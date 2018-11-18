Попето изравни Фара и Садъков, докосва Сираков и Стоичков

18 ноември 2018 | 14:22 - Обновена
Попето изравни Фара и Садъков, докосва Сираков и Стоичков
Капитанът на националния отбор Ивелин Попов вече има 79 мача с фланелката на България. Попето достигна тази цифра в срещата с Кипър (1:1) в турнира Лига на нациите. Така футболистът на Спартак (Москва) изравни легендите Златко Янков и Аян Садъков. На три мача пред Ивелин е Наско Сираков, а на четири самият Христо Стоичков.

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Добави коментар ›› Коментари (9)

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е и....
(Гост) 9
отговор
18 ноември 2018 | 21:32

Голяма работа като си връзкар е така... Повече мачове имал, а качеството къде е?? пълен дришльо... Стоичков го знаеха по целия свят защото беше феноменален футболист с голям характер, а тоя кой го знае? Рейтинг: 0 0

А
(Гост) 8
отговор
18 ноември 2018 | 20:54

Попадеята на 5 Рейтинг: 0 0

Субективно
(Гост) 7
отговор
18 ноември 2018 | 18:11

За Артист става такова падане като на забавен кадър просто няма Рейтинг: 0 0

msbrico
(Гост) 6
отговор
18 ноември 2018 | 16:07

ДО ГЛАВНИО РЕДЕКТОР НА САЙЙТО И ПЛЕШИВ МАЗЕН ЦАЙЙЙЙСАТ МИНЕТЧИЯ - АРЕСВА ЛИ ТИ АЗИС ВИП ГНУСНАТА МАНГАЛКА ОТ НАЙ ГНУСНАТА ЦИГАНСКА СГАН И СМРАД !?!?!!!!!!! Рейтинг: 0 0

Тем
(Гост) 5
отговор
18 ноември 2018 | 15:25

Срещу слаби отбори не можем гда изкласим, пък се хвалим сякаш сме станали европейски шампион. Отбори като Кипър и Люксембург се са стигнали нашето ниво, а ние не ние сме напреднали. И И Рейтинг: 0 0

barcelona
(Гост)
18 ноември 2018 | 16:51

Пукни бе нещастник прост! Рейтинг: 0 0

Шрек
(Гост) 4
отговор
18 ноември 2018 | 15:46

Онзи ден и по телевизията се видя как Попето се уплаши да бие дузпата и се видя как каза ма Хичо бий я ти,слаб лидер с това ниво на БГ футбола и малката перука ще мине баща си по мачове. Рейтинг: 0 0

hehe
(Гост) 3
отговор
18 ноември 2018 | 15:16

попето ще стане легенда при боби михайлов. все пак перуката има още много да му дава за онази изпусната дузпа срещу малта. Рейтинг: 0 0

asd
(Гост) 2
отговор
18 ноември 2018 | 14:57

и на милион години като качества от Стоичков и характер да бъдеш лидер Рейтинг: 0 0

Обективен
(Гост) 1
отговор
18 ноември 2018 | 14:54

Аулина само статистическа бройка може да достигне,но не и легендарен статут или качество изиграни мачове-принос за нещо съществено и запомнящо се,както гореспоменатите ! Рейтинг: 0 0

msbrico
(Гост)
18 ноември 2018 | 16:07

Задай и нещо субективно : Рейтинг: 0 0

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Ивелин Попов: Когато колективът не е създаден изкуствено, нещата се получават
Кипър - България 1:1

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