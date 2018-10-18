Цели 13 играчи от националния отбор висят с картони

|Група 4
|Армения
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|0:0КР
|Косово
|Група 4
|Румъния
|0:0КР
|Черна Гора
|Група 3
|Фариорски Острови
|3:1КР
|Малта
|Група 3
|Северна Ирландия
|1:2КР
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Беларус
|5:0КР
|Сан Марино
|Група 2
|Люксембург
|4:0КР
|Молдова
|Група 4
|Лихтенщайн
|2:0КР
|Гибралтар
|Група 3
|Португалия
|1:0КР
|Италия
|Група 4
|Черна Гора
|2:0КР
|Литва
|Група 3
|Косово
|2:0КР
|Фариорски Острови
|Група 3
|Малта
|1:1КР
|Азербайджан
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|1:0КР
|Австрия
|Група 2
|Сан Марино
|0:3КР
|Люксембург
|Група 3
|Полша
|2:3КР
|Португалия
|Група 4
|Черна Гора
|0:2КР
|Сърбия
|Група 3
|Фариорски Острови
|0:3КР
|Азербайджан
|Група 3
|Австрия
|1:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Беларус
|1:0КР
|Люксембург
|Група 2
|Молдова
|2:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Македония
|4:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Азербайджан
|1:1КР
|Малта
|Група 3
|Фариорски Острови
|1:1КР
|Косово
|Група 4
|Литва
|1:4КР
|Черна Гора
|Група 3
|Босна и Херцеговина
|2:0КР
|Северна Ирландия
|Група 2
|Люксембург
|3:0КР
|Сан Марино
|Група 4
|Гибралтар
|2:1КР
|Лихтенщайн
|Група 3
|Австрия
|15.1121:45
|Босна и Херцеговина
|Група 2
|Сан Марино
|15.1121:45
|Молдова
|Група 2
|Люксембург
|15.1121:45
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|16.1121:45
|Македония
|Група 4
|Сърбия
|17.1116:00
|Черна Гора
|Група 3
|Азербайджан
|17.1119:00
|Фариорски Острови
|Група 3
|Италия
|17.1121:45
|Португалия
|Група 3
|Северна Ирландия
|18.1119:00
|Австрия
|Група 2
|Молдова
|18.1119:00
|Люксембург
|Група 2
|Сан Марино
|18.1119:00
|Беларус
|Група 4
|Лихтенщайн
|19.1121:45
|Армения
|Група 3
|Португалия
|20.1121:45
|Полша
|Група 4
|Черна Гора
|20.1121:45
|Румъния
|Група 3
|Косово
|20.1121:45
|Азербайджан
|Група 3
|Малта
|20.1121:45
|Фариорски Острови
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Цели 13 играчи от националния отбор висят с картони18 октомври 2018 | 11:19 - Обновена
Цели шестима футболисти на България получиха жълти картони в мача с Норвегия в Осло. Добрата новина за селекционера Петър Хубчев е, че нито един от тях няма да бъде наказан за следващия двубой с Кипър в Никозия на 16 ноември.
Причината е, че никой от тях не бе предупреждаван официално в предишните три срещи.
Нещата обаче може да се променят коренно за последния сблъсък със Словения на 19 ноември в София. Цели 13 футболисти, при още един жълт картон, може да изгорят за решителния мач със Словения.
С едно предупреждение към днешна дата са - Петър Занев, Божидар Чорбаджийски, Николай Бодуров, Тодор Неделев, Иван Бандаловски, Кристиян Малинов, Георги Костадинов, Антон Недялков, Пламен Илиев, Ивелин Попов, Мартин Райнов, Симеон Славчев и Кирил Десподов. Ако някой от тях получи жълт картон срещу Кипър, ще бъде наказан за Словения.
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SPORTAL.BGСпортни новини
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отговор
това е Литекс Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
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Да извика други, които нямат картони. Рейтинг: 0 0