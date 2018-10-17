В Норвегия се обявиха за феноменални и съзряха нов "пъклен" план на България, мълчат за парцалите

17 октомври 2018 | 11:52 - Обновена
В Норвегия се обявиха за феноменални и съзряха нов &quot;пъклен&quot; план на България, мълчат за парцалите
Медиите в Норвегия изпаднаха в опиянение след вчерашната победа на техния национален отбор над България с 1:0.

“Най-добрият футболен мач на Норвегия от 37 месеца. Има само едно нещо, което може да се каже за Норвегия на Ларс Лагербак: Феноменално!”, пише dagbladet.

“Дори когато победихме Хърватия с 2:0 преди три години, бяхме много далеч от нивото на отбора срещу България. Норвегия 2018 е много по-добра от Норвегия 2015”, пише още изданието.

Въпреки успеха норвежците продължават с нападките спрямо България. След двубоя те създаря нова конспирация, този път срещу централния нападател Джошуа Кинг.

България имала предварителен план да изкара го изкара от игра, а твърдението идва от Пер Хансен - един от помощниците на Лагербак. Треньорът допълва, че 4 от шестте жълти картона на България били показани за нарушения срещу тарана на Борнемут.

“Никога не съм бил толкова много на земята, но спечелихме. Ако трябва да понеса няколко удара тук и там, за да спечелим, ще го направя”, обяви пък Джошуа Кинг.

Нищо обаче не се споменава за бавенето на играта от страна на Норвегия, което съкрати срещата с поне 10 минути. По-голямата част от него се състоеше в това скандинавците да бършат топката с парцали при всяко изпълнение на тъч, което отнемаше по 30 секунди. Реферът обаче не им направи забележка нито веднъж.
Лига на нациите
4 кръг, вторник 16 октомври
Норвегия
1:0краен резулат
България
Стадион: Ullevaal
Съдия: John Beaton
1
2
5
6
19
14
18
23
10
7
11
11
9
21
23
3
5
15
8
12
10
19
4-3-3
3-5-1-1
Титуляри
Руне Йорщайн Руне Йорщайн1 Пламен Илиев23 Пламен Илиев
Омар Елабделауи Омар Елабделауи14 Божидар Чорбаджийски4 Божидар Чорбаджийски
Хаавард Нордтвайт Хаавард Нордтвайт6 Николай Бодуров5 Николай Бодуров
Sigurd Rosted Sigurd Rosted5 Васил Божиков15 Васил Божиков
Хайтам Алеесами Хайтам Алеесами2 Иван Бандаловски11 Иван Бандаловски
Стефан Йохансен Стефан Йохансен8 Тодор Неделев8 Тодор Неделев
Оле Кристиан Селнес Оле Кристиан Селнес18 Георги Костадинов7 Георги Костадинов
Маркус Хенриксен Маркус Хенриксен19 Симеон Славчев6 Симеон Славчев
Мохамед Елиунуси Мохамед Елиунуси11 Петър Занев3 Петър Занев
Джошуа Кинг Джошуа Кинг7 Кирил Десподов19 Кирил Десподов
Тарик Елионуси Тарик Елионуси10 Ивелин Попов10 Ивелин Попов
Резерви
Ивер Фосум Ивер Фосум23 Кристиян Малинов21 Кристиян Малинов
Божидар Краев12 Божидар Краев
Радослав Василев9 Радослав Василев
85' Кристиян Малинов  Кристиян Малиновжълт картон
83' Тодор Неделев  Тодор Неделевжълт картон
Стефан Йохансенизлиза Стефан Йохансен  78' Георги Костадинов  Георги Костадиновизлиза
Ивер Фосумвлиза Ивер Фосум  Божидар Краев  Божидар Краеввлиза
72' Николай Бодуров  Николай Бодуровжълт картон
58' Симеон Славчев  Симеон Славчевизлиза
Кристиян Малинов  Кристиян Малиноввлиза
49' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскиизлиза
Радослав Василев  Радослав Василеввлиза
45' Божидар Чорбаджийски  Божидар Чорбаджийскижълт картон
35' Петър Занев  Петър Заневжълт картон
Мохамед Елиунусигол Мохамед Елиунуси  31'
Оле Кристиан Селнесжълт картон Оле Кристиан Селнес  21'
14' Иван Бандаловски  Иван Бандаловскижълт картон
1 Голове 0
6 Ъглови удари 1
23 Центрирания 13
2 Засади 2
1 Точни удари 2
23 Тъчове 22
7 Неточни удари 4
8 Удари от вратата 12
53 Притежание на топката % 47
1 Жълти картони 6
2 Блокирани удари 0
1 Смени 3
4 Контра атаки 2
16 Извършени фалове 16
Лига на нациите М П Р З Г точки
1 Норвегия Норвегия
4
3
0
1
4:1 (3)
9
2 България България
4
3
0
1
5:3 (2)
9
3 Кипър Кипър
4
1
1
2
4:6 (-2)
4
4 Словения Словения
4
0
1
3
3:6 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимки: ©Getty Images

