Португалската стена спря Италия за първото място

Португалия е първият отбор, който си осигури участие във финалната фаза на елитната дивизия в Лигата на нациите. "Мореплавателите" удържаха нулево равенство при гостуването си на Италия и си гарантираха първото място в група 3 още преди последния мач - домакинство на Полша във вторник.



За "адзурите" победата беше абсолютно задължителна, ако искаха да запазят шансовете си за първото място. За да стане това, отборът на Роберто Манчини трябваше да спечели днес и да се надява, че португалците няма да вземат трите точки на свой терен срещу Полша.

Въпреки доминацията си до почивката, италианците не можаха да вкарат гол, а през втората част се умориха и за гостите бе по-лесно да постигнат целта си. Португалия има 7 точки, Италия е втора с 5, а поляците са последни с 1 точка и ще изпаднат в Лига "В".

Двубоят се игра на "Джузепе Меаца" в Милано, където "Скуадра адзура" няма нито една загуба в общо 44 мача. Последните 5 от тях обаче завършиха наравно, включително реванша от баражите за Мондиал 2018 срещу Швеция миналата есен, който лиши италианците от участие на финалите в Русия.

Мачът днес е специален за Джорджо Киелини. Защитникът на Ювентус записва своя мач №100 за националния отбор 14 години след дебюта си. Той е седмият човек в клуб "100", а рекордьор е Джанлуиджи Буфон със своите 176 мача за "Скуадра адзура".



В центъра на защитата Киелини си партнира с Леонардо Бонучи, а крайните бранители пред Джанлуиджи Донарума са Алесандро Флоренци и Кристиано Бираги. В средата на терена действат Марко Верати, Жоржиньо и Николо Барела, а триото в предни позиции е съставено от Лоренцо Инсиние, Фeдерико Киеза и Чиро Имобиле. Таранът на Лацио няма гол за Италия в последните си 8 мача. Той е единствената промяна в състава в сравнение с победата над Полша, замествайки контузения Федерико Бернардески.

Este é o nosso 11 inicial para o jogo de hoje! Força, Portugal! #TudoPorPortugal pic.twitter.com/gABeWi62zG — Portugal (@selecaoportugal) 17 ноември 2018 г.

Португалия по традиция играе без суперзвездата Кристиано Роналдо в Лигата на нациите. Другите важни отсъстващи са капитанът Пепе, който изтърпява наказание, и лекуващият травма Андре Гомеш. И без тях обаче съставът на Фернандо Сантош е респектиращ.



На вратата е Руи Патрисио, Жозе Фонте и Рубен Диаш са двойката централни защитници, а по двата фланга на отбраната се разчита на играещите в Италия Жоао Кансело и Марио Руи. Пици, Вилиам Карвальо и Рубен Невеш са тримата халфове, а в атаката на европейския шампион действат Брума, Андре Силва и Бернардо Силва.

Италия започна във вихрено темпо и бързо стигна до голова ситуация. Инсиние отправи мощен удар извън наказателното поле, а Руи Патрисио съумя да избие. Топката се оказа на пътя на Имобиле, но той шутира над гредата. Домакините продължиха с дълбоката преса и това сериозно затрудняваше гостите. Те обаче отговориха с добра контраатака и удар на Брума, с който Донарума се справи.Когато португалците атакуваха, се видя, че в защитата на Италия има доста слабости. В 14-ата минута Флоренци се намеси навреме и попречи на Андре Силва да засече опасно центриране на Кансело.Домакините се стремяха да играят на висока скорост и да притискат съперника по фланговете. Те имаха и претенции за дузпа след влизане на Бираги в наказателното поле, но реферът правилно прецени, че левият бек е блокиран чисто.В 35-ата минута Имобиле за втори път излезе на удобна позиция и отново не успя да се разпише. Нападателят получи перфектен пас от Верати, но Руи Патрисио се намеси. Секунди след това Инсиние центрира от фаул, а сантиметри не стигнаха на Бонучи да открие резултата.Португалците бяха прибрани в собствената си половина и в дълги периоди от първото полувреме тотално отстъпиха инициативата. Те не се свеняха да си служат и с доста нарушения, което донесе жълти картони на Рубен Невеш и Марио Руи. "Скуадра адзура" наложи натиск и в началото на втората част, но все така липсваше последният пас, който да изведе футболист на домакините в голова позиция. Играчите на Манчини лесно си връщаха притежението на топката, но не знаеха как да преодолеят стабилната португалска отбрана.

Все по-често домакините прибягваха до дълги подавания, а това беше обречено на неуспех. В 74-ата минута най-сетне и португалците организираха добра атака. Кансело проби отдясно и върна топката към Жоао Марио, но неговият удар беше блокиран. Минута след това Донарума запази надеждите на Италия с великолепна намеса. Стражът на Милан се разтегна и изби в корнер мощен удар на Карвальо.

CONSEGUIMOS! Com o apoio de todos, Portugal está na Final Four da primeira Liga das Nações da história! #TudoPorPortugal



WE DID IT! With all your support, Portugal is in the first ever UEFA Nations League Final Four! #TeamPortugal pic.twitter.com/fIMym9zC3S — Portugal (@selecaoportugal) 17 ноември 2018 г.

В последните минути италианците нямаха достатъчно физически сили и сякаш се примириха с негативния резултат. Влизането на Кевин Лазаня Лоренцо Пелегрини не помогна. В 83-ата минута бомбен шут на Инсиние мина покрай вратата. В добавеното време резервата Пелегрини пък засече центриране от корнер, но изстрелът му бе твърде слаб, за да затрудни Руи Патрисио.Италия със сигурност ще финишира на второ място в групата, а във вторник ще играе контрола срещу САЩ в Генк.

ИТАЛИЯ - ПОРТУГАЛИЯ 0:0

ИТАЛИЯ (4-3-3): Донарума; Флоренци, Бонучи, Киелини, Бираги; Верати (81 - Пелегрини), Жоржиньо, Барела; Киеза (88 - Берарди), Имобиле (74 - Лазаня), Инсиние

ПОРТУГАЛИЯ (4-3-3): Патрисио; Кансело, Диаш, Фонте, Руи; Пици (68 - Ж. Марио), Карвальо, Невеш; Брума (85 - Р. Герейро), А. Силва (90 - Данило), Б. Силва



ЖЪЛТИ КАРТОНИ: Жоржиньо, Бонучи (И); Р. Невеш, М. Руи, Ж. Кансело (П)

СЪДИЯ: Д. Макели (Холандия)

СТАДИОН: "Джузепе Меаца", Милано

