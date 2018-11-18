Златко Далич се притесни от умора преди решителния двубой с Англия

18 ноември 2018 | 12:01 - Обновена
Златко Далич се притесни от умора преди решителния двубой с Англия
Селекционерът на Хърватия Златко Далич изпитва притеснения относно физическото състояние на играчите си преди днешното решително гостуване на Англия от Лигата на нациите. Причината е тежкият двубой срещу Испания преди дни, който световният вицешампион спечели с 3:2.

“Ние напълно уважаваме английския тим. Научихме много и от двата ни мача с тях през тази година. Техните играчи са млади и много силни. Те са доста бързи и играят наистина добре. Аз обаче повече съм притеснен за нашия отбор, защото играхме срещу Испания преди два дни и да, сигурно сме уморени. Ще се опитам да изкарам най-доброто от моите играчи, за да може да се справят с този отбор на Англия. Те обикновено играят с дълги топки от вратаря им и бягат доста по терена, но трябва да играем срещу тях и ще дадем всичко от себе си”, заяви Далич на пресконференцията преди двубоя. Двубоят е с начален час 16:00 българско време и е решителен за крайното подреждане в група 4 на дивизия А. Победителят ще спечели групата и ще продължи напред. При равенство Испания ще запази първото място с 6 точки. Ако то е нулево, Англия ще остане втора с 5 и Хърватия, също с 5 пункта, ще изпадне заради головата си разлика. При голово реми обаче двата отбора ще разменят позициите си заради първия мач помежду им в Загреб, завършил 0:0.
Лига на нациите
6 кръг, неделя 18 ноември
Англия
16:00предстои
Хърватия
Bet365
1.8 4 4.5
1 x 2
Стадион: Wembley
Съдия: Anastasios Sidiropoulos
7
5
1
2
6
3
8
10
4
9
11
8
12
6
16
2
21
10
4
11
18
9
Гарет Саутгейт
Златко Далич
4-3-3
4-2-3-1
Титуляри
Джордан Пикфорд Джордан Пикфорд1 Ловре Калинич12 Ловре Калинич
Кайл Уокър Кайл Уокър2 Шиме Върсалко2 Шиме Върсалко
Джо Гомес Джо Гомес5 Деян Ловрен6 Деян Ловрен
Джон Стоунс Джон Стоунс6 Дамгой Вида21 Дамгой Вида
Бен Чилуел Бен Чилуел3 Тин Йедвай16 Тин Йедвай
Рос Баркли Рос Баркли7 Лука Модрич10 Лука Модрич
Ерик Дайър Ерик Дайър4 Мачело Брожович11 Мачело Брожович
Фабиан Делф Фабиан Делф8 Анте Ребич18 Анте Ребич
Маркъс Рашфорд Маркъс Рашфорд11 Никола Влашич8 Никола Влашич
Хари Кейн Хари Кейн9 Иван Перишич4 Иван Перишич
Рахийм Стърлинг Рахийм Стърлинг10 Андрей Крамарич9 Андрей Крамарич
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Испания Испания
4
2
0
2
12:7 (5)
6
2 Англия Англия
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Хърватия Хърватия
3
1
1
1
3:8 (-5)
4
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Калоян Антонов
Репортер отдел "Футбол"		 Прочетена 1490

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msbrico
(Гост) 1
отговор
18 ноември 2018 | 13:15

Умопомрачителен стратег е този далич. Дарко Панчев би му завидял на гръмките философии. Да не би да е завършил филология на начните атракци в бан или нов бугарски : Рейтинг: 0 0

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Хърватия - Испания 3:2

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