ирландия Ирландия
1
0
1
0
1:1 (0)
1
4 Финландия Финландия
1
0
0
1
0:1 (-1)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
player(56`) Божидар Краев
1:0
 
 
1:1
player (90`) Шейн Дъфи
Снимки: Sportal.bg

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Спортни новини		 Прочетена 419

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