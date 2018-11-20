Гениално тактическо решение на Куман превърна Ван Дайк в герой за Холандия

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна гора
|Група 3
|Фарьорски острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|1:0КР
|Италия
|Група 4
|Черна гора
|2:0КР
|Литва
|Група 3
|Косово
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|1:0КР
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|0:3КР
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|2:3КР
|Португалия
|Група 4
|Черна гора
|0:2КР
|Сърбия
|Група 3
|Фарьорски острови
|0:3КР
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|1:0КР
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|2:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|4:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|1:1КР
|Малта
|Група 3
|Фарьорски острови
|1:1КР
|Косово
|Група 4
|Литва
|1:4КР
|Черна гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|2:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|3:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|0:0КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|0:1КР
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|0:2КР
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|0:2КР
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|2:1КР
|Черна гора
|Група 3
|Азербайджан
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Италия
|0:0КР
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|1:1КР
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|0:2КР
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:2КР
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фарьорски острови
|
Гениално тактическо решение на Куман превърна Ван Дайк в герой за Холандия20 ноември 2018 | 10:36 - Обновена
|Титуляри
|Мануел Нойер
|1
|1
|Яспер Силесен
|Никлас Зюле
|15
|2
|Кени Тете
|Матс Хумелс
|5
|3
|Матийс де Лихт
|Антонио Рюдигер
|16
|4
|Вирджил ван Дайк
|Тило Кеерер
|2
|5
|Дейли Блинд
|Йошуа Кимих
|18
|6
|Мартен де Роон
|Тони Кроос
|8
|8
|Жоржиньо Вайналдум
|Нико Шулц
|14
|7
|Френки де Йонг
|Серж Гнабри
|20
|9
|Куинси Промес
|Тимо Вернер
|9
|10
|Мемфис Депай
|Льорой Сане
|19
|11
|Райън Бабел
|Резерви
|Леон Горетцка
|6
|20
|Джавайро Дилросън
|Марко Ройс
|11
|21
|Тони Вилхена
|Томас Мюлер
|13
|90'
|Вирджил ван Дайкгол
|85'
|Куинси Промесгол
|Льорой Санеизлиза
|80'
|Леон Горетцкавлиза
|Йошуа Кимихжълт картон
|68'
|Серж Гнабриизлиза
|66'
|Джавайро Дилросънизлиза
|Томас Мюлервлиза
|Люк де Йонгвлиза
|Тимо Вернеризлиза
|63'
|Марко Ройсвлиза
|60'
|Жоржиньо Вайналдумизлиза
|Тони Вилхенавлиза
|Тони Кроосжълт картон
|52'
|45'
|Райън Бабелизлиза
|Джавайро Дилросънвлиза
|38'
|Жоржиньо Вайналдумжълт картон
|Льорой Санегол
|20'
|Матс Хумелсжълт картон
|14'
|Тимо Вернергол
|9'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 4494
(Гост) 2
отговор
Швабите за никъв не стаат Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
ебах тоз гении Рейтинг: 0 0