Хубчев обяви кои са най-добрите и каза: Ако направим толкова положения срещу тях, дано влязат поне четири

16 ноември 2018 | 23:59 - Обновена
Хубчев обяви кои са най-добрите и каза: Ако направим толкова положения срещу тях, дано влязат поне четири
Селекционерът на България Пеатър Хубчев похвали футболистите за представянето им срещу Кипър, въпреки че срещата завърши 1:1. Също така селекционерът е на мнение, че следващият съперник на трикольорите - Словения, е най-добрият отбор в групата, макар че към този момент заема последното място.

“Откакто съм в националния отбор, това е един от мачовете, в които показахме най-голямо мъжество и хъс. Няма да позволя на никой да каже нещо срещу момчетата в тази насока. Но отборът има някакви граници.

Във футбола резултатът е най-важен. Преди от четири удара бяхме вкарали три гола и взели шест точки. Сега ударите ги има, но не и точките. За мен бе важно желанието, но трябва и да надграждаме. Трябва да прибавим и други неща. Трябва и майсторство. Едното без другото не става.

Много хора ме обвиниха в началото на турнира, че не обещавам класиране. Продължавам да стоя на тази позиция. Интересува ме не как са завършили Словения и Норвегия, а нашият отбор. Ще е хубаво да сме първи, но се концентрирам върху Словения. Ако направим такива положения, дано влязат поне четири. Шегувам се. Словения е много класен отбор, чух щабът на Кипър да казва, че е най-класният. Аз се присъединявам към тяхното мнение”, обяви Хубчев.
Лига на нациите
5 кръг, петък 16 ноември
Кипър
1:1краен резулат
България
Стадион: Neo GSP Stadium
Съдия:
21
1
19
3
4
17
13
8
18
6
9
22
17
14
1
2
5
15
7
8
10
9
4-3-3
4-4-2
Титуляри
Constantinos Panayi Constantinos Panayi1 Георги Петков1 Георги Петков
Ioannis Kousoulos Ioannis Kousoulos13 Страхил Попов2 Страхил Попов
Giorgos Merkis Giorgos Merkis4 Васил Божиков15 Васил Божиков
Konstantinos Laifis Konstantinos Laifis19 Николай Бодуров5 Николай Бодуров
Renato Margaca Renato Margaca17 Антон Недялков14 Антон Недялков
Panayiotis Zachariou Panayiotis Zachariou15 Тодор Неделев8 Тодор Неделев
Charalampos Kyriakou Charalampos Kyriakou8 Георги Костадинов7 Георги Костадинов
Kostakis Artymatas Kostakis Artymatas18 Симеон Славчев6 Симеон Славчев
Андреас Авраам Андреас Авраам11 Галин Иванов18 Галин Иванов
Andreas Makris Andreas Makris6 Ивелин Попов10 Ивелин Попов
Georgios Efrem Georgios Efrem7 Божидар Краев12 Божидар Краев
Резерви
Nicolas Ioannou Nicolas Ioannou3 Николай Димитров22 Николай Димитров
Onisiforos Roushias Onisiforos Roushias9 Спас Делев9 Спас Делев
Vasilios Papafotis Vasilios Papafotis21 Станислав Костов17 Станислав Костов
89' Николай Димитров  Николай Димитровдузпа
Onisiforos Roushiasжълт картон Onisiforos Roushias  86'
82' Симеон Славчев  Симеон Славчевизлиза
Станислав Костов  Станислав Костоввлиза
Georgios Efremизлиза Georgios Efrem  78'
Vasilios Papafotisвлиза Vasilios Papafotis 
73' Тодор Неделев  Тодор Неделевжълт картон
Renato Margacaжълт картон Renato Margaca  68'
Panayiotis Zachariouизлиза Panayiotis Zachariou  67'
Onisiforos Roushiasвлиза Onisiforos Roushias 
Андреас Авраамизлиза Андреас Авраам  59'
Nicolas Ioannouвлиза Nicolas Ioannou 
56' Божидар Краев  Божидар Краевизлиза
Спас Делев  Спас Делеввлиза
Галин Иванов  Галин Ивановизлиза
Николай Димитров  Николай Димитроввлиза
Panayiotis Zachariouгол Panayiotis Zachariou  24'
1 Ъглови удари 8
1 Засади 3
3 Точни удари 4
2 Неточни удари 5
35 Притежание на топката % 65
2 Жълти картони 1
3 Смени 3
16 Извършени фалове 11
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Норвегия Норвегия
5
3
1
1
5:2 (3)
10
2 България България
5
3
1
1
6:4 (2)
10
3 Кипър Кипър
5
1
2
2
5:7 (-2)
5
4 Словения Словения
5
0
2
3
4:7 (-3)
2
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Добави коментар ›› Коментари (14)

