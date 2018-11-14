Стана ясно колко тежка е контузията на Кирил Десподов

14 ноември 2018 | 16:04 - Обновена
Стана ясно колко тежка е контузията на Кирил Десподов
Кирил Десподов се присъедини към съотборниците си от ЦСКА-София на тренировъчната база в Панчарево, след като днес беше освободен от лагера на националния отбор поради контузия. От направените му прегледи става ясно, че Десподов е с разтежение. Той ще почива в следващите няколко дни и ще се подложи на възстановителни процедури. Според лекарите контузията му не е тежка и скоро той ще бъде на разположение на старши треньора Нестор Ел Маестро.
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4 Словения Словения
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3:6 (-3)
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8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
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Снимки: ©Getty Images

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Добави коментар ›› Коментари (5)

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Hell
(Гост) 5
отговор
14 ноември 2018 | 18:24

По­се­те­те на­й-до­брия с­ай­т за с­е­к­с за­поз­на­нст­ва ==>> w­w­w.­S­e­x­yd­r­o­m.­c­o­m Рейтинг: 0 0

turci
(Гост) 4
отговор
14 ноември 2018 | 17:13

Предлагам някой от великите таланти на Киро мастията -лукоки ,мамалигароци или мангалиньо да го замести ,нали са национална кауза резаците от делиормана ; !!!! Рейтинг: 0 0

иво
(Гост) 3
отговор
14 ноември 2018 | 17:00

накрая тая мършава държава ни го връща контузен По добре Ганчев да спира всички за националния да ходят пикочите сини и зелени Рейтинг: 0 0

иво
(Гост) 2
отговор
14 ноември 2018 | 16:58

Може ,ли ние го храним заплата ЦСКА плаща а държавата да го ползва както намери за добре? Рейтинг: 0 0

Смешко
(Гост) 1
отговор
14 ноември 2018 | 16:22

Симулант. ГГ го е спрял от националния заради Литекс. И без това националния си в негов. Рейтинг: 0 0

do SMESHKO
(Гост)
14 ноември 2018 | 17:44

когато отбора стане твой ти ще казваш кой да играе Рейтинг: 0 0

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