Трима младоци с първа повиквателна за националния тим на Ирландия

Трима футболисти получиха първите си повиквателни за ирландския национален отбор. Това са Райън Манинг (Родъръм), Майкъл Обафеми (Саутхамптън) и Джими Дън (Хартс) за първи път ще имат възможност да носят екипа на "зелените". Нападателят Обафеми е национал до 19 години, защитникът докато Дън и халфът Манинг играят за Ирландия до 21 години.

Каоимин Келъхър (Ливърпул), който вече има един лагер с първия тим на Ирландия, отново е в състава преди мачовете със Северна Ирландия и Дания. Вратарят Келъхър тренира със "зелените" преди мача с Уелс в Кардиф през септември. Стивън Уърд и Джонатън Уолтърс имат различни контузии и остават извън тима, воден от мениджъра Мартин О'Нийл, докато Шеймъс Колмън и Роби Брейди се завръщат в състава след лечение на травми. Ирландците се събират на лагер на 11 ноември.

SQUAD ANNOUNCEMENT | Martin O'Neill welcomes back Seamus Coleman & Robbie Brady for squad to face Northern Ireland & Denmark



Quartet of Caoimhin Kelleher, Jimmy Dunne, Ryan Manning & Michael Obafemi earn first senior call-ups



