Ловрен продължи войната с Рамос и испанците, използвайки нецензурни реплики

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна гора
|Група 3
|Фарьорски острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|1:0КР
|Италия
|Група 4
|Черна гора
|2:0КР
|Литва
|Група 3
|Косово
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|1:0КР
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|0:3КР
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|2:3КР
|Португалия
|Група 4
|Черна гора
|0:2КР
|Сърбия
|Група 3
|Фарьорски острови
|0:3КР
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|1:0КР
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|2:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|4:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|1:1КР
|Малта
|Група 3
|Фарьорски острови
|1:1КР
|Косово
|Група 4
|Литва
|1:4КР
|Черна гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|2:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|3:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|0:0КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|0:1КР
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|0:2КР
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|16.1121:45
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|17.1116:00
|Черна гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фарьорски острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фарьорски острови
|
Ловрен продължи войната с Рамос и испанците, използвайки нецензурни реплики16 ноември 2018 | 10:35 - Обновена
Hahahah Lovren ljudino, da te nema, trebalo bi te izmislit!— Dav (@xDavorka_x) November 15, 2018
pic.twitter.com/gjnu6AkOio
|Титуляри
|Ловре Калинич
|12
|1
|Давид Де Хеа
|Шиме Върсалко
|2
|20
|Сержи Роберто
|Деян Ловрен
|6
|15
|Серхио Рамос
|Дамгой Вида
|21
|4
|Иниго Мартинес
|Тин Йедвай
|16
|18
|Жорди Алба
|Мачело Брожович
|11
|6
|Саул Нигес
|Иван Ракитич
|7
|5
|Серхио Бускетс
|Анте Ребич
|18
|8
|Дани Себайос
|Лука Модрич
|10
|9
|Родриго
|Иван Перишич
|4
|17
|Яго Аспас
|Андрей Крамарич
|9
|22
|Иско
|Резерви
|Йосип Брекало
|22
|10
|Марко Асенсио
|Марко Пияца
|20
|7
|Алваро Мората
|Никола Влашич
|13
|11
|Сусо
|Тин Йедвайгол
|90'
|Дани Себайосжълт картон
|Андрей Крамаричизлиза
|89'
|Марко Пияцавлиза
|Иван Перишичжълт картон
|88'
|Серхио Бускетсжълт картон
|78'
|Серхио Рамосдузпа
|74'
|Саул Нигесизлиза
|Сусовлиза
|Анте Ребичизлиза
|73'
|Йосип Брекаловлиза
|Анте Ребичжълт картон
|70'
|Тин Йедвайгол
|69'
|Иван Ракитичизлиза
|67'
|Никола Влашичвлиза
|64'
|Яго Аспасизлиза
|Алваро Моратавлиза
|61'
|Родригоизлиза
|Марко Асенсиовлиза
|56'
|Дани Себайосгол
|Андрей Крамаричгол
|54'
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
ВАСИЛ СУМРАЧКИредактор - отдел "Футбол"
|Прочетена 2794
(Гост) 4
отговор
Варан може да е по-добър от Рамос, ама Ловрен със сигурност не е. Ако беше, Ливъра щеше да спести едни 75млн паунда за ван Дайк! Рамос: световен и два пъти европейски шампион, най-полезен играч на турнирите през 2010 и 2012г. според Кастрол-индекса, 4 пъти победител в ШЛ през последните 5 сезона като има решаващ принос поне в 2 от 4-те финала. Па който иска да си "прича". Рейтинг: 0 0
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(Гост) 3
отговор
Газимо... Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Пълен олигофрен-комплексар!А сравнението си с Рамос е просто,НЕЛЕПО! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
добре, че не е българин. щеше да кажат бай ганьо и българска работа. Рейтинг: 0 0