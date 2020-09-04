От Ирландия: Искахме да спечелим трите точки, но поздравления за България

|Група 1
|Фарьорски острови
|3:2КР
|Малта
|Група 1
|Румъния
|04.0921:45
|Северна Ирландия
|Група 1
|Италия
|04.0921:45
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Гибралтар
|05.0916:00
|Сан Марино
|Група 2
|Северна Македония
|05.0916:00
|Армения
|Група 1
|Азербайджан
|05.0919:00
|Люксембург
|Група 1
|Кипър
|05.0919:00
|Черна Гора
|Група 3
|Португалия
|05.0921:45
|Хърватия
|Група 1
|Андора
|06.0916:00
|Фарьорски острови
|Група 1
|Северна Ирландия
|07.0921:45
|Норвегия
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|07.0921:45
|Полша
|Група 2
|Грузия
|08.0919:00
|Северна Македония
|Група 2
|Сан Марино
|08.0921:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Швеция
|08.0921:45
|Португалия
|Група 1
|Кипър
|08.0921:45
|Азербайджан
|Група 1
|Люксембург
|08.0921:45
|Черна Гора
|Група 1
|Люксембург
|10.1016:00
|Кипър
|Група 1
|Черна Гора
|10.1016:00
|Азербайджан
|Група 2
|Лихтенщайн
|10.1019:00
|Гибралтар
|Група 1
|Фарьорски острови
|10.1019:00
|Латвия
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|11.1019:00
|Холандия
|Група 2
|Естония
|11.1019:00
|Северна Македония
|Група 1
|Северна Ирландия
|11.1021:45
|Австрия
|Група 3
|Франция
|11.1021:45
|Португалия
|Група 1
|Азербайджан
|13.1019:00
|Кипър
|Група 2
|Лихтенщайн
|13.1021:45
|Сан Марино
|Група 1
|Фарьорски острови
|13.1021:45
|Андора
|Група 1
|Черна Гора
|13.1021:45
|Люксембург
|Група 1
|Норвегия
|14.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 1
|Полша
|14.1021:45
|Босна и Херцеговина
|Група 3
|Португалия
|14.1021:45
|Швеция
|Група 2
|Северна Македония
|14.1021:45
|Грузия
|Група 2
|Сан Марино
|14.1116:00
|Гибралтар
|Група 1
|Латвия
|14.1119:00
|Фарьорски острови
|Група 1
|Азербайджан
|14.1119:00
|Черна Гора
|Група 1
|Кипър
|14.1119:00
|Люксембург
|Група 3
|Португалия
|14.1121:45
|Франция
|Група 2
|Северна Македония
|15.1116:00
|Естония
|Група 1
|Холандия
|15.1119:00
|Босна и Херцеговина
|Група 1
|Австрия
|15.1121:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Гибралтар
|17.1121:45
|Лихтенщайн
|Група 1
|Малта
|17.1121:45
|Фарьорски острови
|Група 3
|Хърватия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 1
|Люксембург
|17.1121:45
|Азербайджан
|Група 1
|Черна Гора
|17.1121:45
|Кипър
|Група 2
|Армения
|18.1119:00
|Северна Македония
|Група 1
|Северна Ирландия
|18.1121:45
|Румъния
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|18.1121:45
|Италия
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От Ирландия: Искахме да спечелим трите точки, но поздравления за България04 септември 2020 | 00:21 - Обновена
|Титуляри
|Георги Георгиев
|1
|23
|Дарън Рандълф
|Страхил Попов
|2
|7
|Мат Дохърти
|Петър Занев
|3
|4
|Шейн Дъфи
|Кристиан Димитров
|5
|5
|Джон Игън
|Антон Недялков
|14
|3
|Енда Стивънс
|Кристиян Малинов
|16
|13
|Джеф Хендрик
|Георги Костадинов
|7
|14
|Конър Хурихейн
|Галин Иванов
|18
|8
|Джеймс Маккарти
|Божидар Краев
|10
|15
|Калъм О'Доуда
|Спас Делев
|9
|9
|Адам Уче Ида
|Тодор Неделев
|8
|17
|Аарън-Антъни Конъли
|Резерви
|Александър Цветков
|22
|12
|Калъм Робинсън
|Бирсент Карагарен
|17
|18
|Шейн Лонг
|Пламен Гълъбов
|15
|10
|Робърт Брейди
|90'
|Шейн Дъфигол
|Тодор Неделевизлиза
|83'
|Александър Цветковвлиза
|Петър Заневизлиза
|79'
|Пламен Гълъбоввлиза
|77'
|Адам Уче Идаизлиза
|Шейн Лонгвлиза
|Спас Делевизлиза
|76'
|Бирсент Карагаренвлиза
|74'
|Калъм О'Доудаизлиза
|Калъм Робинсънвлиза
|70'
|Джеймс Маккартиизлиза
|Робърт Брейдивлиза
|Божидар Краевгол
|56'
|22'
|Енда Стивънсжълт картон
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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