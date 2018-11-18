Златко Далич се притесни от умора преди решителния двубой с Англия

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна гора
|Група 3
|Фарьорски острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|1:0КР
|Италия
|Група 4
|Черна гора
|2:0КР
|Литва
|Група 3
|Косово
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|1:0КР
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|0:3КР
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|2:3КР
|Португалия
|Група 4
|Черна гора
|0:2КР
|Сърбия
|Група 3
|Фарьорски острови
|0:3КР
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|1:0КР
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|2:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|4:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|1:1КР
|Малта
|Група 3
|Фарьорски острови
|1:1КР
|Косово
|Група 4
|Литва
|1:4КР
|Черна гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|2:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|3:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|0:0КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|0:1КР
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|0:2КР
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|0:2КР
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|2:1КР
|Черна гора
|Група 3
|Азербайджан
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Италия
|0:0КР
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фарьорски острови
|
Златко Далич се притесни от умора преди решителния двубой с Англия18 ноември 2018 | 12:01 - Обновена
Двубоят е с начален час 16:00 българско време и е решителен за крайното подреждане в група 4 на дивизия А. Победителят ще спечели групата и ще продължи напред. При равенство Испания ще запази първото място с 6 точки. Ако то е нулево, Англия ще остане втора с 5 и Хърватия, също с 5 пункта, ще изпадне заради головата си разлика. При голово реми обаче двата отбора ще разменят позициите си заради първия мач помежду им в Загреб, завършил 0:0.
Should Croatia be worried about England? pic.twitter.com/iMTJjd2Bkt— Goal (@goal) November 18, 2018
|Титуляри
|Джордан Пикфорд
|1
|12
|Ловре Калинич
|Кайл Уокър
|2
|2
|Шиме Върсалко
|Джо Гомес
|5
|6
|Деян Ловрен
|Джон Стоунс
|6
|21
|Дамгой Вида
|Бен Чилуел
|3
|16
|Тин Йедвай
|Рос Баркли
|7
|10
|Лука Модрич
|Ерик Дайър
|4
|11
|Мачело Брожович
|Фабиан Делф
|8
|18
|Анте Ребич
|Маркъс Рашфорд
|11
|8
|Никола Влашич
|Хари Кейн
|9
|4
|Иван Перишич
|Рахийм Стърлинг
|10
|9
|Андрей Крамарич
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Калоян АнтоновРепортер отдел "Футбол"
|Прочетена 1490
(Гост) 1
отговор
Умопомрачителен стратег е този далич. Дарко Панчев би му завидял на гръмките философии. Да не би да е завършил филология на начните атракци в бан или нов бугарски : Рейтинг: 0 0