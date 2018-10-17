Националите се прибират този следобед - 8 няма да се връщат в България

Националният отбор по футбол ще се завърне от Норвегия този следобед. Играчите на Петър Хубчев трябва да кацнат на летище “София” около 15:30 часа. Осем от националите обаче няма да се завърнат с основната група, тъй като ще отлетят директно за клубните си отбори. Ивелин Попов, Николай Димитров, Георги Костадинов и Петър Занев ще се насочат към Русия, Симеон Славчев за Азербайджан, Васил Божиков за Словакия, Георги Миланов за Унгария и Божидар Краев за Дания.

4 кръг, вторник 16 октомври Лига на нациите Норвегия 1:0 краен резулат България титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Ullevaal

Съдия: John Beaton 1 2 5 6 19 14 18 23 10 7 11 11 9 21 23 3 5 15 8 12 10 19 4-3-3 3-5-1-1 Титуляри Руне Йорщайн 1 23 Пламен Илиев Омар Елабделауи 14 4 Божидар Чорбаджийски Хаавард Нордтвайт 6 5 Николай Бодуров Sigurd Rosted 5 15 Васил Божиков Хайтам Алеесами 2 11 Иван Бандаловски Стефан Йохансен 8 8 Тодор Неделев Оле Кристиан Селнес 18 7 Георги Костадинов Маркус Хенриксен 19 6 Симеон Славчев Мохамед Елиунуси 11 3 Петър Занев Джошуа Кинг 7 19 Кирил Десподов Тарик Елионуси 10 10 Ивелин Попов Резерви Ивер Фосум 23 21 Кристиян Малинов 12 Божидар Краев 9 Радослав Василев 85' Кристиян Малинов жълт картон 83' Тодор Неделев жълт картон Стефан Йохансен излиза 78' Георги Костадинов излиза Ивер Фосум влиза Божидар Краев влиза 72' Николай Бодуров жълт картон 58' Симеон Славчев излиза Кристиян Малинов влиза 49' Божидар Чорбаджийски излиза Радослав Василев влиза 45' Божидар Чорбаджийски жълт картон 35' Петър Занев жълт картон Мохамед Елиунуси гол 31' Оле Кристиан Селнес жълт картон 21' 14' Иван Бандаловски жълт картон 1 Голове 0 6 Ъглови удари 1 23 Центрирания 13 2 Засади 2 1 Точни удари 2 23 Тъчове 22 7 Неточни удари 4 8 Удари от вратата 12 53 Притежание на топката % 47 1 Жълти картони 6 2 Блокирани удари 0 1 Смени 3 4 Контра атаки 2 16 Извършени фалове 16 Лига на нациите М П Р З Г точки 1 Норвегия 4 3 0 1 4:1 (3) 9 2 България 4 3 0 1 5:3 (2) 9 3 Кипър 4 1 1 2 4:6 (-2) 4 4 Словения 4 0 1 3 3:6 (-3) 1 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (31`) Мохамед Елиунуси 1:0