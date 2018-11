Германия без Дракслер срещу Холандия, Ройс ще играе

Халфът на Пари Сен Жермен Юлиан Дракслер ще пропусне последния мач на Германия в Лигата на нациите. Бундестимът приема Холандия в двубой без значение за крайното класиране, но ще се опита да се извини на феновете си за слабото представяне до момента. Дракслер бе освободен по семейни причини за контролата срещу Русия (3:0) и няма да е в състава и за мача с "лалетата".

Добрата новина за селекционера Йоахим Льов е, че Марко Ройс вече е възстановен от контузията си и ще може да играе. Звездата на Борусия (Дортмунд) тренира наравно с останалите и ще бъде на линия за сблъсъка на "Фелтинс Арена".

Nice to have @woodyinho back in team training this morning



However, Julian #Draxler will no longer be joining up with the squad. #DieMannschaft #GERNED pic.twitter.com/r5VX9KUdYO