Азербайджан стигна до мача на истината (видео)

Азербайджан победи с 2:0 Фарьорските острови и записа първа домакинска победа в Лигата на нациите. Азерите стигнаха до успеха още преди почивката с голове на Дмитрий Назаров и Махир Мадатов. По този начин отборът на Гурбан Гурбанов събра 9 точки и заема второ място в групата. В последния си мач тимът гостува на лидера Косово и при победа ще спечели промоция за Лига "С".



Азербайджан поведе в 18-ата минута, когато домакините изпълниха корнер, топката не беше изчистена и стигна до Назаров, а той с мощен шут разстреля Гунар Нилсен. Десет минути по-късно Мадатов сътвори нещо много красиво. Той се освободи от съперников футболисти и от над 30 метра заби топката под гредата.

FT Azerbaijan 2 Faroe Islands 0. Deflected Nazarov volley opens scoring; Madatov makes it two with curling long-range effort #AZEFRO #NationsLeague pic.twitter.com/zUTJf7gBu2