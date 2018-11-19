Германия и Холандия приковават вниманието в Лигата на нациите днес

Лига на нациите:

Днес е поредният ден с двубои от турнира Лига на нациите на УЕФА. Най-важният мач за всички българи е срещата между България и Словения, която може да класира нашия тим на първо място в групата, ако се изпълнят определени условия.За неутралния зрител обаче има и други доста интересни двубои по терените на Стария континент. Най-вълнуващ от тях изглежда този между Германия и Холандия в Лига "А", група 1. Бундестимът вече загуби шансове за продължаване напред и дори със сигурност ще изпадне в по-долната лига, но пък за гостите срещата е от голямо значение, тъй като победа или равенство ще ги прати напред в турнира като победител в групата.Интересен изглежда и сблъсъкът между съседите Чехия и Словакия в Лига "В", група 1. Те не могат да се преборят за първото място в своята група, но пък битката е за оставане в тази лига, тъй като загубилият ще завърши на последното място и ще изпадне.Със сигурност ще хвърлим едно око и на представянето на водения от Станимир Стоилов Казахстан, който гостува на Грузия в Лига "D", група 1.Германия - ХоландияЧехия - СловакияДания - ЕйреБългария - СловенияКипър - НорвегияАндора - ЛатвияГрузия - КазахстанМакедония - ГибралтарЛихтенщайн - Армения