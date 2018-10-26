УЕФА наказа Румъния с един мач пред празни трибуни

26 октомври 2018 | 15:00 - Обновена
УЕФА наказа Румъния с един мач пред празни трибуни
Румъния ще играе последния си домакински мач от турнира Лига на нациите срещу Литва през празни трибуни следващия месец заради расисткото поведение на техните фенове в последния двубой срещу Сърбия.

Дисциплинарната комисия на УЕФА наложи санкцията на румънската федерация заради издигнати расистки банери и скандирания от привържениците при равенството 0:0 на тима срещу Сърбия на 14 октомври в Букурещ.

Футболната централа на страната ще трябва да плати глоба от 73 хиляди евро - 50 хиляди евро за расистките инциденти и още 23 хиляди евро за други провинения, сред които хвърлени димки и факли.

Румъния е на трето място в група "С" на Лигата на нациите, на две точки зад лидера Сърбия и на една зад Черна гора. Тимът е домакин на Литва на 17 ноември в Плоещ.
SPORTAL.BG
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