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Добави коментар ›› Коментари (7)

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Nai-dobrite
(Гост) 6
отговор
17 октомври 2018 | 12:56

Хора, проверете процентно къде са най-много мънгалите....Тогава говорете за запада.. Рейтинг: 0 0

ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ
(Гост) 5
отговор
17 октомври 2018 | 12:49

И да станат първи в групата после се надявам да не спечелят нито един мач. Срамът трябва да е за тях понеже Кинг ще продължава да играе Рейтинг: 0 0

велев
(Гост) 4
отговор
17 октомври 2018 | 12:29

Пълна липса на идеи в средната линия и нула удари във вратата Някои играчи определено ги беше страх да се наложат физически над противник Рейтинг: 0 0

ОТЕЦ БУНАКОВ
(Гост)
17 октомври 2018 | 12:42

ДА, АБСОЛЮТНА БЕЗИДЕЙНОСТ ЦАРЕШЕ В ХАЛФОВАТА ЛИНИЯ, НИТО ЕДИН ГНУСЕН ЦИГАНСКИ ХАЛФ ОТ НАЙ ГНУСНАТА ЦИГАНСКА СГАН НЕ СЕ ОТЛИЧАВАШЕ ПО ТЕРЕНА. АЛИЛУЯ. Рейтинг: 0 0

Haha
(Гост) 3
отговор
17 октомври 2018 | 12:29

Първо тея не са норвежци а мангали, второ са егати смешките, и нищо общо с футбола нямат Рейтинг: 0 0

ОТЕЦ БУНАКОВ
(Гост)
17 октомври 2018 | 12:34

КАТО СЕ ИЗРАЗЯВАШ В УЩРАБ НА ГНУСНИТЕ ЦИГАНИ ОТ НАЙ ГНУСНАТА ЦИГАНСКА СГАН ИЗПОЛЗВАЙ ПО ГАЛЬОВНОТО ПРОКЛЯТИЕ ЗА ИЗРАЗ - ГНУСЕН ЦИГАНИН. АЛИЛУЯ. Рейтинг: 0 0

ОТЕЦ БУНАКОВ
(Гост)
17 октомври 2018 | 12:35

УЩЪРБ. АЛИЛУЯ. Рейтинг: 0 0

Nai-dobrite
(Гост)
17 октомври 2018 | 12:54

пич, провери къде процентно живеят най-много мънгали....провери в интернет и тогава говори къде са мънгалите.на света над 150 държави, провери на кое място сме по съотношение на мънгалите Рейтинг: 0 0

Бай Генчо
(Гост) 2
отговор
17 октомври 2018 | 12:16

Норвегия или Мароко бяха тези вчера? Явно селския манталитет на някои от играчите им се е вклинил и в стандарта на мислене и на истинските норвежци. Рейтинг: 0 0

ОТЕЦ БУНАКОВ
(Гост)
17 октомври 2018 | 12:27

БАЙ БАЙ, ЦИГАНОБУЛГАРИСТАН ДОСТАТЪЧЕНО СЕ Е ЦИГАНИЗИРАЛ С ГНУСНИ ЦИГАНИ ОТ НАЙ ГНУСНАТА ЦИГАНСКА СГАН, ЗА ДА ГИ МИСЛИШ МАРОКАНЦИ И НОРВЕЖЦИ. АЛИЛУЯ. Рейтинг: 0 0

Смешки
(Гост) 1
отговор
17 октомври 2018 | 12:16

Тия са пълни смешки! Щом толко злоба има в тях, значи ги е било яко страх, следователно това е доказателство, че националния ни отбор върви към израстване!!! Рейтинг: 0 0

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