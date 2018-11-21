Черчесов: Загубата ни е заслужена

21 ноември 2018 | 01:22 - Обновена
Черчесов: Загубата ни е заслужена
Селекционерът на Русия Станислав Черчесов определи като заслужена загубата с 0:2 от Швеция, която остави “сборная” на второ място в групата им в Лигата на нациите и отборът не успя да се придвижи в горната дивизия.
“Шведите играха по-качествено. Имахме положение в началото, но не успяхме да го реализираме. Като цяло не бяхме добре балансирани до края по една или друга причин Равносметката ми за годината е добра. Играхме на високо ниво във всички мачове. С големи отбори като Швеция и Германия е трудно да се играе без добра подготовка”, коментира Черчесов.
Лига на нациите
6 кръг, вторник 20 ноември
Швеция
2:0краен резулат
Русия
Стадион: Friends Arena
Съдия: Benoit Bastien
1
4
3
6
2
10
13
7
22
9
11
17
10
2
9
3
6
14
12
8
7
22
Яне Андерсон
Станислав Черчесов
4-4-1-1
4-2-3-1
Титуляри
Робин Олсен Робин Олсен1 Андрей Луньов12 Андрей Луньов
Микаел Лустиг Микаел Лустиг2 Владислав Игнатиев2 Владислав Игнатиев
Виктор Линдельоф Виктор Линдельоф3 Роман Нойщетер3 Роман Нойщетер
Андреас Гранквист Андреас Гранквист4 Георгий Джикия14 Георгий Джикия
Лудвиг Аугустинсон Лудвиг Аугустинсон6 Кирил Набабкин17 Кирил Набабкин
Себастиан Ларсон Себастиан Ларсон7 Юрий Газинский8 Юрий Газинский
Якоб Йохансон Якоб Йохансон10 Далер Кузяев7 Далер Кузяев
Kristoffer Olsson Kristoffer Olsson20 Алексей Ионов20 Алексей Ионов
Мартин Олсон Мартин Олсон5 Дмитрий Полоз23 Дмитрий Полоз
Виктор Клаесон Виктор Клаесон17 Александър Ерохин21 Александър Ерохин
Маркус Берг Маркус Берг9 Артьом Дзюба22 Артьом Дзюба
Резерви
Густав Свенсон Густав Свенсон13 Ари6 Ари
Джон Гуидети Джон Гуидети11 Руслан Камболов10 Руслан Камболов
Исаак Телин Исаак Телин22 Антон Заболотний9 Антон Заболотний
Kristoffer Olssonизлиза Kristoffer Olsson  89'
Джон Гуидетивлиза Джон Гуидети 
Виктор Клаесонизлиза Виктор Клаесон  80'
Густав Свенсонвлиза Густав Свенсон 
77' Александър Ерохин  Александър Ерохинизлиза
Ари  Аривлиза
Маркус Берггол Маркус Берг  72'
Мартин Олсонизлиза Мартин Олсон  70'
Исаак Телинвлиза Исаак Телин 
69' Алексей Ионов  Алексей Ионовизлиза
Антон Заболотний  Антон Заболотнийвлиза
46' Дмитрий Полоз  Дмитрий Полозизлиза
Руслан Камболов  Руслан Камболоввлиза
44' Георгий Джикия  Георгий Джикияжълт картон
Виктор Линдельофгол Виктор Линдельоф  41'
2 Голове 0
4 Ъглови удари 0
37 Центрирания 20
5 Засади 2
6 Точни удари 3
23 Тъчове 17
6 Неточни удари 4
8 Удари от вратата 8
60 Притежание на топката % 40
0 Жълти картони 1
0 Блокирани удари 3
3 Смени 3
10 Извършени фалове 7
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Швеция Швеция
4
2
1
1
5:3 (2)
7
2 Русия Русия
4
2
1
1
4:3 (1)
7
3 Турция Турция
4
1
0
3
4:7 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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