Втори удар за България преди срещите с Кипър и Словения

14 ноември 2018 | 12:51 - Обновена
Втори удар за България преди срещите с Кипър и Словения
Нападателят Кирил Десподов бе освободен от лагера на националния отбор на България преди гостуването на Кипър (16 ноември) и домакинството на Словения (19 ноември). Футболистът на ЦСКА-София е с контузия, която ще му попречи да вземе участие в предстоящите два двубоя на "трикольорите“ от Лигата на нациите.

По-рано селекционерът Петър Хубчев и щабът му освободиха и вратаря Пламен Илиев също по здравословни причини. Въпреки огромните усилия на медицинския щаб, футболистът все още не е напълно възстановен от контузията, която получи на мача с Норвегия в Осло, поради което и бе взето решението да не се рискува с евентуалното му участие в следващите срещи.
Лига на нациите
5 кръг, петък 16 ноември
Кипър
21:45предстои
България
Bet365
3.1 3.2 2.54
1 x 2
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Норвегия Норвегия
4
3
0
1
4:1 (3)
9
2 България България
4
3
0
1
5:3 (2)
9
3 Кипър Кипър
4
1
1
2
4:6 (-2)
4
4 Словения Словения
4
0
1
3
3:6 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
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Добави коментар ›› Коментари (8)

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(Гост) 8
отговор
14 ноември 2018 | 13:57

ГГ пази основните си играчи за мача с Лудогорец. Рейтинг: 0 0

novsport
(Гост) 7
отговор
14 ноември 2018 | 13:53

късна новина рогоносци Рейтинг: 0 0

Иво
(Гост) 6
отговор
14 ноември 2018 | 13:40

Бързо възстановяване и на двамата! Българи юнаци! Рейтинг: 0 0

ЕЕЕ
(Гост) 5
отговор
14 ноември 2018 | 13:37

ПУРКО НЕ Е ЗА НАЦИОНАЛА Рейтинг: 0 0

България над Всичко
(Гост) 4
отговор
14 ноември 2018 | 13:32

България води всеки ден тежки битки за територии със съседни страни като Турция , Македония и Русия. Линк към играта на страницата ни в Facebook - Erev2BG Рейтинг: 0 0

HHH
(Гост) 3
отговор
14 ноември 2018 | 13:23

Какво тренират тези кретени в националния? Защо винаги има по няколко тежко контузени играча по време на тези лагери? Не се ли усещате, че нещо куца ??? Рейтинг: 0 0

Кюмюр Експрес
(Гост) 2
отговор
14 ноември 2018 | 13:12

Плоски номера от селска вечеринка! Тиретата искат да го запазят за мача с Лудогорец. Но това няма да им помогне. Лудогорец ще зимува на върха с най-малко 7-8 точки преднина пред втория и цяла зима несретните софиянски грандета ще опяват, че тая разлика е преодолима, че имало оче много мачове до края и тем подобни дивотии. Тоя филм сме го гледали, тоя мач сме го играли. Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

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(Гост) 1
отговор
14 ноември 2018 | 13:05

Това е супер новина.Някой отборен играч ще заеме неговото място Рейтинг: 0 0

kazanspor dinamo
(Гост)
14 ноември 2018 | 13:55

най вече от прочутата школа на рАЗГРАФ Рейтинг: 0 0

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Пламен Илиев тренира индивидуално преди мача с Кипър

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