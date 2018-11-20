Андерлехт и Галатасарай дойдоха за националите

Мачът на България със Словения снощи предизвика сериозен мениджърски интерес. В ложите на "Васил Левски" свои представители имаха белгийският гранд Андерлехт и турският Галатасарай. Те са влезли в контакт с БФС, за да получат пропуски за срещата.



Комшиите бяха представлявани от двама души. Датчанинът Хенрик Андерсен пък бе човекът на Андерлехт. Той е част от скаутското звено на клуба от Брюксел. Андерсен има цели 8 сезона с екипа на белгийския тим в периода 1982/1990, а после преминава в Кьолн. В момента е на работа в клуба.

И двата отбора са останали разочаровани от факта, че двама от най-конвертируемите футболисти на България - Кирил Десподов и Тодор Неделев, не играха в мача поради наказание и контузия. Десподов трябваше да бъде гледан в Кипър и от скаут на ПСВ Айндховен.

През лятото пък изтича договорът на капитана на националния ни отбор Ивелин Попов със Спартак (Москва). Той едва ли ще бъде удължен и името му също попада в полезрението на на няколко чуждестранни клуба. Наскоро се заговори за негово връщане в Рубин (Казан). Попето изкара 2 години в Турция с екипа на Газиантепспор, така че е познато име за местните фенове.

"Тема Спорт"