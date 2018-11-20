|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна гора
|Група 3
|Фарьорски острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|1:0КР
|Италия
|Група 4
|Черна гора
|2:0КР
|Литва
|Група 3
|Косово
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|1:0КР
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|0:3КР
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|2:3КР
|Португалия
|Група 4
|Черна гора
|0:2КР
|Сърбия
|Група 3
|Фарьорски острови
|0:3КР
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|1:0КР
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|2:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|4:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|1:1КР
|Малта
|Група 3
|Фарьорски острови
|1:1КР
|Косово
|Група 4
|Литва
|1:4КР
|Черна гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|2:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|3:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|0:0КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|0:1КР
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|0:2КР
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|0:2КР
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|2:1КР
|Черна гора
|Група 3
|Азербайджан
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Италия
|0:0КР
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|1:1КР
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|0:2КР
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:2КР
|Армения
|Група 3
|Португалия
|1:1КР
|Полша
|Група 4
|Черна гора
|0:1КР
|Румъния
|Група 3
|Косово
|4:0КР
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Фарьорски острови
|
Швеция не остави шансове на Русия, "сборная" остава в Лига "В"20 ноември 2018 | 23:56 - Обновена
|Титуляри
|Робин Олсен
|1
|12
|Андрей Луньов
|Микаел Лустиг
|2
|2
|Владислав Игнатиев
|Виктор Линдельоф
|3
|3
|Роман Нойщетер
|Андреас Гранквист
|4
|14
|Георгий Джикия
|Лудвиг Аугустинсон
|6
|17
|Кирил Набабкин
|Себастиан Ларсон
|7
|8
|Юрий Газинский
|Якоб Йохансон
|10
|7
|Далер Кузяев
|Kristoffer Olsson
|20
|20
|Алексей Ионов
|Мартин Олсон
|5
|23
|Дмитрий Полоз
|Виктор Клаесон
|17
|21
|Александър Ерохин
|Маркус Берг
|9
|22
|Артьом Дзюба
|Резерви
|Густав Свенсон
|13
|6
|Ари
|Джон Гуидети
|11
|10
|Руслан Камболов
|Исаак Телин
|22
|9
|Антон Заболотний
|Kristoffer Olssonизлиза
|89'
|Джон Гуидетивлиза
|Виктор Клаесонизлиза
|80'
|Густав Свенсонвлиза
|77'
|Александър Ерохинизлиза
|Аривлиза
|Маркус Берггол
|72'
|Мартин Олсонизлиза
|70'
|Исаак Телинвлиза
|69'
|Алексей Ионовизлиза
|Антон Заболотнийвлиза
|46'
|Дмитрий Полозизлиза
|Руслан Камболоввлиза
|44'
|Георгий Джикияжълт картон
|Виктор Линдельофгол
|41'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 1911
(Гост) 1
отговор
руснаците май си мислят, че това им е нагласената група от световното : Рейтинг: 0 0
(Гост)
ма моля ти се, то в русия футбола бил на 101-во място по интерес. боляло ги дупарите мужиците, те си знаят че най-гледаемия спорт в просия си е курволъка и алкохолизма Рейтинг: 0 0