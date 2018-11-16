Хубчев обяви кои са най-добрите и каза: Ако направим толкова положения срещу тях, дано влязат поне четири

Селекционерът на България Пеатър Хубчев похвали футболистите за представянето им срещу Кипър, въпреки че срещата завърши 1:1. Също така селекционерът е на мнение, че следващият съперник на трикольорите - Словения, е най-добрият отбор в групата, макар че към този момент заема последното място.



“Откакто съм в националния отбор, това е един от мачовете, в които показахме най-голямо мъжество и хъс. Няма да позволя на никой да каже нещо срещу момчетата в тази насока. Но отборът има някакви граници.



Във футбола резултатът е най-важен. Преди от четири удара бяхме вкарали три гола и взели шест точки. Сега ударите ги има, но не и точките. За мен бе важно желанието, но трябва и да надграждаме. Трябва да прибавим и други неща. Трябва и майсторство. Едното без другото не става.



Много хора ме обвиниха в началото на турнира, че не обещавам класиране. Продължавам да стоя на тази позиция. Интересува ме не как са завършили Словения и Норвегия, а нашият отбор. Ще е хубаво да сме първи, но се концентрирам върху Словения. Ако направим такива положения, дано влязат поне четири. Шегувам се. Словения е много класен отбор, чух щабът на Кипър да казва, че е най-класният. Аз се присъединявам към тяхното мнение”, обяви Хубчев.



5 кръг, петък 16 ноември Лига на нациите Кипър 1:1 краен резулат България титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Neo GSP Stadium

Съдия: 21 1 19 3 4 17 13 8 18 6 9 22 17 14 1 2 5 15 7 8 10 9 4-3-3 4-4-2 Титуляри Constantinos Panayi 1 1 Георги Петков Ioannis Kousoulos 13 2 Страхил Попов Giorgos Merkis 4 15 Васил Божиков Konstantinos Laifis 19 5 Николай Бодуров Renato Margaca 17 14 Антон Недялков Panayiotis Zachariou 15 8 Тодор Неделев Charalampos Kyriakou 8 7 Георги Костадинов Kostakis Artymatas 18 6 Симеон Славчев Андреас Авраам 11 18 Галин Иванов Andreas Makris 6 10 Ивелин Попов Georgios Efrem 7 12 Божидар Краев Резерви Nicolas Ioannou 3 22 Николай Димитров Onisiforos Roushias 9 9 Спас Делев Vasilios Papafotis 21 17 Станислав Костов 89' Николай Димитров дузпа Onisiforos Roushias жълт картон 86' 82' Симеон Славчев излиза Станислав Костов влиза Georgios Efrem излиза 78' Vasilios Papafotis влиза 73' Тодор Неделев жълт картон Renato Margaca жълт картон 68' Panayiotis Zachariou излиза 67' Onisiforos Roushias влиза Андреас Авраам излиза 59' Nicolas Ioannou влиза 56' Божидар Краев излиза Спас Делев влиза Галин Иванов излиза Николай Димитров влиза Panayiotis Zachariou гол 24' 1 Ъглови удари 8 1 Засади 3 3 Точни удари 4 2 Неточни удари 5 35 Притежание на топката % 65 2 Жълти картони 1 3 Смени 3 16 Извършени фалове 11 Лига на нациите М П Р З Г точки 1 Норвегия 5 3 1 1 5:2 (3) 10 2 България 5 3 1 1 6:4 (2) 10 3 Кипър 5 1 2 2 5:7 (-2) 5 4 Словения 5 0 2 3 4:7 (-3) 2 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (24`) Panayiotis Zachariou 1:0 1:1 (89`) Николай Димитров