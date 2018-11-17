Сърбия отчая Черна гора за 107 секунди

17 ноември 2018 | 18:09 - Обновена
Сърбия отчая Черна гора за 107 секунди
Сърбия победи Черна гора с 2:1 и продължава да не познава вкуса на загубата Лигата на нациите, а с днешните три точки си почти сигурно си осигури и първото място в крайното класиране на група 4 на Лига С. На стадион “Райко Митич” в столицата Белград домакините си осигуриха успеха с два светкавични гола през първото полувреме, а гостите върнаха едно попадение през втората част, но нямаха сили за нещо повече. 

Западните ни съседи обаче все още не са на 100% сигурни за първата позиция, защото Румъния има мач по-малко и теоретичен шанс да ги измести.

Адем Ляич откри резултата, завършвайки сръбска контраатака в 30-ата минута, когато се възползва от перфектен пас от дълбочина на Душан Тадич и прати топката в долния ъгъл на вратата за 1:0. Александър Митрович удължи впечатляващата си серия и две минути по-късно удвои, оползотворявайки с воле асистенция на капитана Александър Коларов за 2:0. Двата сръбски гола паднаха в рамките на 107 секунди. 

За таранът на Фулъм това бе пети гол в пет мача в Лигата на нациите и общо единадесети в последните му единадесет двубоя с националната фланелка. Митрович можеше да добави още едно попадение на сметката си, но в 38-ата минтуа пропусна дузпа, след като опита да прехвърли вратаря, но дори не уцели вратата. Голмайсторът напусна игра в 83-ата минута под аплодисментите на феновете, бивайки заменен от Лука Йович

Черногорците съживиха интригата в 70-ата минута, когато Стефан Мугоша вкара красив гол за 2:1, пращайки топката точно под гредата на Предраг Райкович за 2:1, но в оставащите 20 минути нямаше повече голове. 

СТАТИСТИКА

МИНУТА ПО МИНУТА 

КЛАСИРАНЕ

ГАЛЕРИЯ
Лига на нациите
5 кръг, събота 17 ноември
Сърбия
2:1краен резулат
Черна гора
Стадион: Stadion Rajko Mitic
Съдия:
16
6
1
2
11
13
4
21
10
18
19
7
1
22
5
18
23
20
16
8
3
9
Младен Кръстаич
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Предраг Райкович Предраг Райкович1 Danijel Petkovic1 Danijel Petkovic
Антонио Рукавина Антонио Рукавина2 Адам Марушич23 Адам Марушич
Никола Миленкович Никола Миленкович4 Boris Kopitovic5 Boris Kopitovic
Милош Велкович Милош Велкович13 Марко Симич22 Марко Симич
Александър Коларов Александър Коларов11 Марко Вешович7 Марко Вешович
Неманя Матич Неманя Матич21 Александър Шчекич19 Александър Шчекич
Неманя Максимович Неманя Максимович6 Небойша Косович18 Небойша Косович
Мият Гачинович Мият Гачинович14 Марко Янкович10 Марко Янкович
Душан Тадич Душан Тадич10 Mirko Ivanic20 Mirko Ivanic
Адем Ляич Адем Ляич22 Vladimir Jovovic16 Vladimir Jovovic
Александър Митрович Александър Митрович9 Стефан Мугоса9 Стефан Мугоса
Резерви
Лука Йович Лука Йович19 Александър Болевич3 Александър Болевич
Неманя Радонич Неманя Радонич18 Лука Джорджевич8 Лука Джорджевич
Саша Лукич Саша Лукич16
Адем Ляичизлиза Адем Ляич  90'
Неманя Радоничвлиза Неманя Радонич 
Неманя Матичжълт картон Неманя Матич  88'
Александър Митровичизлиза Александър Митрович  83'
Лука Йовичвлиза Лука Йович 
82' Марко Янкович  Марко Янковичизлиза
Лука Джорджевич  Лука Джорджевичвлиза
76' Марко Янкович  Марко Янковичжълт картон
Мият Гачиновичизлиза Мият Гачинович  71'
Саша Лукичвлиза Саша Лукич 
70' Стефан Мугоса  Стефан Мугосагол
Мият Гачиновичжълт картон Мият Гачинович  61'
47' Boris Kopitovic  Boris Kopitovicжълт картон
46' Александър Шчекич  Александър Шчекичизлиза
Александър Болевич  Александър Болевичвлиза
36' Марко Симич  Марко Симичжълт картон
Александър Митровичгол Александър Митрович  32'
Адем Ляичгол Адем Ляич  30'
5' Стефан Мугоса  Стефан Мугосажълт картон
6 Ъглови удари 4
1 Засади 2
4 Точни удари 5
8 Неточни удари 3
49 Притежание на топката % 51
2 Жълти картони 4
3 Смени 2
16 Извършени фалове 14
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Сърбия Сърбия
5
3
2
0
7:3 (4)
11
2 Черна гора Черна гора
5
2
1
2
7:5 (2)
7
3 Румъния Румъния
4
1
3
0
4:3 (1)
6
4 Литва Литва
4
0
0
4
2:9 (-7)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
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Спортни новини		 Прочетена 1005

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afgd
(Гост) 1
отговор
17 ноември 2018 | 18:22

НЕ са спечелили групата си имат 11 точкkи ,а Румъния 6 ако Румъния бие Литва имат още шанс макар последния мач`на Сърбите да е вкъщи срещу Литва Рейтинг: 0 0

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