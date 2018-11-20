Гениално тактическо решение на Куман превърна Ван Дайк в герой за Холандия

Похвали обаче заслужава не само централният защитник на Ливърпул Ван Дайк, но и селекционерът Куман. Легендарният бивш бранител на Барселона е дал указания на Ван Дайк да играе като нападател в заключителните минути, става ясно от снимка, показваща листче със схемата на игра на трикратните финалисти на световни първенства.

На снимката ясно се вижда, че Ван Дайк е поставен от Куман в атака, а не в отбрана, което в крайна сметка се отплати на гостите и в първата минута на добавеното време именно капитанът на Холандия се превърна в герой за тима си.