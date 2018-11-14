Втори удар за България преди срещите с Кипър и Словения

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна гора
|Група 3
|Фарьорски острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|1:0КР
|Италия
|Група 4
|Черна гора
|2:0КР
|Литва
|Група 3
|Косово
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|1:0КР
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|0:3КР
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|2:3КР
|Португалия
|Група 4
|Черна гора
|0:2КР
|Сърбия
|Група 3
|Фарьорски острови
|0:3КР
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|1:0КР
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|2:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|4:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|1:1КР
|Малта
|Група 3
|Фарьорски острови
|1:1КР
|Косово
|Група 4
|Литва
|1:4КР
|Черна гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|2:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|3:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|15.1121:45
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|15.1121:45
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|15.1121:45
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|16.1121:45
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|17.1116:00
|Черна гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фарьорски острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фарьорски острови
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Втори удар за България преди срещите с Кипър и Словения14 ноември 2018 | 12:51 - Обновена
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SPORTAL.BGСпортни новини
|Прочетена 6790
(Гост) 8
отговор
ГГ пази основните си играчи за мача с Лудогорец. Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
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късна новина рогоносци Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
Бързо възстановяване и на двамата! Българи юнаци! Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
ПУРКО НЕ Е ЗА НАЦИОНАЛА Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
България води всеки ден тежки битки за територии със съседни страни като Турция , Македония и Русия. Линк към играта на страницата ни в Facebook - Erev2BG Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Какво тренират тези кретени в националния? Защо винаги има по няколко тежко контузени играча по време на тези лагери? Не се ли усещате, че нещо куца ??? Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Плоски номера от селска вечеринка! Тиретата искат да го запазят за мача с Лудогорец. Но това няма да им помогне. Лудогорец ще зимува на върха с най-малко 7-8 точки преднина пред втория и цяла зима несретните софиянски грандета ще опяват, че тая разлика е преодолима, че имало оче много мачове до края и тем подобни дивотии. Тоя филм сме го гледали, тоя мач сме го играли. Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 1
отговор
Това е супер новина.Някой отборен играч ще заеме неговото място Рейтинг: 0 0
(Гост)
най вече от прочутата школа на рАЗГРАФ Рейтинг: 0 0