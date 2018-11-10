Русия без трима важни играчи за мача в Германия

10 ноември 2018 | 14:02 - Обновена
Русия без трима важни играчи за мача в Германия
Руските футболни национали Марио Фернандес, Денис Черишев и Александър Головин ще пропуснат проверката срещу Германия заради контузии, обявиха от пресслужбата на Руския футболен съюз.

Отборът на Станислав Черчесов ще играе срещу Бундестима на 15 ноември в Лайпциг, а пет дни по-късно среща Швеция в Стокхолм в последен мач от групите на турнира Лига на нациите.

Полузащитникът на Валенсия Черишев получи контузия на 20 октомври срещу Леганес. Халфът на Монако Головин пропусна двубоя от Шампионската лига срещу Брюж  заради допълнителен курс на лечение на десния глезен. Защитникът на ЦСКА (Москва) Фернандес пък се контузи на 7 ноември в двубоя от Шампионската лига срещу италианския Рома. Медицинският щаб ще продължи да следи състоянието им и евентуално селекционерът може да извика обратно някой от тях за двубоя с шведите.

Вместо тях бяха повикани защитникът на Краснодар Сергей Петров и полузащитникът на Рубин Павел Могилевец.

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