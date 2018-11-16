Ловрен продължи войната с Рамос и испанците, използвайки нецензурни реплики

16 ноември 2018 | 10:35 - Обновена
Ловрен продължи войната с Рамос и испанците, използвайки нецензурни реплики
Централният защитник на Хърватия  Деян Ловрен не пропусна отново да захапе капитана на Испания Серхио Рамос. Наскоро бранителят на Ливърпул, който често е обвиняван за грешките си, заяви, че Рамос греши повече от него, но никой не обръща внимание на това, защото играе в Реал, а този отбор печели своите мачове с 5:1 или 5:2. Ловрен допълни, че Рафаел Варан е по-добър защитник от Рамос.  Преди двубоя между Хърватия и Испания капитанът на  Реал отговори, че няма да отговаря на хора, които със своите изказвания искат просто да влязат в новините.

След снощната драматична победа с 3:2 Ловрен публикува видео от съблекалнята на хърватите, в което отново зачекна Рамос, макар и без да споменава името му. Играчът на Ливърпул направи жест за удар с лакът, хвалейки се, че "хубаво" е ударил своя съперник. След това Ловрен стана още по-краен.

"Ха-ха! 3:2. А ти си говори, майсторе, на пресконференциите. Майстореее. Това са обикновени п**ки", избухна Ловрен, който след това посочи флага на Хърватия на фланелката си и заяви, че сега остава отборът му да победи Англия в последния мач.
Лига на нациите
5 кръг, четвъртък 15 ноември
Хърватия
3:2краен резулат
Испания
Стадион: Stadion Maksimir
Съдия: Alexey Kulbakov
13
22
12
6
16
2
21
10
4
11
20
11
8
1
15
18
20
5
22
4
10
7
Златко Далич
Луис Енрике
4-2-3-1
4-3-3
Титуляри
Ловре Калинич Ловре Калинич12 Давид Де Хеа1 Давид Де Хеа
Шиме Върсалко Шиме Върсалко2 Сержи Роберто20 Сержи Роберто
Деян Ловрен Деян Ловрен6 Серхио Рамос15 Серхио Рамос
Дамгой Вида Дамгой Вида21 Иниго Мартинес4 Иниго Мартинес
Тин Йедвай Тин Йедвай16 Жорди Алба18 Жорди Алба
Мачело Брожович Мачело Брожович11 Саул Нигес6 Саул Нигес
Иван Ракитич Иван Ракитич7 Серхио Бускетс5 Серхио Бускетс
Анте Ребич Анте Ребич18 Дани Себайос8 Дани Себайос
Лука Модрич Лука Модрич10 Родриго9 Родриго
Иван Перишич Иван Перишич4 Яго Аспас17 Яго Аспас
Андрей Крамарич Андрей Крамарич9 Иско22 Иско
Резерви
Йосип Брекало Йосип Брекало22 Марко Асенсио10 Марко Асенсио
Марко Пияца Марко Пияца20 Алваро Мората7 Алваро Мората
Никола Влашич Никола Влашич13 Сусо11 Сусо
Тин Йедвайгол Тин Йедвай  90' Дани Себайос  Дани Себайосжълт картон
Андрей Крамаричизлиза Андрей Крамарич  89'
Марко Пияцавлиза Марко Пияца 
Иван Перишичжълт картон Иван Перишич  88' Серхио Бускетс  Серхио Бускетсжълт картон
78' Серхио Рамос  Серхио Рамосдузпа
74' Саул Нигес  Саул Нигесизлиза
Сусо  Сусовлиза
Анте Ребичизлиза Анте Ребич  73'
Йосип Брекаловлиза Йосип Брекало 
Анте Ребичжълт картон Анте Ребич  70'
Тин Йедвайгол Тин Йедвай  69'
Иван Ракитичизлиза Иван Ракитич  67'
Никола Влашичвлиза Никола Влашич 
64' Яго Аспас  Яго Аспасизлиза
Алваро Мората  Алваро Моратавлиза
61' Родриго  Родригоизлиза
Марко Асенсио  Марко Асенсиовлиза
56' Дани Себайос  Дани Себайосгол
Андрей Крамаричгол Андрей Крамарич  54'
3 Голове 2
5 Ъглови удари 3
21 Центрирания 21
0 Засади 4
6 Точни удари 6
11 Тъчове 20
5 Неточни удари 3
6 Удари от вратата 8
39 Притежание на топката % 61
2 Жълти картони 2
5 Блокирани удари 4
3 Смени 3
4 Контра атаки 1
11 Извършени фалове 11
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Испания Испания
4
2
0
2
12:7 (5)
6
2 Англия Англия
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Хърватия Хърватия
3
1
1
1
3:8 (-5)
4
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 2794

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(Гост) 4
отговор
16 ноември 2018 | 11:10

Варан може да е по-добър от Рамос, ама Ловрен със сигурност не е. Ако беше, Ливъра щеше да спести едни 75млн паунда за ван Дайк! Рамос: световен и два пъти европейски шампион, най-полезен играч на турнирите през 2010 и 2012г. според Кастрол-индекса, 4 пъти победител в ШЛ през последните 5 сезона като има решаващ принос поне в 2 от 4-те финала. Па който иска да си "прича". Рейтинг: 0 0

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...
(Гост) 3
отговор
16 ноември 2018 | 11:06

Газимо... Рейтинг: 0 0

Alex
(Гост) 2
отговор
16 ноември 2018 | 11:03

Пълен олигофрен-комплексар!А сравнението си с Рамос е просто,НЕЛЕПО! Рейтинг: 0 0

делян шиши
(Гост) 1
отговор
16 ноември 2018 | 10:51

добре, че не е българин. щеше да кажат бай ганьо и българска работа. Рейтинг: 0 0

›› Видео

Хърватия - Испания 3:2

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