ГФС загуби важен партньор заради електронните игри

В края на годината световната верига за бързо хранене "Макдоналдс" ще сложи край на 15-годишното си партньорство с Германския футболен съюз (ГФС). Американската компания иска да измести фокуса си към електронните спортове, което е причина за раздялата. От "Макдоналдс" заявиха, че игрите са особено популярни сред тийнейджърите, които са основната таргет група на компанията.



Последният мач на "Макдоналдс" като партньор на ГФС ще бъде при домакинството на Холандия на 19 ноември от турнира Лига на нациите.

4 кръг, вторник 16 октомври Лига на нациите Франция 2:1 краен резулат Германия титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Stade de France

Съдия: Милорад Мажич 1 4 3 21 14 6 2 17 15 9 11 14 2 1 5 15 13 8 7 18 9 10 Дидие Дешан Йоахим Льов 4-2-3-1 3-4-3 Титуляри Юго Лорис 1 1 Мануел Нойер Бенжамен Павар 2 4 Матиас Гинтер Рафаел Варан 4 15 Никлас Зюле Преснел Кимпембе 3 5 Матс Хумелс Люка Ернандес 21 2 Тило Кеерер Н'Голо Канте 13 18 Йошуа Кимих Пол Погба 6 8 Тони Кроос Килиан Мбапе 10 14 Нико Шулц Антоан Гризман 7 9 Тимо Вернер Блес Матюиди 14 6 Серж Гнабри Оливие Жиру 9 19 Льорой Сане Резерви Стивън Нзонзи 15 10 Юлиан Брант Танги Ндомбеле 17 13 Томас Мюлер Усман Дембеле 11 7 Юлиан Дракслер Антоан Гризман излиза 90' Танги Ндомбеле влиза Н'Голо Канте излиза Стивън Нзонзи влиза 88' Серж Гнабри излиза Томас Мюлер влиза Килиан Мбапе излиза 86' Усман Дембеле влиза 83' Матиас Гинтер излиза Юлиан Брант влиза Антоан Гризман дузпа 80' 75' Льорой Сане излиза Юлиан Дракслер влиза Антоан Гризман гол 62' 29' Матиас Гинтер жълт картон 14' Тони Кроос дузпа 2 Голове 1 5 Ъглови удари 8 21 Центрирания 25 0 Засади 1 4 Точни удари 3 11 Тъчове 9 6 Неточни удари 3 8 Удари от вратата 7 44 Притежание на топката % 56 0 Жълти картони 1 4 Блокирани удари 3 3 Смени 3 3 Контра атаки 5 11 Извършени фалове 14 Лига на нациите М П Р З Г точки 1 Франция 3 2 1 0 4:2 (2) 7 2 Холандия 2 1 0 1 4:2 (2) 3 3 Германия 3 0 1 2 1:5 (-4) 1 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 0:1 (14`) Тони Кроос (62`) Антоан Гризман 1:1 (80`) Антоан Гризман 2:1