Едно и също всеки път, недоволства Льов

Селекционерът на Германия Йоахим Льов се надяваше отборът да завърши годината приповдигнато, но два късни гола лишиха Бундестима от победа срещу Холандия - 2:2. Още преди този мач германците бяха наясно, че ще са последни в групата си в Лигата на нациите, а грешките в края на двубоя показаха защо.

"Разбира се, че съм разочарован. В хода на мача видях повече положителни, отколкото отрицателни неща. Изиграхме много силно полувреме, но не вкарахме трети гол, който да реши всичко. В края бяхме наказани - нещо, което се случваше през цялата година. Притежаваме достатъчно опит и не трябва да допускаме такива сривове", заяви Льов.

De tactiek die de gelijkmaker van van Virgil van Dijk opleverde, was niet bedacht door bondscoach Ronald Koeman. https://t.co/ujPTJU9UNp — VI (@VI_nl) 19 ноември 2018 г.

Наставникът на Холандия Роналд Куман беше на другия полюс. "Ние спечелихме групата. Това е чудесно, защото през следващата година ще имаме още два важни мача. На полувремето казах на момчетата, че ако успеем да върнем един гол, няма да загубим", сподели Куман.

Жребият за финалната четворка ще се тегли на 3 декември, а другите участници в нея са Швейцария, Англия и Португалия.