ГФС загуби важен партньор заради електронните игри

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна гора
|Група 3
|Фарьорски острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|1:0КР
|Италия
|Група 4
|Черна гора
|2:0КР
|Литва
|Група 3
|Косово
|2:0КР
|Фарьорски острови
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|1:0КР
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|0:3КР
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|2:3КР
|Португалия
|Група 4
|Черна гора
|0:2КР
|Сърбия
|Група 3
|Фарьорски острови
|0:3КР
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|1:0КР
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|2:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|4:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|1:1КР
|Малта
|Група 3
|Фарьорски острови
|1:1КР
|Косово
|Група 4
|Литва
|1:4КР
|Черна гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|2:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|3:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|15.1121:45
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|15.1121:45
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|15.1121:45
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|16.1121:45
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|17.1116:00
|Черна гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фарьорски острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фарьорски острови
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ГФС загуби важен партньор заради електронните игри02 ноември 2018 | 14:34
|Титуляри
|Юго Лорис
|1
|1
|Мануел Нойер
|Бенжамен Павар
|2
|4
|Матиас Гинтер
|Рафаел Варан
|4
|15
|Никлас Зюле
|Преснел Кимпембе
|3
|5
|Матс Хумелс
|Люка Ернандес
|21
|2
|Тило Кеерер
|Н'Голо Канте
|13
|18
|Йошуа Кимих
|Пол Погба
|6
|8
|Тони Кроос
|Килиан Мбапе
|10
|14
|Нико Шулц
|Антоан Гризман
|7
|9
|Тимо Вернер
|Блес Матюиди
|14
|6
|Серж Гнабри
|Оливие Жиру
|9
|19
|Льорой Сане
|Резерви
|Стивън Нзонзи
|15
|10
|Юлиан Брант
|Танги Ндомбеле
|17
|13
|Томас Мюлер
|Усман Дембеле
|11
|7
|Юлиан Дракслер
|Антоан Гризманизлиза
|90'
|Танги Ндомбелевлиза
|Н'Голо Кантеизлиза
|Стивън Нзонзивлиза
|88'
|Серж Гнабриизлиза
|Томас Мюлервлиза
|Килиан Мбапеизлиза
|86'
|Усман Дембелевлиза
|83'
|Матиас Гинтеризлиза
|Юлиан Брантвлиза
|Антоан Гризмандузпа
|80'
|75'
|Льорой Санеизлиза
|Юлиан Дракслервлиза
|Антоан Гризмангол
|62'
|29'
|Матиас Гинтержълт картон
|14'
|Тони Кроосдузпа
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
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