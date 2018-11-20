Георги Костадинов: Изпуснахме питомното срещу Кипър (видео)

20 ноември 2018 | 00:14 - Обновена
Полузащитникът на българския национален отбор Георги Костадинов коментира днешното равенство 1:1 с отбора на Словения. С постигнатия резултат на националния стадион “Васил ЛевскиБългария завърши Група 3 на Лига С на второ място.

България - Словения@@@


“Имаме добра основа. Все още ни липсват някои неща, които се изграждат с времето. Имаме добро бъдеще. При 1:0 се оголихме и затова съперникът ни вкара гол. В Кипър изпуснахме питомното и днес трябваше да гоним дивото. Всеки един противник вече ни възприема сериозно”, коментира Костадинов.
Лига на нациите
6 кръг, понеделник 19 ноември
България
1:1краен резулат
Словения
Стадион: Vasil Levski
Съдия:
18
19
14
1
3
2
5
15
7
6
10
14
22
13
9
1
2
7
6
17
20
11
4-2-3-1
4-4-2
Титуляри
Георги Петков Георги Петков1 Вид Белец1 Вид Белец
Страхил Попов Страхил Попов2 Нейч Скубич2 Нейч Скубич
Николай Бодуров Николай Бодуров5 Miha Blazic13 Miha Blazic
Васил Божиков Васил Божиков15 Миха Мевля17 Миха Мевля
Антон Недялков Антон Недялков14 Андраз Струна14 Андраз Струна
Георги Костадинов Георги Костадинов7 Йосип Иличич7 Йосип Иличич
Симеон Славчев Симеон Славчев6 Amir Dervisevic8 Amir Dervisevic
Спас Делев Спас Делев9 Райко Ротман6 Райко Ротман
Ивелин Попов Ивелин Попов10 Benjamin Verbic21 Benjamin Verbic
Николай Димитров Николай Димитров22 Роман Безяк11 Роман Безяк
Станислав Костов Станислав Костов17 Миха Зайц10 Миха Зайц
Резерви
Галин Иванов Галин Иванов18 Яка Бийол9 Яка Бийол
Петър Занев Петър Занев3 Лео Стулац22 Лео Стулац
Радослав Василев Радослав Василев19 Rudi Pozeg Vancas20 Rudi Pozeg Vancas
Симеон Славчевжълт картон Симеон Славчев  90' Яка Бийол  Яка Бийолжълт картон
87' Миха Зайц  Миха Зайцизлиза
Лео Стулац  Лео Стулацвлиза
75' Миха Зайц  Миха Зайцгол
Спас Делевизлиза Спас Делев  72' Benjamin Verbic  Benjamin Verbicизлиза
Петър Заневвлиза Петър Занев  Rudi Pozeg Vancas  Rudi Pozeg Vancasвлиза
Страхил Поповжълт картон Страхил Попов  71'
Галин Ивановгол Галин Иванов  68'
Николай Димитровизлиза Николай Димитров  64'
Галин Ивановвлиза Галин Иванов 
Станислав Костовизлиза Станислав Костов  59'
Радослав Василеввлиза Радослав Василев 
57' Роман Безяк  Роман Безякжълт картон
Amir Dervisevic  Amir Dervisevicизлиза
Яка Бийол  Яка Бийолвлиза
2 Ъглови удари 1
2 Засади 0
4 Точни удари 1
3 Неточни удари 4
55 Притежание на топката % 45
1 Жълти картони 2
3 Смени 3
10 Извършени фалове 14
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Норвегия Норвегия
6
4
1
1
7:2 (5)
13
2 България България
6
3
2
1
7:5 (2)
11
3 Кипър Кипър
6
1
2
3
5:9 (-4)
5
4 Словения Словения
6
0
3
3
5:8 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
player(68`) Галин Иванов
1:0
 
 
1:1
player (75`) Миха Зайц

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