В Норвегия се обявиха за феноменални и съзряха нов "пъклен" план на България, мълчат за парцалите

Медиите в Норвегия изпаднаха в опиянение след вчерашната победа на техния национален отбор над България с 1:0.



“Най-добрият футболен мач на Норвегия от 37 месеца. Има само едно нещо, което може да се каже за Норвегия на Ларс Лагербак: Феноменално!”, пише dagbladet.



“Дори когато победихме Хърватия с 2:0 преди три години, бяхме много далеч от нивото на отбора срещу България. Норвегия 2018 е много по-добра от Норвегия 2015”, пише още изданието.



Въпреки успеха норвежците продължават с нападките спрямо България. След двубоя те създаря нова конспирация, този път срещу централния нападател Джошуа Кинг.



България имала предварителен план да изкара го изкара от игра, а твърдението идва от Пер Хансен - един от помощниците на Лагербак. Треньорът допълва, че 4 от шестте жълти картона на България били показани за нарушения срещу тарана на Борнемут.



“Никога не съм бил толкова много на земята, но спечелихме. Ако трябва да понеса няколко удара тук и там, за да спечелим, ще го направя”, обяви пък Джошуа Кинг.



Нищо обаче не се споменава за бавенето на играта от страна на Норвегия, което съкрати срещата с поне 10 минути. По-голямата част от него се състоеше в това скандинавците да бършат топката с парцали при всяко изпълнение на тъч, което отнемаше по 30 секунди. Реферът обаче не им направи забележка нито веднъж.

4 кръг, вторник 16 октомври Лига на нациите Норвегия 1:0 краен резулат България титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Ullevaal

Съдия: John Beaton 1 2 5 6 19 14 18 23 10 7 11 11 9 21 23 3 5 15 8 12 10 19 4-3-3 3-5-1-1 Титуляри Руне Йорщайн 1 23 Пламен Илиев Омар Елабделауи 14 4 Божидар Чорбаджийски Хаавард Нордтвайт 6 5 Николай Бодуров Sigurd Rosted 5 15 Васил Божиков Хайтам Алеесами 2 11 Иван Бандаловски Стефан Йохансен 8 8 Тодор Неделев Оле Кристиан Селнес 18 7 Георги Костадинов Маркус Хенриксен 19 6 Симеон Славчев Мохамед Елиунуси 11 3 Петър Занев Джошуа Кинг 7 19 Кирил Десподов Тарик Елионуси 10 10 Ивелин Попов Резерви Ивер Фосум 23 21 Кристиян Малинов 12 Божидар Краев 9 Радослав Василев 85' Кристиян Малинов жълт картон 83' Тодор Неделев жълт картон Стефан Йохансен излиза 78' Георги Костадинов излиза Ивер Фосум влиза Божидар Краев влиза 72' Николай Бодуров жълт картон 58' Симеон Славчев излиза Кристиян Малинов влиза 49' Божидар Чорбаджийски излиза Радослав Василев влиза 45' Божидар Чорбаджийски жълт картон 35' Петър Занев жълт картон Мохамед Елиунуси гол 31' Оле Кристиан Селнес жълт картон 21' 14' Иван Бандаловски жълт картон 1 Голове 0 6 Ъглови удари 1 23 Центрирания 13 2 Засади 2 1 Точни удари 2 23 Тъчове 22 7 Неточни удари 4 8 Удари от вратата 12 53 Притежание на топката % 47 1 Жълти картони 6 2 Блокирани удари 0 1 Смени 3 4 Контра атаки 2 16 Извършени фалове 16 Лига на нациите М П Р З Г точки 1 Норвегия 4 3 0 1 4:1 (3) 9 2 България 4 3 0 1 5:3 (2) 9 3 Кипър 4 1 1 2 4:6 (-2) 4 4 Словения 4 0 1 3 3:6 (-3) 1 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (31`) Мохамед Елиунуси 1:0