Едно и също всеки път, недоволства Льов

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна гора
|Група 3
|Фарьорски острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|1:0КР
|Италия
|Група 4
|Черна гора
|2:0КР
|Литва
|Група 3
|Косово
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|1:0КР
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|0:3КР
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|2:3КР
|Португалия
|Група 4
|Черна гора
|0:2КР
|Сърбия
|Група 3
|Фарьорски острови
|0:3КР
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|1:0КР
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|2:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|4:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|1:1КР
|Малта
|Група 3
|Фарьорски острови
|1:1КР
|Косово
|Група 4
|Литва
|1:4КР
|Черна гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|2:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|3:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|0:0КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|0:1КР
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|0:2КР
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|0:2КР
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|2:1КР
|Черна гора
|Група 3
|Азербайджан
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Италия
|0:0КР
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|1:1КР
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|0:2КР
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:2КР
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фарьорски острови
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Едно и също всеки път, недоволства Льов20 ноември 2018 | 02:28 - Обновена
Селекционерът на Германия Йоахим Льов се надяваше отборът да завърши годината приповдигнато, но два късни гола лишиха Бундестима от победа срещу Холандия - 2:2. Още преди този мач германците бяха наясно, че ще са последни в групата си в Лигата на нациите, а грешките в края на двубоя показаха защо.
"Разбира се, че съм разочарован. В хода на мача видях повече положителни, отколкото отрицателни неща. Изиграхме много силно полувреме, но не вкарахме трети гол, който да реши всичко. В края бяхме наказани - нещо, което се случваше през цялата година. Притежаваме достатъчно опит и не трябва да допускаме такива сривове", заяви Льов.
De tactiek die de gelijkmaker van van Virgil van Dijk opleverde, was niet bedacht door bondscoach Ronald Koeman. https://t.co/ujPTJU9UNp— VI (@VI_nl) 19 ноември 2018 г.
Наставникът на Холандия Роналд Куман беше на другия полюс. "Ние спечелихме групата. Това е чудесно, защото през следващата година ще имаме още два важни мача. На полувремето казах на момчетата, че ако успеем да върнем един гол, няма да загубим", сподели Куман.
Жребият за финалната четворка ще се тегли на 3 декември, а другите участници в нея са Швейцария, Англия и Португалия.
|Титуляри
|Мануел Нойер
|1
|1
|Яспер Силесен
|Никлас Зюле
|15
|2
|Кени Тете
|Матс Хумелс
|5
|3
|Матийс де Лихт
|Антонио Рюдигер
|16
|4
|Вирджил ван Дайк
|Тило Кеерер
|2
|5
|Дейли Блинд
|Йошуа Кимих
|18
|6
|Мартен де Роон
|Тони Кроос
|8
|8
|Жоржиньо Вайналдум
|Нико Шулц
|14
|7
|Френки де Йонг
|Серж Гнабри
|20
|9
|Куинси Промес
|Тимо Вернер
|9
|10
|Мемфис Депай
|Льорой Сане
|19
|11
|Райън Бабел
|Резерви
|Леон Горетцка
|6
|20
|Джавайро Дилросън
|Марко Ройс
|11
|21
|Тони Вилхена
|Томас Мюлер
|13
|90'
|Вирджил ван Дайкгол
|85'
|Куинси Промесгол
|Льорой Санеизлиза
|80'
|Леон Горетцкавлиза
|Йошуа Кимихжълт картон
|68'
|Серж Гнабриизлиза
|66'
|Джавайро Дилросънизлиза
|Томас Мюлервлиза
|Люк де Йонгвлиза
|Тимо Вернеризлиза
|63'
|Марко Ройсвлиза
|60'
|Жоржиньо Вайналдумизлиза
|Тони Вилхенавлиза
|Тони Кроосжълт картон
|52'
|45'
|Райън Бабелизлиза
|Джавайро Дилросънвлиза
|38'
|Жоржиньо Вайналдумжълт картон
|Льорой Санегол
|20'
|Матс Хумелсжълт картон
|14'
|Тимо Вернергол
|9'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВредактор - отдел "Футбол" и "Спорт"
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