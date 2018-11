Ирландия се раздели с Мартин О'Нийл

Ирландия се раздели със селекционера Мартин О'Нийл и неговия асистент Рой Кийн след мача от шест мача без победа, обявиха от футболната асоциация на страната. Последният им мач беше в неделя 0:0 с Дания в турнира от Лигата на нациите. Изпълнителният директор на Футболната асоциация на Ирландия Джон Дилейни отдаде нужното уважение към О'Нийл, като заяви:

"Бих искал да благодаря на Мартин, Рой и ръководния от тях екип за влиянието, което имаха в отбора на Ирландия. По време на управлението на Мартин има многобройни акценти - връх е представянето на Евро 2016 във Франция, които ще живеят дълго в памет на всички ирландски привърженици."

BREAKING: The Board of the Football Association of Ireland have mutually agreed with Martin O’Neill to part company.



