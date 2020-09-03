rus - ser

03 септември 2020 | 00:00
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Лига на Нациите - Лига В, група 3:

РУСИЯ - СЪРБИЯ

СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
КЛАСИРАНЕ
ГОЛМАЙСТОРИ
ПРОГРАМА
Лига на нациите
1 кръг, четвъртък 3 септември
Русия
21:45предстои
Сърбия
Стадион: Central Dynamo Stadium
Съдия: William Collum
1
2
2
14
18
11
98
27
59
47
22
0
1
11
19
13
4
22
20
9
7
0
Станислав Черчесов
Младен Кръстаич
4-2-3-1
4-4-2
Титуляри
Гилерме Гилерме1 Предраг Райкович1 Предраг Райкович
Марио Фернандес Марио Фернандес2 Никола Миленкович4 Никола Миленкович
Егор Сорокин Егор Сорокин2 Никола Максимович19 Никола Максимович
Георгий Джикия Георгий Джикия14 Стефан Митрович13 Стефан Митрович
Сергей Петров Сергей Петров98 Александър Коларов11 Александър Коларов
Магомед Оздоев Магомед Оздоев27 Неманя Радонич7 Неманя Радонич
Роман Зобнин Роман Зобнин47 Неманя Максимович20 Неманя Максимович
Алексей Ионов Алексей Ионов11 Сергей Милинкович-Савич0 Сергей Милинкович-Савич
Антон Миранчук Антон Миранчук59 Адем Ляич22 Адем Ляич
Юрий Жирков Юрий Жирков18 Лука Йович0 Лука Йович
Артьом Дзюба Артьом Дзюба22 Александър Митрович9 Александър Митрович
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Унгария Унгария
0
0
0
0
0:0 (0)
0
2 Сърбия Сърбия
0
0
0
0
0:0 (0)
0
3 Турция Турция
0
0
0
0
0:0 (0)
0
4 Русия Русия
0
0
0
0
0:0 (0)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 0

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