Хубчев: Играхме на предела, кажете ми за коя голяма сила не е проблем отсъствието на четирима основни футболисти?!

Селекционерът на България Петър Хубчев обяви след домакинското равенство (1:1) със Словения, че отсъствието на основни футболисти е проблем за всеки отбор, но няма да се оправдава с това.



“Не обичам много да споделям какво си говорим в съблекалнята, но общо взето изразих благодарност към работата в целия турнир. Днес играхме на предела на физическите възможности. След нашия гол момчетата знаеха, че Норвегия води с 2:0 и заиграха малко с емоция. Не съжалявам за нищо.



Малко е да се каже, че двубоите от този турнир са полезен урок. Шест мача на такова ниво къде можем да изиграем?! Кажете ми за коя голяма футболна сила не е проблем, когато излязат трима-четирима основни футболисти. Но това го има, няма да се оправдаваме, че ни липсват 3-4 човека.



Нашата първа задача бе да изградим добър колектив, но не само на приказки, а на и извън терена. Също така и при взаимоотношенията между играчите. Да има себераздаване, но по принцип всеки сам трябва да се опитва да се самоусъвършенства и да се развива”, коментира Хубчев.

6 кръг, понеделник 19 ноември Лига на нациите България 1:1 краен резулат Словения титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Vasil Levski

Съдия: 18 19 14 1 3 2 5 15 7 6 10 14 22 13 9 1 2 7 6 17 20 11 4-2-3-1 4-4-2 Титуляри Георги Петков 1 1 Вид Белец Страхил Попов 2 2 Нейч Скубич Николай Бодуров 5 13 Miha Blazic Васил Божиков 15 17 Миха Мевля Антон Недялков 14 14 Андраз Струна Георги Костадинов 7 7 Йосип Иличич Симеон Славчев 6 8 Amir Dervisevic Спас Делев 9 6 Райко Ротман Ивелин Попов 10 21 Benjamin Verbic Николай Димитров 22 11 Роман Безяк Станислав Костов 17 10 Миха Зайц Резерви Галин Иванов 18 9 Яка Бийол Петър Занев 3 22 Лео Стулац Радослав Василев 19 20 Rudi Pozeg Vancas Симеон Славчев жълт картон 90' Яка Бийол жълт картон 87' Миха Зайц излиза Лео Стулац влиза 75' Миха Зайц гол Спас Делев излиза 72' Benjamin Verbic излиза Петър Занев влиза Rudi Pozeg Vancas влиза Страхил Попов жълт картон 71' Галин Иванов гол 68' Николай Димитров излиза 64' Галин Иванов влиза Станислав Костов излиза 59' Радослав Василев влиза 57' Роман Безяк жълт картон Amir Dervisevic излиза Яка Бийол влиза 2 Ъглови удари 1 2 Засади 0 4 Точни удари 1 3 Неточни удари 4 55 Притежание на топката % 45 1 Жълти картони 2 3 Смени 3 10 Извършени фалове 14 Лига на нациите М П Р З Г точки 1 Норвегия 6 4 1 1 7:2 (5) 13 2 България 6 3 2 1 7:5 (2) 11 3 Кипър 6 1 2 3 5:9 (-4) 5 4 Словения 6 0 3 3 5:8 (-3) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (68`) Галин Иванов 1:0 1:1 (75`) Миха Зайц