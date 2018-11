Мик Маккарти замени Мартин О'Нийл начело на Ирландия, но само временно

Мик Маккарти е бил назначен само за временен мениджър на ирландския национален отбор, като ще бъде заменен от Стивън Кени след Евро 2020, съобщават местните медии.

Маккарти, който беше начело на "зелените" в периода 1996-2002 година, ще замени напусналия през тази седмица Мартин О'Нийл. Специалистът ще води Ирландия до края на кампанията за Евро 2020, след което ще бъде наследен от мениджъра на Дъндок и националния тим до 21 години Стивън Кени.

Ireland announce Mick McCarthy's successor, even though he hasn't even been appointed yet https://t.co/7gZqswWGMw pic.twitter.com/8vtcuhV33p