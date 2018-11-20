Селекционерът на Словения: Имате силен отбор, равенството е заслужено (видео)

Старши треньорът на Словения Игор Бенедейчич остана доволен от играта на отбора и равенството срещу България - 1:1. Той призна, че е имал много проблеми с контузени футболисти и затова смята точката за успех.

"Наистина бяхме притиснати от кадрови проблеми. Сутринта още един футболист отпадна от състава. Замених общо 7 играчи. Получи се труден мач срещу силен отбор, какъвто е България. Ние дадохме всичко от себе си и стигнахме до заслужена точка. В края дори можехме да спечелим, но не успяхме да вкараме втори гол", коментира Бенедейчич.

Словенците останаха последни в групата и изпаднаха в Лига "D" на Лигата на нациите.