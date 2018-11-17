Сърбия отчая Черна гора за 107 секунди

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна гора
|Група 3
|Фарьорски острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|1:0КР
|Италия
|Група 4
|Черна гора
|2:0КР
|Литва
|Група 3
|Косово
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|1:0КР
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|0:3КР
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|2:3КР
|Португалия
|Група 4
|Черна гора
|0:2КР
|Сърбия
|Група 3
|Фарьорски острови
|0:3КР
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|1:0КР
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|2:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|4:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|1:1КР
|Малта
|Група 3
|Фарьорски острови
|1:1КР
|Косово
|Група 4
|Литва
|1:4КР
|Черна гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|2:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|3:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|0:0КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|0:1КР
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|0:2КР
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|0:2КР
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|2:1КР
|Черна гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фарьорски острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фарьорски острови
|
Сърбия отчая Черна гора за 107 секунди17 ноември 2018 | 18:09 - Обновена
|Титуляри
|Предраг Райкович
|1
|1
|Danijel Petkovic
|Антонио Рукавина
|2
|23
|Адам Марушич
|Никола Миленкович
|4
|5
|Boris Kopitovic
|Милош Велкович
|13
|22
|Марко Симич
|Александър Коларов
|11
|7
|Марко Вешович
|Неманя Матич
|21
|19
|Александър Шчекич
|Неманя Максимович
|6
|18
|Небойша Косович
|Мият Гачинович
|14
|10
|Марко Янкович
|Душан Тадич
|10
|20
|Mirko Ivanic
|Адем Ляич
|22
|16
|Vladimir Jovovic
|Александър Митрович
|9
|9
|Стефан Мугоса
|Резерви
|Лука Йович
|19
|3
|Александър Болевич
|Неманя Радонич
|18
|8
|Лука Джорджевич
|Саша Лукич
|16
|Адем Ляичизлиза
|90'
|Неманя Радоничвлиза
|Неманя Матичжълт картон
|88'
|Александър Митровичизлиза
|83'
|Лука Йовичвлиза
|82'
|Марко Янковичизлиза
|Лука Джорджевичвлиза
|76'
|Марко Янковичжълт картон
|Мият Гачиновичизлиза
|71'
|Саша Лукичвлиза
|70'
|Стефан Мугосагол
|Мият Гачиновичжълт картон
|61'
|47'
|Boris Kopitovicжълт картон
|46'
|Александър Шчекичизлиза
|Александър Болевичвлиза
|36'
|Марко Симичжълт картон
|Александър Митровичгол
|32'
|Адем Ляичгол
|30'
|5'
|Стефан Мугосажълт картон
|Лига на нациите
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Сърбия
|
5
|
3
|
2
|
0
|
7:3 (4)
|
11
|2
|Черна гора
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7:5 (2)
|
7
|3
|Румъния
|
4
|
1
|
3
|
0
|
4:3 (1)
|
6
|4
|Литва
|
4
|
0
|
0
|
4
|
2:9 (-7)
|
0
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 1005
(Гост) 1
отговор
НЕ са спечелили групата си имат 11 точкkи ,а Румъния 6 ако Румъния бие Литва имат още шанс макар последния мач`на Сърбите да е вкъщи срещу Литва Рейтинг: 0 0