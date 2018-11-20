Едно и също всеки път, недоволства Льов

20 ноември 2018 | 02:28 - Обновена
Едно и също всеки път, недоволства Льов

Селекционерът на Германия Йоахим Льов се надяваше отборът да завърши годината приповдигнато, но два късни гола лишиха Бундестима от победа срещу Холандия - 2:2. Още преди този мач германците бяха наясно, че ще са последни в групата си в Лигата на нациите, а грешките в края на двубоя показаха защо.  

"Разбира се, че съм разочарован. В хода на мача видях повече положителни, отколкото отрицателни неща. Изиграхме много силно полувреме, но не вкарахме трети гол, който да реши всичко. В края бяхме наказани - нещо, което се случваше през цялата година. Притежаваме достатъчно опит и не трябва да допускаме такива сривове", заяви Льов.

Наставникът на Холандия Роналд Куман беше на другия полюс. "Ние спечелихме групата. Това е чудесно, защото през следващата година ще имаме още два важни мача. На полувремето казах на момчетата, че ако успеем да върнем един гол, няма да загубим", сподели Куман.

Жребият за финалната четворка ще се тегли на 3 декември, а другите участници в нея са Швейцария, Англия и Португалия.

Лига на нациите
6 кръг, понеделник 19 ноември
Германия
2:2краен резулат
Холандия
Стадион: Фелтинс Арена
Съдия: Ovidiu Hategan
14
2
1
5
16
15
11
13
8
6
18
19
7
1
5
4
2
6
21
3
9
10
Йоахим Льов
3-4-3
4-3-3
Титуляри
Мануел Нойер Мануел Нойер1 Яспер Силесен1 Яспер Силесен
Никлас Зюле Никлас Зюле15 Кени Тете2 Кени Тете
Матс Хумелс Матс Хумелс5 Матийс де Лихт3 Матийс де Лихт
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер16 Вирджил ван Дайк4 Вирджил ван Дайк
Тило Кеерер Тило Кеерер2 Дейли Блинд5 Дейли Блинд
Йошуа Кимих Йошуа Кимих18 Мартен де Роон6 Мартен де Роон
Тони Кроос Тони Кроос8 Жоржиньо Вайналдум8 Жоржиньо Вайналдум
Нико Шулц Нико Шулц14 Френки де Йонг7 Френки де Йонг
Серж Гнабри Серж Гнабри20 Куинси Промес9 Куинси Промес
Тимо Вернер Тимо Вернер9 Мемфис Депай10 Мемфис Депай
Льорой Сане Льорой Сане19 Райън Бабел11 Райън Бабел
Резерви
Леон Горетцка Леон Горетцка6 Джавайро Дилросън20 Джавайро Дилросън
Марко Ройс Марко Ройс11 Тони Вилхена21 Тони Вилхена
Томас Мюлер Томас Мюлер13
90' Вирджил ван Дайк  Вирджил ван Дайкгол
85' Куинси Промес  Куинси Промесгол
Льорой Санеизлиза Льорой Сане  80'
Леон Горетцкавлиза Леон Горетцка 
Йошуа Кимихжълт картон Йошуа Кимих  68'
Серж Гнабриизлиза Серж Гнабри  66' Джавайро Дилросън  Джавайро Дилросънизлиза
Томас Мюлервлиза Томас Мюлер  Люк де Йонг  Люк де Йонгвлиза
Тимо Вернеризлиза Тимо Вернер  63'
Марко Ройсвлиза Марко Ройс 
60' Жоржиньо Вайналдум  Жоржиньо Вайналдумизлиза
Тони Вилхена  Тони Вилхенавлиза
Тони Кроосжълт картон Тони Кроос  52'
45' Райън Бабел  Райън Бабелизлиза
Джавайро Дилросън  Джавайро Дилросънвлиза
38' Жоржиньо Вайналдум  Жоржиньо Вайналдумжълт картон
Льорой Санегол Льорой Сане  20'
Матс Хумелсжълт картон Матс Хумелс  14'
Тимо Вернергол Тимо Вернер  9'
2 Голове 2
5 Ъглови удари 4
19 Центрирания 27
2 Засади 1
5 Точни удари 5
7 Тъчове 13
6 Неточни удари 1
2 Удари от вратата 9
46 Притежание на топката % 54
3 Жълти картони 1
1 Блокирани удари 4
3 Смени 3
2 Контра атаки 3
14 Извършени фалове 10
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Холандия Холандия
4
2
1
1
8:4 (4)
7
2 Франция Франция
4
2
1
1
4:4 (0)
7
3 Германия Германия
4
0
2
2
3:7 (-4)
2
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 535

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