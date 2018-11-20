Куман: Обикновено германците вкарват гол в последната минута

20 ноември 2018 | 11:15 - Обновена
Куман: Обикновено германците вкарват гол в последната минута
Селекционерът на Холандия Роналд Куман заяви след равенството 2:2 с Германия, “изковано” с късни голове на Куинси Промес (85)и Вирджил ван Дайк (90+1), че обиконвено от Бундестима се очаква да бележи решаващи попадения в края, но този път ролите са се разменили. “Хиксът” помогна на отбора на Холандия, който пропусна Мондиал 2018, да се пребори за първото място в Група 1 в Лига “А” от турнира Лига на нациите.

“Показахме прекрасен футбол тази вечер. Това не беше най-силното ни представяне, но все пак се преборихме за точка. Помня, че в Холандия хората казваха, че винаги германците вкарват гол в последната минута. Тази вечер обаче Холандия бе отборът, който извади късмет в края”, сподели Куман след драматичния двубой на “Фелтинс Арена” в Гелзенкирхен.

След мача в интернет пространството се появи снимка с указанията на Куман в края на срещата, според които героят Ван Дайк е трябвало да заиграе като нападател и това решение на русокосия специалист се оказа “златно” за "оранжевите".
Лига на нациите
6 кръг, понеделник 19 ноември
Германия
2:2краен резулат
Холандия
Стадион: Фелтинс Арена
Съдия: Ovidiu Hategan
14
2
1
5
16
15
11
13
8
6
18
19
7
1
5
4
2
6
21
3
9
10
Йоахим Льов
3-4-3
4-3-3
Титуляри
Мануел Нойер Мануел Нойер1 Яспер Силесен1 Яспер Силесен
Никлас Зюле Никлас Зюле15 Кени Тете2 Кени Тете
Матс Хумелс Матс Хумелс5 Матийс де Лихт3 Матийс де Лихт
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер16 Вирджил ван Дайк4 Вирджил ван Дайк
Тило Кеерер Тило Кеерер2 Дейли Блинд5 Дейли Блинд
Йошуа Кимих Йошуа Кимих18 Мартен де Роон6 Мартен де Роон
Тони Кроос Тони Кроос8 Жоржиньо Вайналдум8 Жоржиньо Вайналдум
Нико Шулц Нико Шулц14 Френки де Йонг7 Френки де Йонг
Серж Гнабри Серж Гнабри20 Куинси Промес9 Куинси Промес
Тимо Вернер Тимо Вернер9 Мемфис Депай10 Мемфис Депай
Льорой Сане Льорой Сане19 Райън Бабел11 Райън Бабел
Резерви
Леон Горетцка Леон Горетцка6 Джавайро Дилросън20 Джавайро Дилросън
Марко Ройс Марко Ройс11 Тони Вилхена21 Тони Вилхена
Томас Мюлер Томас Мюлер13
90' Вирджил ван Дайк  Вирджил ван Дайкгол
85' Куинси Промес  Куинси Промесгол
Льорой Санеизлиза Льорой Сане  80'
Леон Горетцкавлиза Леон Горетцка 
Йошуа Кимихжълт картон Йошуа Кимих  68'
Серж Гнабриизлиза Серж Гнабри  66' Джавайро Дилросън  Джавайро Дилросънизлиза
Томас Мюлервлиза Томас Мюлер  Люк де Йонг  Люк де Йонгвлиза
Тимо Вернеризлиза Тимо Вернер  63'
Марко Ройсвлиза Марко Ройс 
60' Жоржиньо Вайналдум  Жоржиньо Вайналдумизлиза
Тони Вилхена  Тони Вилхенавлиза
Тони Кроосжълт картон Тони Кроос  52'
45' Райън Бабел  Райън Бабелизлиза
Джавайро Дилросън  Джавайро Дилросънвлиза
38' Жоржиньо Вайналдум  Жоржиньо Вайналдумжълт картон
Льорой Санегол Льорой Сане  20'
Матс Хумелсжълт картон Матс Хумелс  14'
Тимо Вернергол Тимо Вернер  9'
2 Голове 2
5 Ъглови удари 4
19 Центрирания 27
2 Засади 1
5 Точни удари 5
7 Тъчове 13
6 Неточни удари 1
2 Удари от вратата 9
46 Притежание на топката % 54
3 Жълти картони 1
1 Блокирани удари 4
3 Смени 3
2 Контра атаки 3
14 Извършени фалове 10
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Холандия Холандия
4
2
1
1
8:4 (4)
7
2 Франция Франция
4
2
1
1
4:4 (0)
7
3 Германия Германия
4
0
2
2
3:7 (-4)
2
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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БОЯН ЧУЛКОВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 1103

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