Германия и Холандия приковават вниманието в Лигата на нациите днес

19 ноември 2018 | 06:54
Германия и Холандия приковават вниманието в Лигата на нациите днес
Днес е поредният ден с двубои от турнира Лига на нациите на УЕФА. Най-важният мач за всички българи е срещата между България и Словения, която може да класира нашия тим на първо място в групата, ако се изпълнят определени условия.

За неутралния зрител обаче има и други доста интересни двубои по терените на Стария континент. Най-вълнуващ от тях изглежда този между Германия и Холандия в Лига "А", група 1. Бундестимът вече загуби шансове за продължаване напред и дори със сигурност ще изпадне в по-долната лига, но пък за гостите срещата е от голямо значение, тъй като победа или равенство ще ги прати напред в турнира като победител в групата.

Интересен изглежда и сблъсъкът между съседите Чехия и Словакия в Лига "В", група 1. Те не могат да се преборят за първото място в своята група, но пък битката е за оставане в тази лига, тъй като загубилият ще завърши на последното място и ще изпадне.

Със сигурност ще хвърлим едно око и на представянето на водения от Станимир Стоилов Казахстан, който гостува на Грузия в Лига "D", група 1.

Лига на нациите:

Лига "А"

Германия - Холандия

МИНУТА ПО МИНУТА
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Лига "В"

Чехия - Словакия

МИНУТА ПО МИНУТА
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Дания - Ейре

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ МАЧА ТУК!


Лига "С"

България - Словения

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ МАЧА ТУК!

Кипър - Норвегия

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ МАЧА ТУК!


Лига "D"

Андора - Латвия

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ МАЧА ТУК!

Грузия - Казахстан

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ МАЧА ТУК!

Македония - Гибралтар

МИНУТА ПО МИНУТА
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Лихтенщайн - Армения

МИНУТА ПО МИНУТА
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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 3715

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msbrico
(Гост) 1
отговор
19 ноември 2018 | 09:10

Gnusnite cigani taka sa mi prikovali nevnimanie,che... Рейтинг: 0 0

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