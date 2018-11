Куман доволен и изненадан от доминацията на Холандия

Селекционерът Роналд Куман изрази задоволството си от победата на Холандия с 2:0 над Франция в турнира Лига на нациите, но в същото време подчерта на няколко пъти, че силната игра на "лалетата" срещу световните шампиони го е изненадала.

Even Netherlands boss Ronald Koeman was surprised to see his team to perform so well against France pic.twitter.com/K3CK7JIDVY