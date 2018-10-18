Цели 13 играчи от националния отбор висят с картони

Цели шестима футболисти на България получиха жълти картони в мача с Норвегия в Осло. Добрата новина за селекционера Петър Хубчев е, че нито един от тях няма да бъде наказан за следващия двубой с Кипър в Никозия на 16 ноември.

Причината е, че никой от тях не бе предупреждаван официално в предишните три срещи.

Нещата обаче може да се променят коренно за последния сблъсък със Словения на 19 ноември в София. Цели 13 футболисти, при още един жълт картон, може да изгорят за решителния мач със Словения.

С едно предупреждение към днешна дата са - Петър Занев, Божидар Чорбаджийски, Николай Бодуров, Тодор Неделев, Иван Бандаловски, Кристиян Малинов, Георги Костадинов, Антон Недялков, Пламен Илиев, Ивелин Попов, Мартин Райнов, Симеон Славчев и Кирил Десподов. Ако някой от тях получи жълт картон срещу Кипър, ще бъде наказан за Словения.