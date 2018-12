Какъв ще бъде големият финал в Лигата на нациите (жребият тук)

Първият полуфинал е на 5 юни 2019 година в Порто, а вторият е на следващия ден в Гимараеш. Мачът за третото място и финалът ще се изиграят на 9 юни.

Победителят ще получи 7,5 милиона евро.

CONFIRMED: #NationsLeague semi-finals!



Who will reach the final?





pic.twitter.com/ayMwIdASXs