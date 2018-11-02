ГФС загуби важен партньор заради електронните игри

02 ноември 2018 | 14:34
ГФС загуби важен партньор заради електронните игри
В края на годината световната верига за бързо хранене "Макдоналдс" ще сложи край на 15-годишното си партньорство с Германския футболен съюз (ГФС). Американската компания иска да измести фокуса си към електронните спортове, което е причина за раздялата. От "Макдоналдс" заявиха, че игрите са особено популярни сред тийнейджърите, които са основната таргет група на компанията.

Последният мач на "Макдоналдс" като партньор на ГФС ще бъде при домакинството на Холандия на 19 ноември от турнира Лига на нациите.
Лига на нациите
4 кръг, вторник 16 октомври
Франция
2:1краен резулат
Германия
Стадион: Stade de France
Съдия: Милорад Мажич
1
4
3
21
14
6
2
17
15
9
11
14
2
1
5
15
13
8
7
18
9
10
Дидие Дешан
Йоахим Льов
4-2-3-1
3-4-3
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Мануел Нойер1 Мануел Нойер
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Матиас Гинтер4 Матиас Гинтер
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Никлас Зюле15 Никлас Зюле
Преснел Кимпембе Преснел Кимпембе3 Матс Хумелс5 Матс Хумелс
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Тило Кеерер2 Тило Кеерер
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Йошуа Кимих18 Йошуа Кимих
Пол Погба Пол Погба6 Тони Кроос8 Тони Кроос
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Нико Шулц14 Нико Шулц
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Тимо Вернер9 Тимо Вернер
Блес Матюиди Блес Матюиди14 Серж Гнабри6 Серж Гнабри
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Льорой Сане19 Льорой Сане
Резерви
Стивън Нзонзи Стивън Нзонзи15 Юлиан Брант10 Юлиан Брант
Танги Ндомбеле Танги Ндомбеле17 Томас Мюлер13 Томас Мюлер
Усман Дембеле Усман Дембеле11 Юлиан Дракслер7 Юлиан Дракслер
Антоан Гризманизлиза Антоан Гризман  90'
Танги Ндомбелевлиза Танги Ндомбеле 
Н'Голо Кантеизлиза Н'Голо Канте 
Стивън Нзонзивлиза Стивън Нзонзи 
88' Серж Гнабри  Серж Гнабриизлиза
Томас Мюлер  Томас Мюлервлиза
Килиан Мбапеизлиза Килиан Мбапе  86'
Усман Дембелевлиза Усман Дембеле 
83' Матиас Гинтер  Матиас Гинтеризлиза
Юлиан Брант  Юлиан Брантвлиза
Антоан Гризмандузпа Антоан Гризман  80'
75' Льорой Сане  Льорой Санеизлиза
Юлиан Дракслер  Юлиан Дракслервлиза
Антоан Гризмангол Антоан Гризман  62'
29' Матиас Гинтер  Матиас Гинтержълт картон
14' Тони Кроос  Тони Кроосдузпа
2 Голове 1
5 Ъглови удари 8
21 Центрирания 25
0 Засади 1
4 Точни удари 3
11 Тъчове 9
6 Неточни удари 3
8 Удари от вратата 7
44 Притежание на топката % 56
0 Жълти картони 1
4 Блокирани удари 3
3 Смени 3
3 Контра атаки 5
11 Извършени фалове 14
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Франция Франция
3
2
1
0
4:2 (2)
7
2 Холандия Холандия
2
1
0
1
4:2 (2)
3
3 Германия Германия
3
0
1
2
1:5 (-4)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
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