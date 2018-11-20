Иличич: Можехме дори да спечелим

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна гора
|Група 3
|Фарьорски острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|1:0КР
|Италия
|Група 4
|Черна гора
|2:0КР
|Литва
|Група 3
|Косово
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|1:0КР
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|0:3КР
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|2:3КР
|Португалия
|Група 4
|Черна гора
|0:2КР
|Сърбия
|Група 3
|Фарьорски острови
|0:3КР
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|1:0КР
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|2:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|4:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|1:1КР
|Малта
|Група 3
|Фарьорски острови
|1:1КР
|Косово
|Група 4
|Литва
|1:4КР
|Черна гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|2:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|3:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|0:0КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|0:1КР
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|0:2КР
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|0:2КР
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|2:1КР
|Черна гора
|Група 3
|Азербайджан
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Италия
|0:0КР
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|1:1КР
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|0:2КР
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:2КР
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фарьорски острови
|
Иличич: Можехме дори да спечелим20 ноември 2018 | 11:30 - Обновена
|Титуляри
|Георги Петков
|1
|1
|Вид Белец
|Страхил Попов
|2
|2
|Нейч Скубич
|Николай Бодуров
|5
|13
|Miha Blazic
|Васил Божиков
|15
|17
|Миха Мевля
|Антон Недялков
|14
|14
|Андраз Струна
|Георги Костадинов
|7
|7
|Йосип Иличич
|Симеон Славчев
|6
|8
|Amir Dervisevic
|Спас Делев
|9
|6
|Райко Ротман
|Ивелин Попов
|10
|21
|Benjamin Verbic
|Николай Димитров
|22
|11
|Роман Безяк
|Станислав Костов
|17
|10
|Миха Зайц
|Резерви
|Галин Иванов
|18
|9
|Яка Бийол
|Петър Занев
|3
|22
|Лео Стулац
|Радослав Василев
|19
|20
|Rudi Pozeg Vancas
|Симеон Славчевжълт картон
|90'
|Яка Бийолжълт картон
|87'
|Миха Зайцизлиза
|Лео Стулацвлиза
|75'
|Миха Зайцгол
|Спас Делевизлиза
|72'
|Benjamin Verbicизлиза
|Петър Заневвлиза
|Rudi Pozeg Vancasвлиза
|Страхил Поповжълт картон
|71'
|Галин Ивановгол
|68'
|Николай Димитровизлиза
|64'
|Галин Ивановвлиза
|Станислав Костовизлиза
|59'
|Радослав Василеввлиза
|57'
|Роман Безякжълт картон
|Amir Dervisevicизлиза
|Яка Бийолвлиза
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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