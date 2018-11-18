Попето изравни Фара и Садъков, докосва Сираков и Стоичков

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна гора
|Група 3
|Фарьорски острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|1:0КР
|Италия
|Група 4
|Черна гора
|2:0КР
|Литва
|Група 3
|Косово
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|1:0КР
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|0:3КР
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|2:3КР
|Португалия
|Група 4
|Черна гора
|0:2КР
|Сърбия
|Група 3
|Фарьорски острови
|0:3КР
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|1:0КР
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|2:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|4:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|1:1КР
|Малта
|Група 3
|Фарьорски острови
|1:1КР
|Косово
|Група 4
|Литва
|1:4КР
|Черна гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|2:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|3:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|0:0КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|0:1КР
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|0:2КР
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|0:2КР
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|2:1КР
|Черна гора
|Група 3
|Азербайджан
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Италия
|0:0КР
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|1:1КР
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|0:2КР
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фарьорски острови
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Попето изравни Фара и Садъков, докосва Сираков и Стоичков18 ноември 2018 | 14:22 - Обновена
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 9072
(Гост) 9
отговор
Голяма работа като си връзкар е така... Повече мачове имал, а качеството къде е?? пълен дришльо... Стоичков го знаеха по целия свят защото беше феноменален футболист с голям характер, а тоя кой го знае? Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
Попадеята на 5 Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
За Артист става такова падане като на забавен кадър просто няма Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
ДО ГЛАВНИО РЕДЕКТОР НА САЙЙТО И ПЛЕШИВ МАЗЕН ЦАЙЙЙЙСАТ МИНЕТЧИЯ - АРЕСВА ЛИ ТИ АЗИС ВИП ГНУСНАТА МАНГАЛКА ОТ НАЙ ГНУСНАТА ЦИГАНСКА СГАН И СМРАД !?!?!!!!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Срещу слаби отбори не можем гда изкласим, пък се хвалим сякаш сме станали европейски шампион. Отбори като Кипър и Люксембург се са стигнали нашето ниво, а ние не ние сме напреднали. И И Рейтинг: 0 0
(Гост)
Пукни бе нещастник прост! Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Онзи ден и по телевизията се видя как Попето се уплаши да бие дузпата и се видя как каза ма Хичо бий я ти,слаб лидер с това ниво на БГ футбола и малката перука ще мине баща си по мачове. Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
попето ще стане легенда при боби михайлов. все пак перуката има още много да му дава за онази изпусната дузпа срещу малта. Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
и на милион години като качества от Стоичков и характер да бъдеш лидер Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
Аулина само статистическа бройка може да достигне,но не и легендарен статут или качество изиграни мачове-принос за нещо съществено и запомнящо се,както гореспоменатите ! Рейтинг: 0 0
(Гост)
Задай и нещо субективно : Рейтинг: 0 0