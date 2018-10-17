Националите се прибират този следобед - 8 няма да се връщат в България

17 октомври 2018 | 12:26 - Обновена
Националите се прибират този следобед - 8 няма да се връщат в България
Националният отбор по футбол ще се завърне от Норвегия този следобед. Играчите на Петър Хубчев трябва да кацнат на летище “София” около 15:30 часа. Осем от националите обаче няма да се завърнат с основната група, тъй като ще отлетят директно за клубните си отбори. Ивелин Попов, Николай Димитров, Георги Костадинов и Петър Занев ще се насочат към Русия, Симеон Славчев за Азербайджан, Васил Божиков за Словакия, Георги Миланов за Унгария и Божидар Краев за Дания.
Лига на нациите
4 кръг, вторник 16 октомври
Норвегия
1:0краен резулат
България
Стадион: Ullevaal
Съдия: John Beaton
1
2
5
6
19
14
18
23
10
7
11
11
9
21
23
3
5
15
8
12
10
19
4-3-3
3-5-1-1
Титуляри
Руне Йорщайн Руне Йорщайн1 Пламен Илиев23 Пламен Илиев
Омар Елабделауи Омар Елабделауи14 Божидар Чорбаджийски4 Божидар Чорбаджийски
Хаавард Нордтвайт Хаавард Нордтвайт6 Николай Бодуров5 Николай Бодуров
Sigurd Rosted Sigurd Rosted5 Васил Божиков15 Васил Божиков
Хайтам Алеесами Хайтам Алеесами2 Иван Бандаловски11 Иван Бандаловски
Стефан Йохансен Стефан Йохансен8 Тодор Неделев8 Тодор Неделев
Оле Кристиан Селнес Оле Кристиан Селнес18 Георги Костадинов7 Георги Костадинов
Маркус Хенриксен Маркус Хенриксен19 Симеон Славчев6 Симеон Славчев
Мохамед Елиунуси Мохамед Елиунуси11 Петър Занев3 Петър Занев
Джошуа Кинг Джошуа Кинг7 Кирил Десподов19 Кирил Десподов
Тарик Елионуси Тарик Елионуси10 Ивелин Попов10 Ивелин Попов
Резерви
Ивер Фосум Ивер Фосум23 Кристиян Малинов21 Кристиян Малинов
Божидар Краев12 Божидар Краев
Радослав Василев9 Радослав Василев
85' Кристиян Малинов  Кристиян Малиновжълт картон
83' Тодор Неделев  Тодор Неделевжълт картон
Стефан Йохансенизлиза Стефан Йохансен  78' Георги Костадинов  Георги Костадиновизлиза
Ивер Фосумвлиза Ивер Фосум  Божидар Краев  Божидар Краеввлиза
72' Николай Бодуров  Николай Бодуровжълт картон
58' Симеон Славчев  Симеон Славчевизлиза
Кристиян Малинов  Кристиян Малиноввлиза
49' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскиизлиза
Радослав Василев  Радослав Василеввлиза
45' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскижълт картон
35' Петър Занев  Петър Заневжълт картон
Мохамед Елиунусигол Мохамед Елиунуси  31'
Оле Кристиан Селнесжълт картон Оле Кристиан Селнес  21'
14' Иван Бандаловски  Иван Бандаловскижълт картон
1 Голове 0
6 Ъглови удари 1
23 Центрирания 13
2 Засади 2
1 Точни удари 2
23 Тъчове 22
7 Неточни удари 4
8 Удари от вратата 12
53 Притежание на топката % 47
1 Жълти картони 6
2 Блокирани удари 0
1 Смени 3
4 Контра атаки 2
16 Извършени фалове 16
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Норвегия Норвегия
4
3
0
1
4:1 (3)
9
2 България България
4
3
0
1
5:3 (2)
9
3 Кипър Кипър
4
1
1
2
4:6 (-2)
4
4 Словения Словения
4
0
1
3
3:6 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: ©Getty Images

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Добави коментар ›› Коментари (4)

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Пешо
(Гост) 4
отговор
17 октомври 2018 | 15:07

Браво Рейтинг: 0 0

Пешо
(Гост) 3
отговор
17 октомври 2018 | 15:06

Браво Рейтинг: 0 0

Георги Попов
(Гост) 2
отговор
17 октомври 2018 | 13:22

Да посрещнем нашите герои с тояги. Рейтинг: 0 0

гнг
(Гост) 1
отговор
17 октомври 2018 | 13:22

ОСТАВКА ГЛОЖЕНСКИ НЕКАДЪРНИИИИК Рейтинг: 0 0

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Занев: Надявахме се на победа днес, но не успяхме да я вземем
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Георги Костадинов: Не влязохме добре в срещата
Иван Бандаловски: Не може да побеждаваме във всеки мач
Радослав Василев: Противникът ни респектира
Норвегия - България 1:0

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