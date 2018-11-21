Черчесов: Загубата ни е заслужена

Селекционерът на Русия Станислав Черчесов определи като заслужена загубата с 0:2 от Швеция, която остави “сборная” на второ място в групата им в Лигата на нациите и отборът не успя да се придвижи в горната дивизия.

“Шведите играха по-качествено. Имахме положение в началото, но не успяхме да го реализираме. Като цяло не бяхме добре балансирани до края по една или друга причин Равносметката ми за годината е добра. Играхме на високо ниво във всички мачове. С големи отбори като Швеция и Германия е трудно да се играе без добра подготовка”, коментира Черчесов.

6 кръг, вторник 20 ноември Лига на нациите Швеция 2:0 краен резулат Русия титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Friends Arena

Съдия: Benoit Bastien 1 4 3 6 2 10 13 7 22 9 11 17 10 2 9 3 6 14 12 8 7 22 Яне Андерсон Станислав Черчесов 4-4-1-1 4-2-3-1 Титуляри Робин Олсен 1 12 Андрей Луньов Микаел Лустиг 2 2 Владислав Игнатиев Виктор Линдельоф 3 3 Роман Нойщетер Андреас Гранквист 4 14 Георгий Джикия Лудвиг Аугустинсон 6 17 Кирил Набабкин Себастиан Ларсон 7 8 Юрий Газинский Якоб Йохансон 10 7 Далер Кузяев Kristoffer Olsson 20 20 Алексей Ионов Мартин Олсон 5 23 Дмитрий Полоз Виктор Клаесон 17 21 Александър Ерохин Маркус Берг 9 22 Артьом Дзюба Резерви Густав Свенсон 13 6 Ари Джон Гуидети 11 10 Руслан Камболов Исаак Телин 22 9 Антон Заболотний Kristoffer Olsson излиза 89' Джон Гуидети влиза Виктор Клаесон излиза 80' Густав Свенсон влиза 77' Александър Ерохин излиза Ари влиза Маркус Берг гол 72' Мартин Олсон излиза 70' Исаак Телин влиза 69' Алексей Ионов излиза Антон Заболотний влиза 46' Дмитрий Полоз излиза Руслан Камболов влиза 44' Георгий Джикия жълт картон Виктор Линдельоф гол 41' 2 Голове 0 4 Ъглови удари 0 37 Центрирания 20 5 Засади 2 6 Точни удари 3 23 Тъчове 17 6 Неточни удари 4 8 Удари от вратата 8 60 Притежание на топката % 40 0 Жълти картони 1 0 Блокирани удари 3 3 Смени 3 10 Извършени фалове 7 Лига на нациите М П Р З Г точки 1 Швеция 4 2 1 1 5:3 (2) 7 2 Русия 4 2 1 1 4:3 (1) 7 3 Турция 4 1 0 3 4:7 (-3) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (41`) Виктор Линдельоф 1:0 (72`) Маркус Берг 2:0