Хари Кейн: Титла от Лигата на нациите ще надмине полуфинала от Мондиал 2018

Капитанът на съперника ни в евроквалификациите Англия Хари Кейн изрази мнение, че титла на предстоящите през лятото финали на Лигата на нациите би надминала 4-ото място на Англия от Мондиал 2018, което донесе голяма радост на местните фенове.

“Дано да успеем да спечелим трофей. Ако вземем този от Лигата на нациите, мисля, че това ще надмине постижението ни от Мондиал 2018. Да имаш шанса да спечелиш трофей с екипа на Англия не е нещо, което се случва много често. Ако имаме добро лято и спечелим титлата, в моите очи това ще е добра година. Разбира се, че 2018 г. беше фантастична, но главното нещо за мен е отборът и да се опитаме да печелим трофеи, а тази година имаме шанс за това.

Мисля, че след Мондиала се справяме много добре. Ние сме единственият полуфиналист от Световното първенство, който достигна до финалите на Лигата на нациите, а бяхме в една от най-трудните групи. Мисля, че това беше нещо голямо за нас. Да покажем на всички, че успехът ни не беше краткотраен и надграждаме за нещо специално в бъдеще. Всеки се справя с очакванията по различен начин. Всичко, което можем да направим, е да играем по същия начин - с тази свобода. Смятам, че имаме необходимите играчи за това. Можем да си говорим за това, но можем да го докажем единствено на терена в предстоящите ни два лагер сбора. Целта ни е да спечелим Лигата на нациите и сме напълно способни на това, ако си вършим работата”, коментира Кейн на пресконференция преди мачовете с Чехия и Черна гора.

Great to be back with the @England team #ThreeLions pic.twitter.com/QuIVRl3ren