|Група 1
|Фарьорски острови
|03.0921:45
|Малта
|Група 1
|Румъния
|04.0921:45
|Северна Ирландия
|Група 1
|Италия
|04.0921:45
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Гибралтар
|05.0916:00
|Сан Марино
|Група 2
|Северна Македония
|05.0916:00
|Армения
|Група 1
|Азербайджан
|05.0919:00
|Люксембург
|Група 1
|Кипър
|05.0919:00
|Черна Гора
|Група 3
|Португалия
|05.0921:45
|Хърватия
|Група 1
|Андора
|06.0916:00
|Фарьорски острови
|Група 1
|Северна Ирландия
|07.0921:45
|Норвегия
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|07.0921:45
|Полша
|Група 2
|Грузия
|08.0919:00
|Северна Македония
|Група 2
|Сан Марино
|08.0921:45
|Лихтенщайн
|Група 3
|Швеция
|08.0921:45
|Португалия
|Група 1
|Кипър
|08.0921:45
|Азербайджан
|Група 1
|Люксембург
|08.0921:45
|Черна Гора
|Група 1
|Люксембург
|10.1016:00
|Кипър
|Група 1
|Черна Гора
|10.1016:00
|Азербайджан
|Група 2
|Лихтенщайн
|10.1019:00
|Гибралтар
|Група 1
|Фарьорски острови
|10.1019:00
|Латвия
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|11.1019:00
|Холандия
|Група 2
|Естония
|11.1019:00
|Северна Македония
|Група 1
|Северна Ирландия
|11.1021:45
|Австрия
|Група 3
|Франция
|11.1021:45
|Португалия
|Група 1
|Азербайджан
|13.1019:00
|Кипър
|Група 2
|Лихтенщайн
|13.1021:45
|Сан Марино
|Група 1
|Фарьорски острови
|13.1021:45
|Андора
|Група 1
|Черна Гора
|13.1021:45
|Люксембург
|Група 1
|Норвегия
|14.1021:45
|Северна Ирландия
|Група 1
|Полша
|14.1021:45
|Босна и Херцеговина
|Група 3
|Португалия
|14.1021:45
|Швеция
|Група 2
|Северна Македония
|14.1021:45
|Грузия
|Група 2
|Сан Марино
|14.1116:00
|Гибралтар
|Група 1
|Латвия
|14.1119:00
|Фарьорски острови
|Група 1
|Азербайджан
|14.1119:00
|Черна Гора
|Група 1
|Кипър
|14.1119:00
|Люксембург
|Група 3
|Португалия
|14.1121:45
|Франция
|Група 2
|Северна Македония
|15.1116:00
|Естония
|Група 1
|Холандия
|15.1119:00
|Босна и Херцеговина
|Група 1
|Австрия
|15.1121:45
|Северна Ирландия
|Група 2
|Гибралтар
|17.1121:45
|Лихтенщайн
|Група 1
|Малта
|17.1121:45
|Фарьорски острови
|Група 3
|Хърватия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 1
|Люксембург
|17.1121:45
|Азербайджан
|Група 1
|Черна Гора
|17.1121:45
|Кипър
|Група 2
|Армения
|18.1119:00
|Северна Македония
|Група 1
|Северна Ирландия
|18.1121:45
|Румъния
|Група 1
|Босна и Херцеговина
|18.1121:45
|Италия
|
rus - ser03 септември 2020 | 00:00
|Титуляри
|Гилерме
|1
|1
|Предраг Райкович
|Марио Фернандес
|2
|4
|Никола Миленкович
|Егор Сорокин
|2
|19
|Никола Максимович
|Георгий Джикия
|14
|13
|Стефан Митрович
|Сергей Петров
|98
|11
|Александър Коларов
|Магомед Оздоев
|27
|7
|Неманя Радонич
|Роман Зобнин
|47
|20
|Неманя Максимович
|Алексей Ионов
|11
|0
|Сергей Милинкович-Савич
|Антон Миранчук
|59
|22
|Адем Ляич
|Юрий Жирков
|18
|0
|Лука Йович
|Артьом Дзюба
|22
|9
|Александър Митрович
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
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