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гаро
(Гост) 14
отговор
17 ноември 2018 | 05:58

слабо първо и много силно второ полувреме. невероятен неделев много добър бодуров. попето пак се раздаде. но недялков слаб божиков трагедия, славчев безличен, костадинов трагичен, спаско масло костов мостов краев маев нямат място там. къде е миланов Рейтинг: 0 0

К ур за литекс тире
(Гост) 13
отговор
17 ноември 2018 | 05:36

Хубчев подлага на мениджъри и схеми.На Неделев и Галин Иванов не им се чуха имената.Резил.Защо не игра с Костов?Защо не взе в националния Юли Ненов,Боби Цонев и Стивън Петков.Младежки национали които са водещи играчи в отборите си.Нямат връзки е точния отговор. Рейтинг: 0 0

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ХУБЧЕВ БОКЛУКО
(Гост) 12
отговор
17 ноември 2018 | 05:10

МНОГО СИ НЕКАДЪРЕН Рейтинг: 0 0

панчаревец
(Гост) 11
отговор
17 ноември 2018 | 04:38

Вън Хубчев! Некадърник! Рейтинг: 0 0

Левскар В.К.
(Гост) 10
отговор
17 ноември 2018 | 02:18

И Норвегия направи равен! Дори да не станем първи,то играхме страхотно и това е истината! За пръв път причината е наистина малшанс! Ако разбием Словения с добра игра можем да сме първи! Браво Хубчев и на отбора!!! Рейтинг: 0 0

Левскар В.К.
(Гост) 9
отговор
17 ноември 2018 | 02:16

Равен с коварен съперник.В днешно време слаби няма! Но за пръв път виждам един страхотен Български отбор в последните 10 години! Играхме страхотно,а аз трудно съм позитивен за националния отбор дори когато бием! Браво гордея се! Играхме класно! Рейтинг: 0 0

tti tti
(Гост) 8
отговор
17 ноември 2018 | 02:08

Костадинов защо не го смениха колко мача е нулаааа Рейтинг: 0 0

възмутен
(Гост) 7
отговор
17 ноември 2018 | 01:42

Къде е Георги Миланов, който вкара решителен гол за отбора си в Лига Европа и явно в момента е в страхотна форма? Хубчев, остави личната неприязън извън националния. Един национален треньор не може да постъпва толкова непрофесионално. Май стана като във волейбола - най-добрите ни играчи не са част от националния. Ние все пак не сме Бразилия, за да можем да си позволяваме такива неща. Срам! Рейтинг: 0 0

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Са
(Гост) 6
отговор
17 ноември 2018 | 01:11

Да не казвам голяма дума,но по агресивна игра на националния отбор от тази през второто полувреме срещу Кипър,със толкова пропуснати положения за гол,не сме имали през този век. Рейтинг: 0 0

прав под масата?
(Гост)
17 ноември 2018 | 02:22

През този век играеха Бербатов, Мартин Петров, Стилиян Петров и биехме Холандия, Хърватска и други такива отбори, които днес не можем да бием дори в мечтите си. А в момента за агресивен стил в националия отбор по футбол, въобще не може да се говори. В противен случай резултатът срещу футболното джудже Кипър, трябваше да е поне 5:0, а не 1:1 и то с дузпа. Рейтинг: 0 0

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Хайде Нашите
(Гост) 5
отговор
17 ноември 2018 | 00:55

Какво мъжество бе? Първото полувреме изцяло беше проспано и играха безидейно. Вдигнаха се на щурм последните минути, но са много зле технически. Трагични. Рейтинг: 0 0

гошо
(Гост) 4
отговор
17 ноември 2018 | 00:51

Номер 1 Абич Рейтинг: 0 0

георги
(Гост) 3
отговор
17 ноември 2018 | 00:37

Хубчев страхлив треньор къде е Георги Миланов. защо Хичо не почива титуляр. Миланов е в страхотна форма Рейтинг: 0 0

Костов
(Гост) 2
отговор
17 ноември 2018 | 00:35

що не го пусна ? В пъти по-добра форма има в момента от тапата Делев. Само като видях Неделев на каква позиция играе.....и ми стана ясно. Шом не можем да бием Кипър няма смисъл да продължават по-нагоре. Рейтинг: 0 0

Армеец
(Гост) 1
отговор
17 ноември 2018 | 00:12

Хубси пак обърка състава. Ако беше пуснал в началото Делев и Димитров щеше да разбием кипърците. Рейтинг: 0 0

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Кипър - България 1:1
Ветеранът Георги Петков е сред титулярите на България за мача с Кипър
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Хубчев: Смея да кажа, че постигнахме нещо с тези момчета

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