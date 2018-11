Линдельоф е под въпрос за мача с Русия

Защитникът на Швеция и Манчестър Юнайтед Виктор Линдельоф е под въпрос за предстоящата решителна среща с Русия. Той тренира с общата група. Защитникът на Манчестър Юнайтед получи контузия в мача с Турция и бе заменен.

Man United sweating on Victor Lindelof’s fitness after he comes off at half time suffering from a cold https://t.co/H62Z09OM8t pic.twitter.com/DngSr8O4lA