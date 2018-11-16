Хубчев обяви кои са най-добрите и каза: Ако направим толкова положения срещу тях, дано влязат поне четири

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна гора
|Група 3
|Фарьорски острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|1:0КР
|Италия
|Група 4
|Черна гора
|2:0КР
|Литва
|Група 3
|Косово
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|1:0КР
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|0:3КР
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|2:3КР
|Португалия
|Група 4
|Черна гора
|0:2КР
|Сърбия
|Група 3
|Фарьорски острови
|0:3КР
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|1:0КР
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|2:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|4:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|1:1КР
|Малта
|Група 3
|Фарьорски острови
|1:1КР
|Косово
|Група 4
|Литва
|1:4КР
|Черна гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|2:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|3:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|0:0КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|0:1КР
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|0:2КР
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|0:2КР
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|17.1116:00
|Черна гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фарьорски острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фарьорски острови
|
Хубчев обяви кои са най-добрите и каза: Ако направим толкова положения срещу тях, дано влязат поне четири16 ноември 2018 | 23:59 - Обновена
|Титуляри
|Constantinos Panayi
|1
|1
|Георги Петков
|Ioannis Kousoulos
|13
|2
|Страхил Попов
|Giorgos Merkis
|4
|15
|Васил Божиков
|Konstantinos Laifis
|19
|5
|Николай Бодуров
|Renato Margaca
|17
|14
|Антон Недялков
|Panayiotis Zachariou
|15
|8
|Тодор Неделев
|Charalampos Kyriakou
|8
|7
|Георги Костадинов
|Kostakis Artymatas
|18
|6
|Симеон Славчев
|Андреас Авраам
|11
|18
|Галин Иванов
|Andreas Makris
|6
|10
|Ивелин Попов
|Georgios Efrem
|7
|12
|Божидар Краев
|Резерви
|Nicolas Ioannou
|3
|22
|Николай Димитров
|Onisiforos Roushias
|9
|9
|Спас Делев
|Vasilios Papafotis
|21
|17
|Станислав Костов
|89'
|Николай Димитровдузпа
|Onisiforos Roushiasжълт картон
|86'
|82'
|Симеон Славчевизлиза
|Станислав Костоввлиза
|Georgios Efremизлиза
|78'
|Vasilios Papafotisвлиза
|73'
|Тодор Неделевжълт картон
|Renato Margacaжълт картон
|68'
|Panayiotis Zachariouизлиза
|67'
|Onisiforos Roushiasвлиза
|Андреас Авраамизлиза
|59'
|Nicolas Ioannouвлиза
|56'
|Божидар Краевизлиза
|Спас Делеввлиза
|Галин Ивановизлиза
|Николай Димитроввлиза
|Panayiotis Zachariouгол
|24'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 10154
(Гост) 14
отговор
слабо първо и много силно второ полувреме. невероятен неделев много добър бодуров. попето пак се раздаде. но недялков слаб божиков трагедия, славчев безличен, костадинов трагичен, спаско масло костов мостов краев маев нямат място там. къде е миланов Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
Хубчев подлага на мениджъри и схеми.На Неделев и Галин Иванов не им се чуха имената.Резил.Защо не игра с Костов?Защо не взе в националния Юли Ненов,Боби Цонев и Стивън Петков.Младежки национали които са водещи играчи в отборите си.Нямат връзки е точния отговор. Рейтинг: 0 0
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(Гост) 12
отговор
МНОГО СИ НЕКАДЪРЕН Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Вън Хубчев! Некадърник! Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
И Норвегия направи равен! Дори да не станем първи,то играхме страхотно и това е истината! За пръв път причината е наистина малшанс! Ако разбием Словения с добра игра можем да сме първи! Браво Хубчев и на отбора!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
Равен с коварен съперник.В днешно време слаби няма! Но за пръв път виждам един страхотен Български отбор в последните 10 години! Играхме страхотно,а аз трудно съм позитивен за националния отбор дори когато бием! Браво гордея се! Играхме класно! Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
Костадинов защо не го смениха колко мача е нулаааа Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
Къде е Георги Миланов, който вкара решителен гол за отбора си в Лига Европа и явно в момента е в страхотна форма? Хубчев, остави личната неприязън извън националния. Един национален треньор не може да постъпва толкова непрофесионално. Май стана като във волейбола - най-добрите ни играчи не са част от националния. Ние все пак не сме Бразилия, за да можем да си позволяваме такива неща. Срам! Рейтинг: 0 0
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(Гост) 6
отговор
Да не казвам голяма дума,но по агресивна игра на националния отбор от тази през второто полувреме срещу Кипър,със толкова пропуснати положения за гол,не сме имали през този век. Рейтинг: 0 0
(Гост)
През този век играеха Бербатов, Мартин Петров, Стилиян Петров и биехме Холандия, Хърватска и други такива отбори, които днес не можем да бием дори в мечтите си. А в момента за агресивен стил в националия отбор по футбол, въобще не може да се говори. В противен случай резултатът срещу футболното джудже Кипър, трябваше да е поне 5:0, а не 1:1 и то с дузпа. Рейтинг: 0 0
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(Гост) 5
отговор
Какво мъжество бе? Първото полувреме изцяло беше проспано и играха безидейно. Вдигнаха се на щурм последните минути, но са много зле технически. Трагични. Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Номер 1 Абич Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Хубчев страхлив треньор къде е Георги Миланов. защо Хичо не почива титуляр. Миланов е в страхотна форма Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
що не го пусна ? В пъти по-добра форма има в момента от тапата Делев. Само като видях Неделев на каква позиция играе.....и ми стана ясно. Шом не можем да бием Кипър няма смисъл да продължават по-нагоре. Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
Хубси пак обърка състава. Ако беше пуснал в началото Делев и Димитров щеше да разбием кипърците. Рейтинг: 0 0