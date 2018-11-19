Божиков: Дадохме всичко от себе си

19 ноември 2018 | 23:57 - Обновена
Божиков: Дадохме всичко от себе си
Централният бранител на България Васил Божиков сподели първите си впечатления след равенството 1:1 срещу Словения в мач от група 3 на Лига “С”. Опитният футболист направи кратък анализ на сблъсъка от Лигата на нациите.

България - Словения@@@

“Не можем да крием, че има леко разочарование въпреки добрите мачове, които изиграхме. Разочарованието идва от там, че в предпоследния мач в Кипър трябваше да победим. Сигурно имахме 200 положения, но не победихме. А имаше всички предпоставки. След 60-ата, 70-ата минута силите ни почнаха да привършват", започна защитникът на "лъвовете".

"В предишния мач дадохме всичко от себе си и сега дадохме 100 процента от себе си. Ръководителите трябва да дават оценки затова как сме се представили в турнира като цяло. Смятам, че показахме добри игри, добри неща. Целите пред отбора са да показваме всеки мач едно израстване. Дано това да продължи и по-нататък”, завърши Божиков.
Лига на нациите
6 кръг, понеделник 19 ноември
България
1:1краен резулат
Словения
Стадион: Vasil Levski
Съдия:
18
19
14
1
3
2
5
15
7
6
10
14
22
13
9
1
2
7
6
17
20
11
4-2-3-1
4-4-2
Титуляри
Георги Петков Георги Петков1 Вид Белец1 Вид Белец
Страхил Попов Страхил Попов2 Нейч Скубич2 Нейч Скубич
Николай Бодуров Николай Бодуров5 Miha Blazic13 Miha Blazic
Васил Божиков Васил Божиков15 Миха Мевля17 Миха Мевля
Антон Недялков Антон Недялков14 Андраз Струна14 Андраз Струна
Георги Костадинов Георги Костадинов7 Йосип Иличич7 Йосип Иличич
Симеон Славчев Симеон Славчев6 Amir Dervisevic8 Amir Dervisevic
Спас Делев Спас Делев9 Райко Ротман6 Райко Ротман
Ивелин Попов Ивелин Попов10 Benjamin Verbic21 Benjamin Verbic
Николай Димитров Николай Димитров22 Роман Безяк11 Роман Безяк
Станислав Костов Станислав Костов17 Миха Зайц10 Миха Зайц
Резерви
Галин Иванов Галин Иванов18 Яка Бийол9 Яка Бийол
Петър Занев Петър Занев3 Лео Стулац22 Лео Стулац
Радослав Василев Радослав Василев19 Rudi Pozeg Vancas20 Rudi Pozeg Vancas
Симеон Славчевжълт картон Симеон Славчев  90' Яка Бийол  Яка Бийолжълт картон
87' Миха Зайц  Миха Зайцизлиза
Лео Стулац  Лео Стулацвлиза
75' Миха Зайц  Миха Зайцгол
Спас Делевизлиза Спас Делев  72' Benjamin Verbic  Benjamin Verbicизлиза
Петър Заневвлиза Петър Занев  Rudi Pozeg Vancas  Rudi Pozeg Vancasвлиза
Страхил Поповжълт картон Страхил Попов  71'
Галин Ивановгол Галин Иванов  68'
Николай Димитровизлиза Николай Димитров  64'
Галин Ивановвлиза Галин Иванов 
Станислав Костовизлиза Станислав Костов  59'
Радослав Василеввлиза Радослав Василев 
57' Роман Безяк  Роман Безякжълт картон
Amir Dervisevic  Amir Dervisevicизлиза
Яка Бийол  Яка Бийолвлиза
2 Ъглови удари 1
2 Засади 0
4 Точни удари 1
3 Неточни удари 4
55 Притежание на топката % 45
1 Жълти картони 2
3 Смени 3
10 Извършени фалове 14
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Норвегия Норвегия
6
4
1
1
7:2 (5)
13
2 България България
6
3
2
1
7:5 (2)
11
3 Кипър Кипър
6
1
2
3
5:9 (-4)
5
4 Словения Словения
6
0
3
3
5:8 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
player(68`) Галин Иванов
1:0
 
 
1:1
player (75`) Миха Зайц

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гост
(Гост) 1
отговор
20 ноември 2018 | 00:19

Божика се е престрашил да се покаже и говори - Браво! Най-добрият ни играч срещу Словения! Успех занапред! Рейтинг: 0 0

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