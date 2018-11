Италия на Манчини записа антирекорд за историята

Нулевото равенство с Португалия попречи на Италия да се класира за финалната четворка на първото издание на Лигата на нациите и продължи негативната тенденция отборът да играе неубедително на собствен терен. За първи път в историята си "адзурите" не успяха да стигнат до победата в 6 поредни домакински мача.

Серията започна с равенството срещу Швеция (0:0) миналата есен, което лиши Италия от участие на Мондиал 2018. Последваха равенства срещу Украйна, Полша, Холандия и Македония, а снощи тимът на Манчини регистрира още един "хикс". За последно 4-кратните световни шампиони спечелиха у дома на 5 септември 2017 година - 1:0 срещу Израел в световна квалификация.

100 - Giorgio #Chiellini became only the seventh player to reach 100 appearances with the Italian National team, exactly 14 years after his debut (Italy-Finland, 17 November 2004). Milestone.#ItaliaPortogallo #NationsLeague pic.twitter.com/MEq92k8VCq